La alcaldesa afirma que el concierto del sábado en el Jai-Alai de Huesca "no es legal"

La localización de una licencia concedida por el Ayuntamiento de Huesca a la Peña Alegría Laurentina en 1942 en la que certifica la seguridad de la sala Jai-Alai no ha solucionado los problemas de uso de este recinto. La alcaldesa, Lorena Orduna, manifestó a HERALDO en una reciente entrevista que este permiso es de obra y no de actividad, "que no es lo mismo". El concierto organizado por la entidad para el 11 de mayo está en el aire porque "es ilegal", ha dicho este domingo la primera edil, a no ser que el aforo sea inferior a 100 personas.

El Jai-Alai se cerró en octubre por orden municipal debido a que el establecimiento no disponía de licencia de hostelería, la que según los técnicos de Urbanismo debe regular su uso porque tiene bar. El permiso actual es de local de ocio. Tras hallar en los archivos del propio Ayuntamiento la autorización de 1942, la peña consideró que ya se podía reabrir la sala y programó para el 23 de abril una fiesta para socios.

Pero de octubre a ahora nada ha cambiado. La peña ha anunciado para el sábado un vermú-concierto en su mítico salón, con la actuación de Pixie & Dixie Band. Señala que es un actividad solo para socios de la Alegría Laurentina y que hay un aforo limitado a 299 personas. Orduna ha manifestado que la legislación respecto a incendios no era la misma entonces que ahora, y que es muy taxativa. Ha señalado que en este espacio "tenemos una superficie de determinados metros cuadrados y hay un túnel de entrada y salida y, quizás, solo pueda tener un aforo de 100 personas, no de 300 que tiene ahora ni de 800, que tuvo antes.

La alcaldesa ha comentado que "entre todos tenemos que tener sentido común e intentar hacer las cosas bien". Según ha indicado, "les hemos dado (a la peña) muchas herramientas para que puedan modificar de manera estructural el Jai -Alai de forma que el aforo sea seguro, pero ellos ponen trabas".

De nuevo, el túnel

El problema está en el número de personas que pueden confluir en el túnel (pasillo) en caso de evacuación. "Si el recinto tuviera otra salida no estaríamos hablando de esto", ha remarcado Orduna. Tras las reuniones que ha habido entre los técnicos de Urbanismo y la peña, la alcaldesa considera que es esta la que debe "buscar alternativas".

Por las dimensiones del paso que hay para la entrada y la salida, entiende que el aforo legal estará en torno a las 100 personas. "Pero serán los informes de Urbanismo, Bomberos y Policía Local los que tendrán que concretar esto", ha precisado. "Les hemos requerido que vengan a alcaldía con sus técnicos, que se reunirán con los nuestros, que son los que a final tienen que validar cuál es la situación", ha apuntado.

El presidente de la Alegría Laurentina, Javier Ibarz, ha manifestado este domingo que, de momento, la peña no hará valoraciones y que la junta de la entidad se reunirá este lunes con sus propios técnicos.

El problema vuelve a ser el mismo que en 2011 y que conllevó el cierre de la sala: la falta de una salida de evacuación.