Los candidatos que se disputan la Alcaldía de Teruel, a examen

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1985 para diseñar la ciudad del futuro se perfila como el principal reto para todos los candidatos. Ocho partidos parten en la carrera electoral con opciones de conseguir concejales y disputar la alcaldía que el PP pretende revalidar. La política de pactos será decisiva para configurar el equipo de gobierno en una corporación que puede ser la más fragmentada de la historia.

Destacado Estos son los candidatos a la alcaldía de Teruel

1. ¿Cuál es, a su juicio, la prioridad que debe abordar el Ayuntamiento que saldrá del 26 de mayo?

2. ¿Qué modelo de ciudad propugna para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana?

3. ¿Esta Teruel bien conservado para sus vecinos y para ofrecer una buena imagen al visitante?

4. ¿Quién es el responsable de la situación del hospital, con una orden municipal de parar las obras?

5. ¿Si resulta elegido concejal, con qué grupos está dispuesto a pactar y con cuáles no?

Emma Buj (PP)

Emma Buj, candidata por el PP a la alcaldía del ayuntamiento de Teruel en las próximas elecciones municipales. Antonio Garcia/Bykofoto

1. ¿Cuál es, a su juicio, la prioridad que debe abordar el Ayuntamiento que saldrá del 26 de mayo?

1 "Ejecutar el programa de fondos europeos Edusi". Este plan, dotado con 10 millones de euros y conseguido por el Partido Popular, financia obras que cuentan con la unanimidad de todos los partidos, como el ascensor que une el barrio del Carmen con el Centro Histórico o el cambio de alumbrado de la ciudad. Además hay que empezar a trabajar en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

2. ¿Qué modelo de ciudad propugna para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana?

2 "Mejorar la ciudad que existe". Dentro de Teruel quedan muchas zonas que se pueden desarrollar urbanísticamente y barrios degradados que requieren rehabilitación, si bien tendremos que prever futuros crecimientos. En movilidad, ya estamos haciendo estudios para mejorar el tránsito por la ciudad.

3. ¿Esta Teruel bien conservado para sus vecinos y para ofrecer una buena imagen al visitante?

3 "Hemos avanzado mucho en los últimos años". La limpieza y la falta de mantenimiento ya no es la principal preocupación de los turolenses. Hoy los turistas dicen que Teruel es una ciudad cuidada y atendida. Queda mucho por hacer y, si gobernamos, seguiremos el camino ya iniciado.

4. ¿Quién es el responsable de la situación del hospital de Teruel, con una orden municipal de parar las obras?

4 "El que ejecuta la obra". Cuando alguien comete una infracción, el único responsable es el infractor. En este caso, sin duda, el responsable es el que ejecuta la obra, el Gobierno de Aragón.

5. ¿Si resulta elegido concejal en Teruel, con qué grupos está dispuesto a pactar y con cuáles no?

5 "Aspiro a una mayoría sólida para poder gobernar". En esta legislatura hemos llegado a buenos pactos y consensos, logrando la aprobación del 99% de las cuestiones, pero esa necesidad de pactar permanentemente ha ralentizado la gestión municipal.

Samuel Morón (PSOE)

Candidato del PSOE a la Alcaldia de Teruel, Samuel Morón. Antonio Garcia/Bykofoto

1. ¿Cuál es, a su juicio, la prioridad que debe abordar el Ayuntamiento que saldrá del 26 de mayo?

NOTICIAS RELACIONADAS Los candidatos al Ayuntamiento de Huesca, a examen

1 "Recuperar la brigada de mantenimiento". Hay que mejorar el medio ambiente, la limpieza y la accesibilidad, además de eliminar barreras arquitectónicas. Queremos recuperar la brigada de mantenimiento de la ciudad que el PP eliminó.

2. ¿Qué modelo de ciudad propugna para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana?

2 "Debe favorecer la actividad económica". Debe planificar una ciudad amable y sostenible, que mejore los accesos y las infraestructuras. Pero también puede hacer mucho por estimular la actividad económica y evitar que nuestros jóvenes tengan que emigrar. No hace falta expandir la ciudad porque hay solares para levantar 3.700 viviendas,

3. ¿Esta Teruel bien conservado para sus vecinos y para ofrecer una buena imagen al visitante?

3 "La ciudad no es agradable". No está bien conservada para que sea agradable. No se puede mostrar la Escalinata al turista con manchas, pintadas y baldosas que se caen. Al turismo hay que mimarlo. Teruel, en los informes de la OCU, sale entre las ciudades peor valoradas por la presencia de excremento de perros y por la suciedad en general. Hay que sacar adelante la ordenanza de convivencia con animales.

4. ¿Quién es el responsable de la situación del hospital de Teruel, con una orden municipal de parar las obras?

4 "De la alcaldesa". La única responsable es la alcaldesa y candidata a la reelección por el PP, que ha puesto todas las trabas al hospital. Quizá porque no quiere que se haga. La mentira la llevará al fracaso político.

5. ¿Si resulta elegido concejal en Teruel, con qué grupos está dispuesto a pactar y con cuáles no?

5 "Me debo a mis votantes". Mi pacto es con los ciudadanos que me voten para llevar a cabo el programa del PSOE. Solo me debo a ellos.

Anabel Gimeno (Ganar Teruel)

Anabel Gimeno candidata por Ganar Teruel de Izquierda Unida. Jorge Escudero

1. ¿Cuál es, a su juicio, la prioridad que debe abordar el Ayuntamiento que saldrá del 26 de mayo?

1 "Hace falta un plan de mantenimiento". Un plan bienal de mantenimiento, que es fundamental para mejorar la ciudad. Pero el Ayuntamiento tiene que revisar con celeridad el PGOU, que no responde a la situación actual.

2. ¿Qué modelo de ciudad propugna para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana?

2 "Las zonas verdes deben llegar a todos los barrios". Queremos una ciudad compacta, sostenible, amable y que tenga al peatón como centro. También debe tener en cuenta a las personas con dificultades de movilidad. Queremos una ciudad verde, con parques en todos sus barrios, porque ahora el centro urbano está necesitado de zonas verdes.

3. ¿Esta Teruel bien conservado para sus vecinos y para ofrecer una buena imagen al visitante?

3 "La recogida selectiva es lamentable". Rotundamente, no. La recogida selectiva de residuos es lamentable. El Ayuntamiento, que es la administración competente, debería gestionarla directamente. Falta personal. Queremos adecuar los solares en mal estado como zonas verdes o parques.

4. ¿Quién es el responsable de la situación del hospital de Teruel, con una orden municipal de parar las obras?

4 "El equipo de gobierno municipal". El equipo de gobierno municipal, que ha buscado el enfrentamiento con las administraciones que no gobierna el PP. Pero también la DGA tiene culpa porque ha esperado al final de la legislatura para empezar las obras metiendo unas grúas en el solar.

5. ¿Si resulta elegido concejal en Teruel, con qué grupos está dispuesto a pactar y con cuáles no?

5 "Pactar depende de un acuerdo programático". Cualquier acuerdo debe ser programático. En 2015, PSOE, Ganar y CHA nos reunimos para plantear un equipo de gobierno alternativo al PP con un programa de diez medidas, pero los números no salieron.

Julio Esteban (PAR)

Julio Esteban, candidato al ayuntamiento de Teruel por PAR. Antonio Garcia/Bykofoto

1. ¿Cuál es, a su juicio, la prioridad que debe abordar el Ayuntamiento que saldrá del 26 de mayo?

NOTICIAS RELACIONADAS Los candidatos al Ayuntamiento de Zaragoza, a examen

1 "Hay que reivindicar, como lo hace la sociedad". El Ayuntamiento tiene que ser dialogante con todas las Administraciones, pero también reivindicativo, como lo es la sociedad turolense, que es un ejemplo para los políticos. El Consistorio peca de demasiada placidez.

2. ¿Qué modelo de ciudad propugna para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana?

2 "Debe contemplar el Cantábrico-Mediterráneo". Debe tener en cuenta el futuro eje Cantábrico-Mediterráneo con una estación intermodal, velar por el medio ambiente y mejorar la accesibilidad de forma sostenible. Los barrios urbanos y rurales deben tener las mismas posibilidades.

3. ¿Esta Teruel bien conservado para sus vecinos y para ofrecer una buena imagen al visitante?

3 "El ciudadano también tiene obligaciones". El Ayuntamiento tiene mucho por hacer, pero hay que recordar que también el ciudadano tiene obligaciones en este sentido. Queremos una macroconcejalía con un concejal liberado al frente que se ocupe de la conservación urbana.

4. ¿Quién es el responsable de la situación del hospital de Teruel, con una orden municipal de parar las obras?

4 "La incapacidad de dialogar el absoluta". La situación deriva de la incapacidad para dialogar entre la DGA y el Ayuntamiento. Cada cual espera la ocasión para atacar al contrario a costa de una obra fundamental, necesaria y retrasada.

5. ¿Si resulta elegido concejal en Teruel, con qué grupos está dispuesto a pactar y con cuáles no?

5 "No cerramos ninguna puerta". No cerramos las puertas a nadie. Estamos por encima del debate izquierda-derecha. Teruel es nuestra pasión y podemos hablar con todos los que sigan ese criterio, pero dejamos claro que nunca seremos mansos con el Gobierno central.

Ramón Fuertes (Ciudadanos)

Ramón Fuertes, candidato de Cs a la Alcaldia de Teruel en las elecciones municipales. Antonio Garcia/Bykofoto

1. ¿Cuál es, a su juicio, la prioridad que debe abordar el Ayuntamiento que saldrá del 26 de mayo?

1 "Un plan de choque vial". Queremos ponerlo en marcha en los primeros 100 días. Teruel está abandonado; hay que reparar muchas calles y aceras, tanto de vías principales como de otras menos transitadas. Hay que adecentar la ciudad.

2. ¿Qué modelo de ciudad propugna para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana?

2 "Recuperar lo que tenemos". Apostamos por una ciudad como la de ahora, poblando el Centro Histórico y barrios como el Arrabal y el Carrel, sin perder de vista, no obstante, un desarrollo urbanístico y deportivo en la zona de los Planos. Hay que respetar los límites que hay ahora.

3. ¿Esta Teruel bien conservado para sus vecinos y para ofrecer una buena imagen al visitante?

3 "Hay que reparar el mobiliario urbano". Teruel no está bien conservada. Hay que mejorar asfaltado de calles y aceras, reparar el mobiliario urbano y arreglar la iluminación, porque Teruel está a oscuras y esa es la imagen que damos.

4. ¿Quién es el responsable de la situación del hospital de Teruel, con una orden municipal de parar las obras?

4 "Esto es bipartidismo en esencia pura". Más que culpables, me gustaría encontrar soluciones. Teruel necesita un gobierno capaz de hablar con cualquier administración y grupo político y el bipartidismo no es capaz. La confrontación PP-PSOE no nos lleva a buscar soluciones.

5. ¿Si resulta elegido concejal en Teruel, con qué grupos está dispuesto a pactar y con cuáles no?

5 "Salimos a ganar". Nosotros salimos a ganar. Si luego necesitamos apoyos, tenemos claro que no pactaremos con aquellos que quieran subir los impuestos o quitar ayudas a ciertos colectivos. Leeremos los programas de cada partido y veremos para qué pactar y no con quién pactar.

Marisa Romero (CHA)

Marisa Romero, candidata por CHA a la alcaldía del ayuntamiento de Teruel. Antonio Garcia/Bykofoto

1. ¿Cuál es, a su juicio, la prioridad que debe abordar el Ayuntamiento que saldrá del 26 de mayo?

1 "Urge un plan de microproyectos en los barrios". Deberá poner un marcha un plan de microproyectos para intervenir en todos los barrios, donde falta mucho mantenimiento y que requieren de una dignificación.

2. ¿Qué modelo de ciudad propugna para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana?

2 "Debe dar todo el protagonismo al peatón". Tiene que ser una ciudad sostenible basada en la eficiencia energética, verde y que recupere las laderas y la vega del Turia como lugar de ocio y deporte. Hay que mejorar la accesibilidad y dar todo el protagonismo al peatón.

3. ¿Esta Teruel bien conservado para sus vecinos y para ofrecer una buena imagen al visitante?

3 "El mantenimiento está olvidado". El PP se ha centrado en la gestión de la deuda pero eso no puede hacerse a costa de abandonar la obligación de mantener la ciudad. Los barrios están olvidados. Una ciudad en la que se ha impulsado el turismo no puede estar sucia y mal conservada.

4. ¿Quién es el responsable de la situación del hospital de Teruel, con una orden municipal de parar las obras?

4 "DGA y Ayuntamiento deberían pensar en ciudadano". La responsabilidad es de la DGA y el Ayuntamiento. Deberían pensar más en el ciudadano porque el hospital es necesario sí o sí y no puede estar expuesto a las peleas entre PP y PSOE.

5. ¿Si resulta elegido concejal en Teruel, con qué grupos está dispuesto a pactar y con cuáles no?

5 "Podemos pactar para un gobierno progresista". Queremos ganar las elecciones para gestionar el Ayuntamiento. Me siento capacitada con el apoyo de un equipo de concejales magnífico. En caso de pactos, estamos abiertos a acuerdos para formar gobiernos progresistas que piensen en el ciudadano y en los más vulnerables.

Blanca Villarroya (Espacio Municipalista)

Blanca Villarroya, candidata de Unidas Podemos por Teruel. Antonio Garcia/Bykofoto

1. ¿Cuál es, a su juicio, la prioridad que debe abordar el Ayuntamiento que saldrá del 26 de mayo?

1 "Revisar el Plan General de Ordenación Urbana". Hay que afrontar los grandes temas pendientes que ningún partido ha tenido el valor de acometer: la solución a las viviendas ilegales, alternativas al barrio de Pomecia y el desarrollo de los servicios sociales. Son cuestiones sangrantes ya.

2. ¿Qué modelo de ciudad propugna para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana?

2 "Alejarnos de la burbuja inmobiliaria". Allí nos quería llevar el último intento de redacción del PGOU con PAR-PSOE, que es también el modelo del actual PP, que preveía el crecimiento de Teruel a 50.000 habitantes en pocos años solo para permitir el pelotazo de propietarios y constructoras. Hay que consolidar la ciudad que tenemos, con suelo y vivienda de sobra, y dotarla con los equipamientos que aún faltan.

3. ¿Esta Teruel bien conservado para sus vecinos y para ofrecer una buena imagen al visitante?

3 "Hay que evaluar los servicios externalizados". Un estudio revelaba que la satisfacción de los turolenses con la limpieza era baja y lo relacionaba con tener servicios, como la recogida de basuras, en manos de una empresa privada. Hay que internalizar los servicios.

4. ¿Quién es el responsable de la situación del hospital de Teruel, con una orden municipal de parar las obras?

4 "Bochorno". Era un simple error administrativo, no importa quién fuera culpable. El bochorno viene cuando Ayuntamiento (PP) y DGA (PSOE) deciden convertir un contratiempo en tema de campaña. Proponemos que los grupos saquen el hospital del debate electoral.

5. ¿Si resulta elegido concejal en Teruel, con qué grupos está dispuesto a pactar y con cuáles no?

5 "Empujar proyectos". Nuestro objetivo es sacar al Ayuntamiento de la pasividad actual y empujar proyectos. Pactaremos con quien esté dispuesto a ello.

Alejandro Nolasco (Vox)

Alejandro Nolasco, candidato de VOX a la Alcaldia de Teruel en las elecciones municipales. Antonio Garcia/Bykofoto

1. ¿Cuál es, a su juicio, la prioridad que debe abordar el Ayuntamiento que saldrá del 26 de mayo?

1 "Desbloquear el hospital". Estamos cansados de que no haya nada claro sobre el futuro hospital. Hay que desbloquear este asunto cuya gestión pública ha sido desastrosa, y ello a pesar de que somos la única provincia de España con un hospital de 1953. También presionaremos para que haya en Teruel suficientes médicos especialistas.

2. ¿Qué modelo de ciudad propugna para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana?

2 "Recuperar espacios verdes". Se han realizado moles de hormigón y talado más árboles que nunca. Proponemos recuperar antiguos espacios verdes y mejorar dos barrios que están superabandonados, el Arrabal y San Julián. Importantísimo también el tema de la limpieza urbana.

3. ¿Esta Teruel bien conservado para sus vecinos y para ofrecer una buena imagen al visitante?

3 "Basta de aberraciones arquitectónicas". El Centro Histórico está bien conservado, otras zonas, no. Queremos obras respetuosas con el entorno urbano y que tengan en cuenta la opinión de los vecinos, evitando aberraciones arquitectónicas como las de las plazas Domingo Gascón y Amantes.

4. ¿Quién es el responsable de la situación del hospital de Teruel, con una orden municipal de parar las obras?

4 "Desconexión". Es aventurado señalar con el dedo a un responsable. El problema es la desconexión entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. Por muy diferentes que sean sus ideologías, en esto tienen que entenderse.

5. ¿Si resulta elegido concejal en Teruel, con qué grupos está dispuesto a pactar y con cuáles no?