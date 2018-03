Denuncian suciedad a causa del 'botellón' en la recién restaurada escalinata del Deán Buj

Vecinos de la zona han denunciado que la escalinata de este pasaje que une la calle Joaquín Arnau con el paseo del Óvalo ha amanecido llena de botellas y vasos de plástico, vómitos, envoltorios de comida y restos de alimentos además de manchas de bebida y grasa en el pavimento. Similar aspecto ofrecían la terraza que hay sobre la estación de autobuses y la zona de la Universidad, puntos en los que con frecuencia se hace botellón, según explica el concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado.

El edil ha señalado que, debido a las restricciones de agua que existen en la ciudad ante el bajo nivel de reservas que tiene el embalse del Arquillo, la limpieza de estas zonas se ha tenido que realizar solo en seco, retirando los residuos y barriendo el área afectada. No obstante, Cruzado indica que, si las manchas en el suelo no desaparecen pasados unos días, se utilizará una máquina con chorros de agua a presión para eliminar estas huellas.

El concejal delegado de Limpieza afirma que “por suerte no ha habido destrozos ni pintadas”, pues el vandalismo, según recalca, a veces va asociado a la práctica del botellón. Cruzado subraya que solo la educación puede acabar con una costumbre que genera daños en la ciudad y que ofrece una pésima imagen de Teruel. “En la calle no se puede hacer lo que no se hace en casa, porque la ciudad es el hogar de todos”, ha subrayado.

El edil ha explicado que "hacía tiempo que no aparecían restos de botellón en las calles, probablemente por el frío de las últimas semanas, pero ahora vuelve otra vez esta práctica".