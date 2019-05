Los candidatos, a examen

Los candidatos de las ocho fuerzas políticas resumen algunas de sus principales ideas de cara a la próxima corporación municipal. Los pactos, la movilidad y la política fiscal evidencian la disparidad de posiciones entre los partidos, así como el balance que hacen de la gestión del gobierno de ZEC. La mejora del espacio público, la limpieza, la vivienda, los impuestos o la conciliación centran las propuestas.

1. ¿Qué balance hace de los últimos cuatro años en el Ayuntamiento de Zaragoza?

2. ¿Quiere impulsar una segunda línea de tranvía, un nuevo estadio o alguna otra gran obra?

3. ¿Si es elegido alcalde, subirá o bajará impuestos y, si los reduce, cómo cuadrará las cuentas?

4. ¿Cuál será la primera medida que adoptará si es elegido alcalde en las próximas elecciones?

5. ¿Con qué partidos está dispuesto a pactar la alcaldía y con cuáles no lo hará en ningún caso?

Jorge Azcón (PP)

Jorge Azcón, candidato al Ayuntamiento de Zaragoza por el PP. Oliver Duch

1 "Se han dedicado al lío y la confrontación". Cuatro años perdidos. Mientras otras ciudades en España han recuperado la ilusión, en Zaragoza, con PSOE y ZEC, hemos seguido retrocediendo. Se han dedicado a pelear, al lío y la confrontación permanente.

2 "Quien prometa el tranvía debe decir cómo lo va a pagar". Zaragoza es la ciudad más endeudada. Quien prometa hacer una línea 2 de tranvía lo primero que tiene que hacer es decir cómo lo va a pagar. Zaragoza necesita limpieza, seguridad y más y mejores autobuses.

3 "Vamos a bajar los impuestos porque ya lo hemos hecho". Bajaremos los impuestos, porque ya lo hemos hecho desde la oposición con la plusvalía. Los impuestos pueden bajar fruto del aumento de transferencias en otras administraciones. Hay algo tan sencillo como que pague lo que nos debe la DGA, que ha dejado de abonar 32 millones solo del tranvía.

4 "Me voy a preocupar de que la ciudad esté más limpia". Lo primero de lo que me voy a preocupar es de que la ciudad esté más limpia. En 2020 caduca el contrato y hay que empezar a trabajar en uno nuevo. Es un problema real.

5 "Quiero liderar un gobierno de centro-derecha". No voy a pactar con Santisteve, con Podemos ni con el PSOE. Y hace ya un año le dije a Cs si su objetivo era el mismo que el mío, acabar con 16 años de gobiernos de izquierdas. No conseguí respuesta de Cs y espero que esta campaña me la dé. Yo quiero liderar un gobierno de centro-derecha.

Pedro Santistetve (ZeC)

Pedro Santisteve, candidato al Ayuntamiento de Zaragoza por Zaragoza en Común. Francisco Jiménez

1 "Hemos saneado las cuentas". Muy positivo. Sanear las cuentas nos ha permitido inversiones en derechos sociales, en sostenibilidad, en movilidad… Ha cambiado no solo el tono y el ambiente de la ciudad, sino la proyección al exterior.

2 "Constituiremos una empresa municipal de transporte". La línea 2 de tranvía está incluida dentro de un gran plan de movilidad urbana. Y se pretende la constitución de una empresa municipal de transporte. Con el estadio, estamos abiertos a colaborar con otras entidades y generar un modelo en el que todos ganemos.

3 "El problema es el sistema de financiación". El problema no es de subida o bajada de impuestos. El problema es que no tenemos un sistema de financiación claro. Sin tener mucho margen, hemos jugado a una redistribución de la riqueza, para que el que más tenga, pague más.

4 "Hay que pinchar la burbuja del alquiler". Las primeras medidas deben ir a pinchar la burbuja del alquiler para que los jóvenes tengan alquileres baratos. La segunda es trabajar en la universalización de la teleasistencia para mayores de 75 años y poner en marcha ese gran plan de conciliación de la vida familiar.

5 "Pactaré con las fuerzas de progreso". Con las fuerzas de progreso, evidentemente, en la línea del diálogo que hemos mantenido que ha permitido aprobar tres presupuestos.

Pilar Alegría (PSOE)

Pilar Alegría, candidata al Ayuntamiento de Zaragoza por el PSOE. Oliver Duch

1 "ZEC no ha sabido aprovechar el apoyo que le dieron los ciudadanos". Creo que han sido cuatro años de una oportunidad perdida. ZEC no ha sabido aprovechar el apoyo que le dieron los ciudadanos para transformar la ciudad.

2 "Me gustaría reformar La Romareda en el mismo sitio". Me gustaría reformar La Romareda en el mismo lugar que está ahora, con una fórmula de colaboración público privada. Esta ciudad merece otro estadio. Mi prioridad es reforzar el transporte público. Hablo del autobús, del tranvía y el taxi. Me gustaría impulsar la línea 2 para vertebrar Delicias, San José y Las Fuentes.

3 "No soy partidaria de subir impuestos". Soy partidaria de la prudencia fiscal. La situación financiera del Ayuntamiento no es boyante. Tenemos que hacer esfuerzos para reducir esa deuda no de una manera traumática. Pero no soy partidaria de subir impuestos.

4 "La primera medida es recuperar la normalidad institucional". La primera sería poner todo mi empeño para recuperar la normalidad institucional, con diálogo y respeto. Y a partir de ahí un plan integral para recuperar el estado del espacio público.

5 "Vamos a esperar al resultado". No me gusta empezar la casa por el tejado. Vamos a esperar al resultado y a partir de ahí tendremos que trabajar. Si hay un partido con el que nunca pactaría es con Vox. Salgo a ganar, quiero ser la primera fuerza y que ese apoyo me permita construir unos cimientos sólidos.

Sara Fernández (Ciudadanos)

Sara Fernández, candidata al Ayuntamiento de Zaragoza por Ciudadanos. Guillermo Mestre

1 "Han sido cuatro años perdidos". Pues un balance muy negativo, Zaragoza está peor que hace cuatro años. Han sido cuatro años de inacción y perdidos para la ciudad. No ha habido ningún tipo de inversión y se han olvidado de ofrecer unos servicios públicos municipales en condiciones.

2 "La segunda línea del tranvía es inviable". La segunda línea del tranvía podría tener sentido pero a día de hoy es imposible, inviable económicamente. Tenemos una prohibición de endeudamiento y eso limita mucho las inversiones. ¿La Romareda? Pasa tres cuartos de lo mismo. Hay que diseñar el futuro de la ciudad, pero a día de hoy, estos cuatro años es imposible llevarlos a cabo.

3 "Hay que mantener la presión fiscal". Tenemos que mantener la presión fiscal. Vamos a proponer bonificaciones, exenciones, favorecer la actividad económica, porque creemos que las ordenanzas fiscales son una herramienta que puede reactivar la economía y fomentar el empleo.

4 "La primera medida será una auditoría". La primera como tal es realizar una auditoría para ver en qué situación está el Ayuntamiento, porque por parte de ZEC lo único que hemos tenido es oscurantismo y falta de información.

5 "Salimos a ganar". Nos hemos planteado ganar, tenemos una candidatura preparada para gobernar. Sería un error salir pensando en que no vas a ganar.

Carmelo Asensio (CHA)

Carmelo Asensio, candidato al Ayuntamiento de Zaragoza por CHA. Guillermo Mestre

1 "ZEC ha frustrado la ilusión que generó en 2015". Una oportunidad perdida. Toda la ilusión que se generó en mayo de 2015 se ha frustrado por un gobierno completamente incapaz de establecer cauces de diálogo y llegar a acuerdos.

2 "El modelo de movilidad estará incompleto sin línea este-oeste". En movilidad, el modelo estará incompleto si no tenemos la segunda línea del tranvía este-oeste. Sobre el estadio, CHA siempre defendió el proyecto de remodelarlo en el mismo emplazamiento. Es una prioridad.

3 "Hay que avanzar en la progresividad". Que cada persona tribute en función de su capacidad. Vamos a mantener la presión fiscal pero avanzando en la progresividad. Hay una posibilidad de incrementar la presión fiscal sobre los que más tienen para que la población en general y sobre todo las pymes, el comercio y los autónomos vean una bajada.

4 "Debemos sentarnos a pactar un presupuesto". CHA lo primero que hará es juntarse con las fuerzas políticas de la izquierda para buscar un acuerdo de investidura y luego uno programático. Y sentarnos a pactar un presupuesto. Y después abrir el debate de la movilidad y un plan en los barrios.

5 "Negociaremos con los partidos de la izquierda". Negociaremos con los partidos de la izquierda. Con quien nunca nos sentaríamos es con las fuerzas que no respetan los derechos humanos ni los principios constitucionales. Con Vox, bajo ningún concepto.

Violeta Barba (Podemos Equo)

Violeta Barba, candidata al Ayuntamiento de Zaragoza por Podemos Equo. Francisco Jiménez

1 "Ha faltado mucho diálogo". Zaragoza es una ciudad mejor que lo que era en 2015, pero ha faltado mucho diálogo. Sin grandes pactos de ciudad y sin acuerdos entre las fuerzas progresistas no conseguiremos construir una Zaragoza del siglo XXI.

2 "La segunda línea de tranvía es imprescindible". Una segunda línea de tranvía es imprescindible, pero cofinanciada con otras administraciones para evitar los pufos de la línea 1 y de la capciosa imputación de deuda. Y debe estar gestionada a través de una empresa municipal de transportes.

3 "Debe pagar más quien más tiene". Hay que subir y bajar impuestos y creo que ambas cosas son factibles. Hay impuestos injustos, como el ICA, que hay que derogar y hay otros que hay que reducir para las clases medias y que pague más quien más tiene.

4 "Hay que impulsar medidas de conciliación". En principio dialogar con el resto de fuerzas políticas. Y después potenciar el parque público de vivienda de alquiler e impulsar medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. La gratuidad de la escuela de 0 a 3 años es imprescindible.

5 "España quiere acuerdos entre las fuerzas progresistas". El 28 de abril quedó claro que España quiere acuerdos entre las fuerzas progresistas, que son ZEC, CHA y si el PSOE da un giro a las políticas de estos cuatro últimos años en el Ayuntamiento, desde luego también lo es.

Elena Allué (PAR)

Elena Allué, candidata al Ayuntamiento de Zaragoza por el PAR. Oliver Duch

1 "Zaragoza necesita pasar del blanco y negro al color". Una etapa en blanco y negro, de inacción y de mucho frentismo, sectarismo y radicalidad. Han gobernado para los suyos. Uno de los retos para la siguiente legislatura es que vuelva la calma y la sensatez. Zaragoza necesita pasar del blanco y negro al color.

2 "La ciudad no puede abordar otra línea de tranvía". La ciudad no puede abordar una segunda línea, pero queremos dar solución al eje este oeste con autobuses de gran capacidad eléctricos o de hidrógeno. Y de haber estadio, el ideal es el proyecto de Sicilia en San José.

3 "La actitud con los inversores va a ser de alfombra roja". La política impositiva del PAR es moderada. La actitud con los que quieren emprender e invertir en Zaragoza va a ser de alfombra roja. Nos comprometemos a eliminar la plusvalía mortis causa y cuando no haya incremento de valor. Y una zona ‘cero tasas’ para activar espacios degradados.

4 "Quiero crear un órgano para diseñar el futuro de la ciudad". La primera es el diagnóstico de la situación. Y quiero crear un órgano en el que los que habitan la ciudad, los que generan empleo, la industria cultural, los hosteleros... diseñemos el futuro de Zaragoza.

5 "En el PAR no nos gustan los extremos". En el PAR no nos gustan los extremos. Ni los de izquierdas ni los de derechas. La manera de equilibrar los extremos es el centro. El extremo de la izquierda es ZEC y Podemos y el de la derecha es Vox.

Julio Calvo (Vox)

Julio Calvo, candidato al Ayuntamiento de Zaragoza por Vox. Oliver Duch

1 "Es una legislatura perdida". Ha sido una legislatura perdida en la que no ha habido consensos. Se han tomado decisiones unilateralmente y se ha evitado cualquier tipo de acuerdo para alimentar la confrontación.

2 "La segunda línea no es viable y el estadio, tampoco". Ahora mismo la segunda línea de tranvía, con la pérdida de viajeros que se ha constatado en 2018, no es viable. Respecto al estadio, tampoco. Primero debe subir el Zaragoza a Primera. Las dos obras fundamentales ahora son la prolongación de Tenor Fleta y el cierre de la cicatriz del Portillo. Y dos grandes vías, la avenida de Navarra y la de Cataluña.

3 "Hemos propuesto una bajada drástica de impuestos". Hemos propuesto en todas las administraciones una bajada drástica de impuestos. Y para cuadrar las cuentas, lo urgente es una reordenación de las competencias municipales.

4 "Hay que revisar el PGOU". Posiblemente emprenderíamos una auditoría, pero no financiera, sino de gestión. Y lo segundo es emprender conversaciones con los grupos políticos para revisar el PGOU, que está absolutamente obsoleto.