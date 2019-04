El alcalde de Olba exige renovar el acceso para evitar más inundaciones

El alcalde de Olba (Teruel), Federico Martín, ha reclamado una vez más al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Teruel fondos para renovar el acceso sobre el cauce que comunica el pueblo con el barrio de los Ramones, que una vez más ha quedado incomunicado por la crecida del río Mijares.

Allí se encuentran cerca de cien vecinos, una cifra superior a la de otras épocas del año debido a la llegada de familias para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.

Las últimas precipitaciones han provocado la crecida del río Mijares, que ha inundado, a su paso por la localidad, el acceso al barrio de los Ramones, algo que, según el alcalde, pasa "constantemente".

"No hay peligro y no hay que ser alarmistas porque esto ocurre siempre que baja una riada", ha comentado Martínez, quien ha asegurado que no se han producido daños y que los vecinos atrapados pueden hacer vida normal en el barrio hasta que el nivel del río descienda y puedan salir sin problemas.

Hay también una familia incomunicada en el barrio de los Tarrasones.

Desde el Ayuntamiento del municipio han comunicado a la Guardia Civil la incidencia por si hubiera una emergencia que hiciera necesaria la salida de alguno de los vecinos.

Esta se haría a través de una pista forestal, ha aclarado Martínez, pero, de momento, no se da esa "necesidad imperiosa".

Esta situación no ha pillado de sorpresa a los vecinos, según su alcalde, porque están "acostumbrados" a que ocurra con frecuencia, siempre que hay precipitaciones fuertes que aumentan el caudal del río.

Por ello, Martínez ha aprovechado esta última riada para reclamar una vez más al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Teruel, con los que se ha puesto en contacto esta misma mañana, la obra de renovación de esta carretera de acceso al barrio de los Ramones.

Es una inversión que, según los estudios con los que cuenta el consistorio, asciende a 200.000 euros, una cuantía "inasumible" para las arcas del municipio.

"Un ayuntamiento como Olba no se puede hacer cargo. Tampoco la podemos hacer por fases, porque es una obra que al cruzar el cauce del río se tiene que hacer de una vez, por eso, pedimos de nuevo ayuda al Gobierno de Aragón y a la Diputación para solucionar de una vez este problema", ha recalcado.