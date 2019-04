Rebre el acceso al barrio de Los Ramones de Olba

El acceso al barrio de Los Ramones de Olba (Teruel) ya abierto al tráfico a última hora de la mañana de este lunes, según han informado desde la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en Aragón. El paso ha permanecido cortado desde primera hora de la mañana de Viernes Santo, día en el que se desbordó el río Mijares por las intensas lluvias registradas en la zona.

Los vecinos de Los Ramones han permanecido incomunicados desde entonces. Durante el pasado fin de semana no han podido acceder por carretera al resto del municipio, aunque sí transitar por varias pistas forestales.

Una máquina excavadora ha estado trabajando para quitar grava e intentar habilitar el paso a Los Ramones, lo que se ha materializado a última hora de la mañana.

"La gente se está poniendo nerviosa. Algunos se tienen que ir este lunes de viaje y la gente se plantea arriesgarse a cruzar el río. Es peligroso, yo no me atrevería a salir. Tienen que solucionar este paso ya. No puede ser que cada vez que hay una crecida nos quedemos aislados. En octubre, después de varios días incomunicados, nos dijeron que lo iban a solucionar, pero no han hecho nada desde entonces", se lamentaba a primera hora de este lunes Sonia Martínez, vecina de los Ramones, en declaraciones a HERALDO.es.

Unas 40 personas, entre residentes de Olba y turistas de Barcelona y Zaragoza que acudieron a pasar la Semana Santa, han permanecido incomunicado por la crecida del río Mijares. La Guardia Civil ayudó a cruzar a algunos el fin de semana, pero la mayoría continuaban esperando a salir este lunes por la mañana.