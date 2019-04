Lambán dice que existe licencia para el Hospital de Teruel y cree que la alcaldesa solo quiere generar "ruido"

El presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha asegurado que existe una licencia del Ayuntamiento de Teruel "desde hace algún tiempo" para la construcción de un nuevo hospital en la ciudad que "evita cualquier tipo de problema para que la obra se desarrolle con normalidad" y ha opinado que la alcaldesa, Emma Buj, "solo quiere generar ruido y malestar en la población".

Así ha respondido a la alcaldesa, que ha afirmado que en el Hospital de Teruel se están haciendo obras sin licencia. Lambán se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al Hospital Militar de Zaragoza.

Lambán ha calificado de "inexplicable" la actitud de la alcaldesa de Teruel, del PP, una postura que "no había visto jamás" en los 15 años en los que ha sido presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza o del Gobierno de Aragón.

Según ha precisado, "independientemente del signo político del alcalde o alcaldesa en cuestión, siempre he actuado en algún municipio como presidente de la Diputación o del Gobierno llevando algún servicio o desarrollando una inversión me he encontrado de manera absolutamente indefectible con proacción y colaboración".

Lambán ha dicho que los ediles siempre celebran que en su municipio "se hagan inversiones y se desarrollen servicios" y "es la primera vez en mi vida política que me encuentro con una alcaldesa que, en vez de facilitar una inversión tan importante para Teruel, como es el hospital, se dedica a poner palos en la rueda".

El presidente aragonés ha considerado que la actitud de la alcaldesa "contradice sus propias instrucciones, propias aprobaciones y concesiones de licencias" porque para la realización de esta obra "existe una licencia desde hace algún tiempo del propio ayuntamiento que evita cualquier tipo de problema para que la obra se desarrolle con normalidad".

LICENCIA VIGENTE

Fuentes del Ejecutivo autonómico han aclarado que existe una licencia que se concedió para el proyecto de construcción del hospital antes de que fuera modificado, que sigue vigente, ya que no se ha cesado. Ante los cambios introducidos, el Servicio Aragonés de Salud ha pedido la modificación de la licencia, aunque esto no invalida la que existe, que ha llevado al consistorio turolense a pedir nueva documentación.

Lambán ha explicado al respecto que el Ayuntamiento de Teruel ha solicitado al Salud "más informes, más datos", que se le han suministrado de "manera puntual y escrupulosa", a pesar de lo cuál la alcaldesa "adopta ahora una actitud inexplicable" y actúa, "no de manera discreta, para tratar de solucionar el problema, sino a bombo y platillo, para generar ruido y malestar en la población".

El presidente aragonés ha comentado que no va a pedir explicaciones a Buj, sino que han de ser los turolenses quienes lo hagan "después de tantos años esperando un hospital".

Asimismo, ha comentado fue el PP quien dijo que no haría el hospital "porque había riesgo de terremoto, una excusa burda para no hacer la inversión" y ha achacado también a este partido "retrasos arbitrarios".

Por el contrario, ha continuado diciendo, que desde su gobierno se ha puesto "en marcha el hospital", se ha adjudicado la obra, ésta ha comenzado "y donde tenemos problemas es justamente en el ayuntamiento; me parece incomprensible".