Víctor Panadero se convierte en el piloto más joven del país en el aeródromo de Santa Cilia

Víctor Panadero, uno de los alumnos de la escuela de pilotos del Aeroclub Nimbus del aeródromo de Santa Cilia, se ha convertido en el piloto más joven del país. Este domingo ha cumplido 16 años y su mejor regalo ha sido aprobar el examen que le otorga la licencia de piloto de vuelo sin motor, tras haber superado también las pruebas teóricas realizadas en Madrid.

El vuelo ha tenido lugar en el aeródromo de Santa Cilia con un examinador que le iba diciendo qué hacer. Ha durado media hora y lo ha superado sin problema, ya que lleva muchas horas de práctica. Este es el principio de una futura carrera profesional dentro del mundo de la aeronáutica, porque quiere seguir formándose.

Víctor es de Madrid y cuando tenía 14 años estuvo de vacaciones en Jaca, en el mes de julio. Un día voló con Pirivuelo, que desde el propio aeródromo realiza vuelos turísticos. "Hablé con la piloto -Ana Alegre-, le dije que me gustaría ser piloto y me recomendó el aeroclub Nimbus", ha explicado. Posteriormente también se puso en contacto con Luis Ferreira, director-gerente del aeródromo y este le contó que en verano había un campamento para jóvenes que se querían iniciar en el vuelo sin motor, y que posteriormente sacabas la licencia.

El campamento, orientado a chicos y chicas de entre 14 y 20 años, funciona en régimen de internado entre las localidades de Santa Cilia y Javierregay. Consiste en 15 horas de prácticas que incluyen 45 vuelos y su correspondiente formación teórica. Los vuelos se realizan durante uno de los meses de verano.

Durante la última semana es habitual que los jóvenes pilotos realicen sus primeros vuelos en solitario. Víctor consiguió su 'suelta' tras solo tres semanas de formación, es decir, que sus instructores le dieron la confianza de permitirle volar en solitario. Y ese día no lo olvidará nunca. "Llegué un día normal y me dijeron que íbamos a volar. Yo me preparé, estábamos ya tensando el cable para remolcar y le pregunté al instructor, que estaba fuera del planeador, si estaba listo y me dijo que volaba solo", recuerda.

No le dio tiempo a pensar en ese momento, porque estaba a punto de ser remolcado. "Me acuerdo de cómo se comportaba el avión, cómo se movía, el silencio y me encantó esa sensación". Y desde entonces, hace dos años, ha seguido volando todos los veranos, que ha vuelto a Santa Cilia.

Piloto comercial

Una vez obtenida la licencia de piloto, su idea es continuar, porque quiere dedicarse a esto. Este verano quiere comenzar con el motor, ya sea con avioneta o planeador con motor, "lo que me digan en el aeroclub Nimbus". Y con 18 años, empezar con la formación para ser piloto comercial. Pero hasta cumplir esa edad no descarta quedarse en el aeródromo para ser remolcador.

Asegura que le encanta el aeródromo de Santa Cilia y el aeroclub, por supuesto sin olvidarse de sus instructores, y recomienda el campamento de verano a todo el que quiera ser piloto. Para este año ya hay 12 alumnos interesados en realizar esta formación. Todavía quedan plazas para el campamento del mes de agosto.

El aeródromo de Santa Cilia y el Aeroclub Nimbus han estado presentes este fin de semana en el Salón Aragonés del Turismo (Aratur) en el Palacio de Congresos de Zaragoza, a donde han llevado el simulador de vuelo que utilizan en los inicios de esta formación.