Los candidatos al Ayuntamiento de Huesca, a examen

Son cuatro mujeres y cuatro hombres. Lideran las ocho fuerzas políticas que han presentado listas al Ayuntamiento de Huesca. Dos de ellos ya han ostentado la alcaldía. La vivienda, el comercio local o conseguir que la ciudad sea atractiva para la implantación de nuevas empresas son propuestas comunes en todos los programas, como las críticas de casi todos los candidatos a la gestión del PSOE.

1. ¿Cómo ve la ciudad de Huesca cuatro años después de las últimas elecciones?

2. De ostentar la alcaldía, ¿cuál sería la decisión más importante que tendría que adoptar?

3. ¿Con qué formaciones políticas pactaría y con cuáles no lo haría en ningún caso?

4. Están cerca las fiestas de San Lorenzo. ¿Qué idea tiene para potenciarlas, si lo cree necesario?

5. ¿Cómo reactivaría la economía de Huesca, donde no llegan nuevas empresas?

Ana Alós (PP)

Ana Alós, candidata a la alcaldía de Huesca por el PP. Rafael Gobantes

1. ¿Cómo ve la ciudad de Huesca cuatro años después de las últimas elecciones?

1 "De alguna manera, se ha visto contagiada por la forma de gobierno". Ha perdido el ritmo, aletargada y contagiada por la forma de gobierno de Luis Felipe y el PSOE. Además, hace décadas que pierde población joven, que se va a estudiar fuera y no vuelve porque se queda en otras provincias a trabajar.

2. De ostentar la alcaldía, ¿cuál sería la decisión más importante que tendría que adoptar?

2 "Sentar bases para que la gente joven pueda estudiar, formarse y venir a trabajar aquí". Queremos poner en marcha un proceso de formación en desarrolladores de ‘software’. Pretendemos generar talento para atraer empresas tecnológicas a nuestra ciudad y activar alguna dinámica que permita que la gente joven se quede en Huesca,

3. ¿Con qué formaciones políticas pactaría si llega a la alcaldía de Huesca y con cuáles no lo haría en ningún caso?

3 "Salgo a ganar". Solo salgo a ganar. Si quieren que vuelva a ser alcaldesa tienen que votar al PP. No obstante, hay líneas rojas que pasan por respetar la libertad de las personas. Y ni un paso atrás en los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de genero,

4. Están cerca las fiestas de San Lorenzo de Huesca. ¿Qué idea tiene para potenciarlas, si lo cree necesario?

4 "Queremos potenciar la fiesta en el centro". El año pasado vimos que habían perdido pulso. Apostamos por el San Lorenzo que quieren los oscenses, que pasa por respetar tradiciones y potenciar la fiesta en el centro.

5. ¿Cómo reactivaría la economía de Huesca, donde no llegan nuevas empresas?

5 "Podemos ser un referente en transformación digital". La agricultura y la ganadería están en un momento clave para su desarrollo. Hay que ayudar al comercio a completar sus ventas ‘on line’ y, como situación transversal, está la transformación digital, en la que podemos ser un referente.

Luis Felipe (PSOE)

Luis Felipe, candidato a la alcaldía de Huesca por el PSOE. Rafael Gobantes

1. ¿Cómo ve la ciudad de Huesca cuatro años después de las últimas elecciones?

1 "Lo dicen los indicadores de empleo y actividad". Recuperando dinamismo económico, según los indicadores de empleo y actividad. Bien tratada, aunque nunca es suficiente, por la DGA y con más de 20 millones invertidos y repartidos en todos los barrios.

2. De ostentar la alcaldía, ¿cuál sería la decisión más importante que tendría que adoptar?

2 "Planificar el eje Coso-Ramón y Cajal". En el Ayuntamiento, revisar la Valoración y organización de los puestos de trabajo y empezar a negociar un nuevo pacto convenio. En el plano externo, planificar el eje comercial Coso-Ramón y Cajal.

3. ¿Con qué formaciones políticas pactaría si llega a la alcaldía de Huesca y con cuáles no lo haría en ningún caso?

3 "Aspiro a un gobierno socialista". Aspiro a un gobierno socialista, en solitario. Un pacto de gobierno no podría ser con el PP ni con Vox por razones obvias. Pero acuerdos puntuales por el interés de la ciudad deben de intentar alcanzarse con todas las formaciones.

4. Están cerca las fiestas de San Lorenzo de Huesca. ¿Qué idea tiene para potenciarlas, si lo cree necesario?

4 "Con el componente de identidad propia". En el marco de unas fiestas participativas y seguras potenciaré la programación musical en diferentes espacios y para todos los públicos. Y reafirmar el componente de identidad propia de San Lorenzo.

5. ¿Cómo reactivaría la economía de Huesca, donde no llegan nuevas empresas?

5 "Hay que apoyar al comercio de proximidad". Huesca tiene una plataforma logística que avanza en positivo y un parque tecnológico que será un espacio de oportunidad en la economía del conocimiento. Hay que contar con el apoyo los poderes públicos de apoyo al comercio de proximidad en el doble reto del precio del alquiler y logística y venta ‘on line’.

Pilar Callén (CAMBIAR-IU)

Candidata al Ayuntamiento de Huesca por IU, Pilar Callén. Rafael Gobantes

1. ¿Cómo ve la ciudad de Huesca cuatro años después de las últimas elecciones?

1 "Desde que dejamos la gestión, el Ayuntamiento entró en parálisis". Huesca empezó a transformarse con Cambiar en el gobierno municipal. Impulsamos lo medioambiental, el empleo digno, los derechos sociales, la recuperación de la memoria… Desde que dejamos la gestión, el ayuntamiento entró en parálisis. Pero a Cambiar le queda mucha agenda.

2. De ostentar la alcaldía, ¿cuál sería la decisión más importante que tendría que adoptar?

2 "Haremos de la ciudad un espacio seguro para las mujeres". De manera transversal, poner a las personas en el centro de los procesos y decisiones . De forma específica, impulsar la Sociedad Municipal de Vivienda, el Plan Urbanístico del Perpetuo Socorro y una Estrategia para hacer de la ciudad un espacio seguro para las mujeres.

3. ¿Con qué formaciones políticas pactaría si llega a la alcaldía de Huesca y con cuáles no lo haría en ningún caso?

3 "Programa, programa, programa". Programa, programa, programa decía Julio Anguita. El nuestro es de izquierdas, solidario, ecologista y feminista. Las decisiones de Cambiar se toman en asamblea según ambas coordenadas. A partir de ahí, que se una o se excluya quien lo desee.

4. Están cerca las fiestas de San Lorenzo de Huesca. ¿Qué idea tiene para potenciarlas, si lo cree necesario?

4 "Sin festejos que supongan maltrato animal. Fiestas diversas y divertidas, sin exclusiones, en las que nos sintamos seguras. Hay que apoyarse en la participación de muchas sensibilidades. Y sin festejos que supongan maltrato animal.

5. ¿Cómo reactivaría la economía de Huesca, donde no llegan nuevas empresas?

5 "Con un territorio abonado". "Necesitamos un territorio en el que se den condiciones oportunas además de iniciativas que lo vean como oportunidad económica.

Fernando Carrera (PAR)

Fernando Carrera, candidato del PAR al Ayuntamiento de Huesca Rafael Gobantes

1. ¿Cómo ve la ciudad de Huesca cuatro años después de las últimas elecciones?

1 "Lleva camino de ser una ciudad varada". Se ha parado el empuje de mejora y modernización. La sensación es de ir encaminados a ser de nuevo la ciudad varada. Pero hay expectativas y me uno a los convencidos de que Huesca tiene potencial para avanzar en todos los ámbitos.

2. De ostentar la alcaldía, ¿cuál sería la decisión más importante que tendría que adoptar?

2 "Tomar decisiones sobre el consenso". Lo primero será aplicar sentido común y sentido oscense, gobernar con todos, grupos municipales y vecinos, tomar las decisiones en común y sobre el consenso, levantar la ciudad, día a día y con la vista en el horizonte.

3. ¿Con qué formaciones políticas pactaría si llega a la alcaldía de Huesca y con cuáles no lo haría en ningún caso?

3 "El PAR es garante de la moderación". Hay 25 ediles para trabajar, no grupos en dos bloques para reñir. El Ayuntamiento ha echado de menos al PAR como garante de la moderación, eficacia, estabilidad y acuerdos desde el centro aragonés. Hace falta el PAR. No los extremismos.

4. Están cerca las fiestas de San Lorenzo de Huesca. ¿Qué idea tiene para potenciarlas, si lo cree necesario?

4 "Con mejores espectáculos". Sobre los actos tradicionales potenciados, mejor programa de espectáculos y actividades, acuerdo y participación. Hay que relanzarlas, sin las polémicas, improvisaciones y errores que ha habido. Son parte de la identidad y el orgullo oscenses.

5. ¿Cómo reactivaría la economía de Huesca, donde no llegan nuevas empresas?

5 "Tenemos que creer en nuestros recursos". Hay que creérselo, y con la marca ‘Huesca’. Tenemos recursos para atraer inversiones en agroalimentación, logística, tecnología, industria o turismo..., cuidando a quienes ya están aquí.

José Luis Cadena (Cs)

José Luis Cadena, candidato a la alcaldía de Huesca por Cs. Rafael Gobantes

1. ¿Cómo ve la ciudad de Huesca cuatro años después de las últimas elecciones?

1 "Han sido cuatro años perdidos". Está en letargo. Se han perdido cuatro años. Muchas veces el equipo de gobierno se ha comportado como un pollo sin cabeza. No se pueden tomar decisiones de cosas que se sabe que no se van a poder terminar. El mercado en la plaza de toros o el centro de transformación agroalimentaria son ejemplos. Las únicas acciones han venido de fuera (el cuartel).

2. De ostentar la alcaldía de Huesca, ¿cuál sería la decisión más importante que tendría que adoptar?

2 "Hay que fijar objetivos a largo plazo". Establecer un plan director para la ciudad. No podemos seguir con políticas de corto plazo ni gobernar con ocurrencias. Tenemos que fijar los objetivos a largo plazo, turismo, economía, desarrollo, convivencia, infraestructuras.

3. ¿Con qué formaciones políticas pactaría si llega a la alcaldía de Huesca y con cuáles no lo haría en ningún caso?

3 "No hablaremos con quien no tenga a Huesca como prioridad". No pactaríamos con partidos en los que Huesca no sea la prioridad y no pongan a la ciudad y a los oscenses en el centro de la vida municipal. Ni con quienes no quieran hablar de nuestro programa.

4. Están cerca las fiestas de San Lorenzo de Huesca. ¿Qué idea tiene para potenciarlas, si lo cree necesario?

4 "Serían interesantes las verbenas en los barrios". No todos pueden ir al centro. Sería interesante hacer verbenas en los barrios, personas mayores, con hijos podrían disfrutar.

5. ¿Cómo reactivaría la economía de Huesca, donde no llegan nuevas empresas?

5 "Hay que bajar los impuestos". Hay que conseguir que Huesca sea atractiva y se logra con varias fórmulas: facilitar las relaciones y la burocracia con las administraciones (ventanilla única, acompañamiento a empresas); bajada de impuestos y ayudas a empresas y emprendedores que contraten empleados o se establezcan aquí.

Sonia Alasturey (CHA)

Candidata de CHA al ayuntamiento de Huesca, Sonia Alastruey Rafael Gobantes

1. ¿Cómo ve la ciudad de Huesca cuatro años después de las últimas elecciones?

1 "Hay mucha frustración". Huesca necesita impulso, ilusión, alguien que se tome la ciudad y a los oscenses en serio. Hay mucha frustración tras cuatro años de promesas incumplidas, mala gestión y de gobernar de espalda a muchos colectivos.

2. De ostentar la alcaldía de Huesca, ¿cuál sería la decisión más importante que tendría que adoptar?

2 "Lo primero será la comunicación con el asociacionismo". Hay mucho trabajo por hacer, pero lo primero sería establecer comunicación permanente con todo el asociacionismo para detectar y atajar los problemas de los oscenses.

3. ¿Con qué formaciones políticas pactaría si llega a la alcaldía de Huesca y con cuáles no lo haría en ningún caso?

3 "Solo participaremos en gobiernos de izquierda". En política, y más en la local, debemos dialogar y en algunos temas el consenso es fundamental. Dicho esto, CHA solo estará en gobiernos de izquierda, y será dique de contención de los partidos que no respetan los derechos de las personas y que pretenden que Aragón deje de existir como sujeto político.

4. Están cerca las fiestas de San Lorenzo de Huesca. ¿Qué idea tiene para potenciarlas, si lo cree necesario?

4 "Sin improvisaciones de última hora". Unas Fiestas de Interés Turístico Nacional requieren de una organización con mucha antelación, sin improvisaciones de última hora, con la participación de todas en las decisiones, sobre todo de las peñas, y con un programa ambicioso.

5. ¿Cómo reactivaría la economía de Huesca, donde no llegan nuevas empresas?

5 "El tejido empresarial necesita apoyos". Es fundamental promocionar Plhus y Walqa en colaboración con la DGA, sin olvidar a los agentes sociales y las necesidades del tejido empresarial, que a veces necesita apoyo institucional.

Pilar Novales (CON HUESCA-PODEMOS)

Pilar Novales, candidata a la alcaldía de Huesca por Con Huesca-Podemos. Rafael Gobantes

1. ¿Cómo ve la ciudad de Huesca cuatro años después de las últimas elecciones?

1 "Un antes y un después en Empleo y Servicios Sociales. Desde la responsabilidad de gobierno que las personas de mi lista hemos tenido se ha articulado por primera vez una política de empleo y en Servicios Sociales ha habido un antes y un después, con mejoras en la atención a dependencia, intervención en el Perpetuo Socorro...

2. De ostentar la alcaldía de Huesca, ¿cuál sería la decisión más importante que tendría que adoptar?

2 "Hay que movilizar la vivienda de alquiler". Fortalecer los servicios públicos municipales (se han perdido 100 trabajadores en 8 años); impulsar un programa de vivienda de alquiler (hay 5.000 vacías) y reeditar un pacto por la movilidad sostenible.

3. ¿Con qué formaciones políticas pactaría si llega a la alcaldía de Huesca y con cuáles no lo haría en ningún caso?

3 "También cuentan las formas". No podremos ponernos de acuerdo con quien no reconoce los derechos humanos, por ejemplo. Por lo demás, los acuerdos pueden ser programáticos y no solo cuentan las medidas sino la forma y capacidad de su ejecución.

4. Están cerca las fiestas de San Lorenzo de Huesca. ¿Qué idea tiene para potenciarlas, si lo cree necesario?

4 "Desencorsetar el modelo". Queremos recuperar el Prelaurentis y que sean inclusivas, con participación y protagonismo de todos los colectivos de la ciudad. Hay que desencorsetar el modelo y llegar a un consenso en el formato, y antes que en los últimos años para incluir las fiestas en el panorama nacional.

5. ¿Cómo reactivaría la economía de Huesca, donde no llegan nuevas empresas?

5 "Trabajaremos en tres ejes". Huesca necesita una estrategia en cuanto a qué tipo de empresa quiere potenciar, que se ha echado en falta desde la DGA que tiene el suelo. Trabajaremos en tres ejes: empleo verde, el trabajo en red y el sector de la tecnología.

Antonio Laborda (VOX)

Candidato de Vox al Ayuntamiento de Huesca, Antonio Laborda. Rafael Gobantes

1. ¿Cómo ve la ciudad de Huesca cuatro años después de las últimas elecciones?

1 "Está igual que hace cuatro años". Huesca está igual que hace cuatro años, solo que pagamos más impuestos. No hemos avanzado en nada sustancial que mejore la vida de los ciudadanos: ni vivienda, ni desarrollo, ni universidad, ni comercio, ni turismo... Solo en aceras.

2. De ostentar la alcaldía de Huesca, ¿cuál sería la decisión más importante que tendría que adoptar?

2 "Nos centraremos en la bajada drástica de impuestos". Hay mucho que hacer pero nos centraremos en la bajada drástica de impuestos para compensar el infierno fiscal de Sánchez y en el plan de choque de vivienda. Liberaremos miles de m2 y se construirán cientos de viviendas de alquiler, hasta en suelo público.

3. ¿Con qué formaciones políticas pactaría si llega a la alcaldía de Huesca y con cuáles no lo haría en ningún caso?

3 "No seremos la comparsa de nadie". Es difícil que pactemos con formaciones que están en la mente de todos. No obstante, es importante que nuestros votantes sepan que no seremos comparsa de nadie.

4. Están cerca las fiestas de San Lorenzo de Huesca. ¿Qué idea tiene para potenciarlas, si lo cree necesario?

4 "Buscaremos consenso para que las peñas vuelvan al centro". Hay un problema con las carpas del recinto ferial, que no quiere nadie por las condiciones de licitación, y hay que darle una salida. Las peñas quieren volver al centro y buscaremos una solución de consenso con los de comerciantes, hosteleros y vecinos.

5. ¿Cómo reactivaría la economía de Huesca, donde no llegan nuevas empresas?

5 Apuesta por la TCP. Hablaremos con los empresarios sobre sus necesidades y problemas. Las empresas necesitan cuatro cosas que Vox trabajará para lograr: suelo, impuestos bajos, agua y comunicaciones. Apostamos por la TCP.

