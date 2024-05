Continúa la incertidumbre en Sallent de Gállego por la presencia de un oso en la zona de La Sarra

Hace cuatro días se avistó en el entorno de Sallent de Gállego un oso, confirmado por la dirección general de Medio Natural, y al parecer, el animal podría seguir por la zona, ya que tal y como ha explicado el alcalde, Jesús Gericó, se ha vuelto a ver. Al parecer se encuentra entre el embalse de La Sarra y el refugio de Respomuso, un lugar alejado del pueblo, aunque muy frecuentado por excursionistas. Y eso es lo que le preocupa al alcalde. "Me preocupa esa zona porque hay mucha afluencia de gente, es un paso muy transitado y hay mucho cortado", señala. Además "no se sabe qué puede pasar si alguien lo ve", en el sentido de que no sabe si el animal es agresivo o cómo puede reaccionar una persona.

Gericó recuerda que en otoño hubo un ataque a ganado "y ahora está constatada su presencia". La zona se encuentra muy cerca del 'Paso del Oso', un terreno habitual de paso en primavera, y que "pone de manifiesto que el oso ya estuvo ahí anteriormente". Ahora se ha realizado un seguimiento, "se han recogido muestras de pelo y excrementos y se hará un seguimiento". El plantígrado "no lleva localizador", lo que hace pensar "que es un oso que ha nacido aquí", es decir, no esta reintroducido, "y habrá que ver si se va a ir". Además "parece que es un macho casi adulto, y en principio, su comportamiento sería irse a otro sitio, que solo estuviera de paso", añade el alcalde, que confía en que "vuelva a su hábitat", que tampoco sabe cuál es, y que todo esto "quede en una anécdota".

Gericó asegura que "hemos de ser conscientes de que tendremos que aprender a convivir con los osos". Y si hay presencia de este animal, "que no lo pague la ganadería, que busquemos soluciones, y no miremos a otro lado con ataques de perros asilvestrados". En este sentido dice que si hay constancia de su presencia, "afrontemos la realidad de nuestro Pirineo".

Y es que es "muy bonito ver el oso, siempre que no te afecte", pero cuando se pone en juego la forma de vida "de mucha gente, al final el coste social de tener lobos y osos, lo asumen otras personas".

Además de confirmar la presencia del oso en el valle de Tena, el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón confirma que tienen contabilizadas observaciones en el Parque Natural de los Valles Occidentales y en el valle de Benasque. En concreto, en la zona de Hecho y Ansó, las cámaras de fototrampeo han permitido identificar este año a una hembra que podría corresponder con la osa Claverina y a dos machos subadultos -probablemente Larru y Bious-, que son hijos de otra hembra que vive en el lado francés.

Además, en la Ribagorza también se ha avistado este año otro ejemplar, concretamente en el municipio de Laspaúles. En esa zona ya fueron detectados el año pasado varias veces el macho Canelito y la hembra Douillous (del primero también se recogieron indicios en el valle de Gistaín).