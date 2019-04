Beamonte acusa a Lambán de no hacer “nada” por los parados que dejará el cierre de la térmica

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón por el Partido Popular, Luis María Beamonte, acusó este sábado a los ejecutivos autonómico y central que presiden Javier Lambán y Pedro Sánchez, respectivamente, de inmobilismo ante la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan al Bajo Aragón.

Así se puso de manifiesto durante la visita que el líder popular realizó a Alcañiz con motivo de la presentación de la candidatura a las elecciones municipales de la ciudad bajoaragonesa, que está encabezada por el actual alcalde, Juan Carlos Gracia Suso. Ante un Teatro Municipal lleno hasta la bandera, Beamonte cargó contra el actual gobierno socialista de Lambán, al que acusó de “dejadez” frente a las infraestructuras sanitarias, como el nuevo hospital de Alcañiz, actualmente en obras después de varios parones y retrasos. Igualmente, achacó al Ejecutivo de Pedro Sánchez “no hacer nada” por el futuro de las familias que dependen de la térmica de Andorra, con fecha de cierre para junio de 2020.

“Estamos ante una situación muy grave que preocupa a todos los que dependen de los puestos de trabajo de la central y el PSOE no ha hecho absolutamente nada por ellos”, subrayó Beamonte. El líder popular aseguró que, para favorecer el desarrollo del Bajo Aragón, “Motorland será, sin duda, uno de los compromisos del Ejecutivo de Aragón cuando gobierne el PP”.

Tras visitar por la mañana la Feria del Vino de Cretas, donde incidió en la necesidad de mejorar la financiación autonómica para Aragón, Luis María Beamonte paseó por la zona comercial de Alcañiz. Lo hizo arropado por el número uno al Congreso de los Diputados por Teruel, Alberto Herrero; el vicepresidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste; y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

En el mitin en el teatro de Alcañiz intervino también el cabeza de lista al Senado por Teruel, Manuel Blasco, quien acusó a Sánchez de aliarse con los independentistas. En este sentido, destacó la importancia de la Cámara Alta para “parar” cualquier propuesta que incumpla los preceptos de la Constitución. “Casado no va a ceder ni un milímetro ante los que quieren saltarse la ley, pero también tenemos la certeza de que Sánchez no tendrá ningún problema en aliarse con ellos y con partidos como Esquerra Republicana, que no aceptan nuestra monarquía parlamentaria”, dijo Blasco.

Juan Carlos Gracia Suso achacó a los socialistas una mala gestión en la construcción del hospital y se mostró indignado por el trato de la DGA hacia Motorland. “Hemos visto cómo peligraban eventos muy importantes por falta de acción del Gobierno de Aragón; deberían explicar cuál es su proyecto”, reclamó el alcalde de Alcañiz.