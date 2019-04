Incomunicados por la riada en Olba: "El pueblo está lleno de gente y no puede salir"

Incomunicados y sin poder salir del pueblo a menos que venga la Guardia Civil. Así se han quedado decenas de vecinos en Olba (Teruel) tras las lluvias que trajo este jueves la Semana Santa en la provincia. "Hay una riada que no deja ni salir andando ni en coche. El barrio está lleno de gente de fin de semana y personas que tienen que ir a trabajar mañana y no pueden salir", relata Sonia Martínez, vecina del barrio de los Ramones.

Según cuenta esta afectada, que ha llamado a la Guardia Civil para advertir de la situación a las 7.00 de este viernes, la crecida del río Mijares -que se ha desbordado completamente a su paso por la localidad turolense de Olba- ha dejado el pueblo y a los vecinos incomunicados a causa del temporal de lluvias. Esta vez, y a diferencia de las anteriores avenidas, la riada les ha pillado "desprevenidos", pues el radar que tienen instalado para anticipar este tipo de situaciones no les advirtió de que esto pudiera ocurrir. "No tenemos un aviso de que fuera a saltar el río. En octubre aun dijeron que, con la gota fría, podría desbordarse. Pero esta vez miramos el radar y no se veía que hubiera golpes fuertes de agua. Sabíamos que estaba lloviendo aquí bastante, pero por arriba no", señala esta vecina.

En estos momentos, decenas de habitantes del municipio, además de gente que ha venido de fuera a pasar estos días, se están organizando para refugiarse en las casas a la espera de que llegue la Guardia Civil. La única forma que tienen de abandonar el pueblo -dicen- es en todoterreno y "jugándotela por la pista". Por eso, prefieren esperar a los agentes, para no correr riesgos.

"Normalmente somos unas 30 personas, pero aquí dentro hay más de 10 coches. Rondamos los 50. El barrio está lleno en Semana Santa", recalca Sonia, quien se está haciendo una casa de turismo rural en el pueblo.

Las riadas, asegura, complican mucho el trabajo y la vida en Olba. Sobre todo, a quienes ya tienen su proyecto de vida en la zona. "Aquí estamos montando una casa de turismo rural y es un problemón. Estamos pendientes de ver si nos hacen un paso en condiciones para que si viene una riada gordísima, aunque te quedes una horas aislado no pasa nada, pero llegar a estar cinco días incomunicados como hemos estado no es normal", denuncia esta vecina del barrio de Los Ramones. Según señala, el panadero en estos momentos ha hecho una gran inversión en el negocio de la localidad y asegura que tiene un montón de monas de Pascua y gente trabajando con no pocas complicaciones. "Están saliendo con lo mínimo de lo mínimo haciendo viajes a las seis de la mañana para sacar el pan que puedan en todoterreno", explica.

"Y todo eso -reivindica- por un paso en condiciones, que ni siquiera es un puente", matiza.

En Facebook, varios vecinos han creado ya un grupo para reivindicar la ejecución de un paso que les permita salir del pueblo en caso de crecida extraordinaria. Se llama 'Los Ramones por un paso sin peligro', y ha unido a decenas de habitantes de esta localidad para reclamar una solución a este problema que cada vez que llueve con fuerza en Teruel les deja incomunicados. "En principio nos han dicho que nos lo van a solucionar, pero no nos han dado fecha ni sabemos qué se va a hacer ni cuándo. Es un hándicap muy grande estar así. Ahora pasa algo y es un problema salir con el coche. De aquí a que te saquen no puedes hacer otra cosa que esperar. No tiene acceso ahora mismo una ambulancia y el helicóptero si viene a ver dónde para", lamentan los vecinos.

Sonia Martínez, que ya ha vivido varias crecidas de este tipo en el municipio, asegura que hay gente que ante este tipo de situaciones se empeña en salir como sea, "y se la juega" -advierte- porque por la pista si no es con todoterreno no se puede pasar. Otros, por el contrario, se organizan como pueden a la espera de ser evacuados por la Guardia Civil. "Hay gente que va a subir ahora a mi casa con las maletas porque hay vecinos de Zaragoza, de Barcelona… que habían venido a pasar la Semana Santa aquí. La Guardia Civil siempre nos han dicho que lo que puedan hacer lo harán, y nos ayudan mucho. En octubre incluso llevaron a los niños al cole. Nos apoyaron bastante. Hoy no sabemos si va a ir a más, pero si sigue lloviendo por Teruel esto va a seguir creciendo", augura esta vecina del barrio de Los Ramones, en Olba.