La Alegría Laurentina responde a la alcaldesa de Huesca: "El Jai-Alai sí cumple la legalidad"

La peña Alegría Laurentina ha contestado a la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que todas las actividades que se plantean desarrollar en la sede de la entidad, la sala Jai-Alai. "están dentro de la legalidad conforme a lo que marca la normativa de seguridad y nuestra licencia".

Este domingo, la primera edil aseguró que el concierto programado por la peña para el sábado día 11 de mayo no es legal porque la licencia encontrada recientemente, fechada en 1942, "es de obra y no de actividad". Esto, según la alcaldesa, impide la organización de actos que sobrepasen el aforo que marcaría la ley para el caso de evacuación en un incendio. Esta capacidad, dijo, no debería sobrepasar las 100 personas, pero el aforo vigente en el Jai-Alai es de 299.

Ese es el número que se acordó con el Ayuntamiento de Huesca para, después de cuatro años cerrada, reabrir la sala de conciertos el 14 de agosto de 2015, con una actuación solo para socios y un gobierno local diferente al que lo clausuró. Hasta 2011 se podían reunir allí hasta 800 personas.

Desde la peña han mostrado su extrañeza porque "primero se habla de que no es un concierto legal, pero por otro lado se menciona que se podría llegar a hacer para un centenar de personas". "Son unas afirmaciones contrapuestas", manifiestan. Según afirman, la entidad es la primera que "no quiere hacer cosas de manera ilegal, pues recordemos en la peña se trabaja de forma desinteresada y altruista, y buscamos lo mejor para el socio y para Huesca".

En cuanto a lo que autoriza la licencia de 1942, la Alegría Laurentina quiere "aclarar a la alcaldesa que sí es de actividad y así se ve en la historia de nuestro local". De hecho, recuerdan que tras su adjudicación se inició la reapertura del Jai-Alai a la que acudieron diversas autoridades, tales como el alcalde de Huesca y presidente de la Audiencia entre otros. "Desde ese momento se dio por inaugurada la actividad en el Jai-Alai", apostillan.

Acerca de la afirmación de que no existían conciertos multitudinarios en aquella época, la junta de la peña asegura que "la historia desmiente esta información, pues justo al día siguiente de esta reapertura se comenzaron a hacer verbenas", según está documentado. Asimismo, recalcan que todos los años, cuando se colocan en el Jai Alai los hinchables, "viene un técnico de Bomberos a comprobar y a verificar su seguridad para el bien de todos, por tanto esta todo correcto".

También aseguran, en contraposición a las palabras de la alcaldesa, que la peña en ningún momento "ha puesto trabas" para solucionar la situación porque "todos los documentos e informes que se nos han ido requiriendo los hemos ido entregando". "A este último, por cierto, ni siquiera se nos respondió, pues ya pasó el mes de plazo de contestación", han apostillado.

Lorena Orduna indicó el domingo que se enviaría a la peña un requerimiento para que sus técnicos acudan a alcaldía y se reúnan con los especialistas municipales, "que son los que a final tiene que validar cuál es la situación".

La peña ha señalado este lunes que "no ha recibido ningún requerimiento de manera oficial o escrita". La Alegría Laurentina hace un llamamiento al Ayuntamiento para que "analice y compruebe que todo lo que estamos haciendo está en orden y para que nos comenten cuales son las inquietudes que tienen". Desde la entidad recreativa subrayan que seguirán "trabajando y dando pasos firmes y seguros para dar a nuestros socios y a Huesca lo que merecen: actividades dignas y de calidad en un entorno seguro y legal".