El PSOE denuncia que el plan 300x100 anunciado por Rajoy no cubre las necesidades de Teruel

“El Plan que vino Rajoy a presentar en Teruel deja sin banda ancha a la mitad de nuestra provincia, y el equipo de gobierno de la Diputación de Teruel lo quiere consentir”. Así lo ha denunciado este martes en rueda de prensa el portavoz del Grupo del PSOE en la DPT , José Ramón Ibáñez , quien ha vuelto a lamentar las excusas que ofreció el vicepresidente primero, el popular Joaquín Juste , en el último pleno, “en el que vino a decir que la DPT no va a mover un dedo porque el Plan de Rajoy lo arreglará todo, algo que no es verdad”.

Por estos motivos, el Grupo del PSOE en la Diputación Provincial de Teruel ha presentado una propuesta para su debate en el próximo Pleno, con el fin de instar al equipo de gobierno de la DPT a “que licite el proyecto 'Al menos 30 megas por segundo' en banda ancha en 2020 en los pueblos de Teruel”, ya que como explica el PSOE, “el plan que vino a presentar con mucha pompa el presidente Rajoy a Teruel es una auténtica quimera. Mariano Rajoy vino a Teruel a vendernos humo, y el equipo de gobierno de la DPT se lo ha comprado y lo pone como excusa para no hacer su trabajo”, añade Ibáñez.

En su propuesta, el PSOE recuerda que del total de 525 millones con los que cuenta el Plan, Aragón sólo recibirá 18 millones, y que todo ello supone para Aragón dejar fuera del citado plan a más de 65.000 aragoneses.

Según han explicado el Presidente del Grupo del PSOE, José Ramón Morro, y el portavoz del Grupo socialista, José Ramón Ibáñez, “buena parte de esos aragoneses que quedarán fuera son aquellos residentes en poblaciones de menos de 100 habitantes, porque son precisamente aquellos núcleos de población a los que las operadoras no tienen interés en cubrir, y ello afecta especialmente a nuestra provincia”.

Excusas

Como han explicado Morro e Ibáñez, el Grupo del PSOE en la DPT ya presentó una propuesta similar en el pasado Pleno del mes de marzo, moción que fue rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno PAR-PP, quienes pusieron como excusa el Plan 300x100, “acusándonos al PSOE de desleales y mostrándose en un tono que era de todo menos conciliador”.

Por todo ello, el PSOE vuelve a solicitar en su propuesta, “que se arbitren las medidas necesarias con carácter de urgencia para que con la incorporación del superávit del año 2017 al presupuesto 2018 de la DPT, se contemple como una actuación financieramente sostenible la cantidad de 500.000 euros al programa 'Al menos 30 Mbps en banda ancha en 2020 en los pueblos de Teruel', garantizando en 2018 una licitación de actuación de extensión de banda ancha por 1 millón de euros, con la cofinanciación de la Unión Europea, “y de esta forma se dé respuesta a todos esos pueblos de Teruel que con el Plan de Rajoy se quedan desconectados”.

Igualmente, por parte del Grupo del PSOE en la propuesta que presenta al próximo Pleno se pide al presidente y al equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Teruel “que definan el resto de la senda financiera correspondiente a los años 2019 y 2020 de la actuación sobre los trabajos a realizar en los núcleos urbanos calificados como zonas blancas en las anualidades correspondientes”.

Desde el PSOE se ha alertado que “la consecuencia de no haber llevado a cabo la licitación hasta ahora en 2018, es que la DPT está condenando a nuestros pueblos pequeños a no saber ni cuándo ni si dispondrán de nueva tecnología de banda ancha de telefonía móvil e internet”.

Por todo lo explicado anteriormente, el PSOE afirma que “el Plan 300x100 de Rajoy, además de presentar incertidumbre sobre a qué núcleos llegará la banda ancha y dejar fuera del mismo el ámbito más rural de España, no es cierto, ya que en la primera convocatoria publicada por el ministerio sólo se garantizan 100Mps”.

Huesca

Igualmente, el portavoz del Grupo del PSOE en la Diputación de Teruel, José Ramón Ibáñez, ha recalcado además el hecho de que “la Diputación Provincial de Huesca, el pasado 7 de marzo en su Boletín Oficial, ya realizó el anuncio de licitación del contrato similar para dicha provincia, mientras que el equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Teruel sólo pone excusas para no licitar este programa, a pesar de que el presidente siempre que tiene oportunidad se le llena la boca diciendo que es una actuación considerada una prioridad para la institución”.

“Por lo tanto, no es creíble la excusa que puso el equipo de gobierno de la DPT para votar en contra de la propuesta del PSOE en el pleno anterior, en el sentido que argumentaban que en España, y por tanto en la provincia de Teruel, no existían a partir del anuncio del presidente Rajoy zonas blancas, es decir, aquellas que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su dotación por algún operador en el plazo de 3 años, en base a criterios de inversión creíbles”, han añadido.

Finalmente, Morro e Ibáñez han avisado de que “en el caso de que el equipo de gobierno de la DPT, siga empeñado en persistir en esta situación y no licitar su propio plan, la institución provincial perderá los dos millones de euros que tiene reprogramados de fondos Feder para dicha actuación”.