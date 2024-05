Alerta tras la última muerte en un barranco: "Una tromba de agua viene en cuestión de minutos"

El barranquismo se cobró la vida en 2023 de cuatro personas en la provincia de Huesca: dos zaragozanos de 31 y 34 años en Biescas, un francés de 28 en Bierge y otro hombre de 69 años en Adahuesca. Todos con un denominador común, las crecidas del caudal y las fuertes corrientes por las tormentas, pues aunque no llueva en la zona, un barranco se puede convertir en unos minutos en una trampa mortal por el rápido desplazamiento de la corriente.

A esa estadística se suman este año ya otras dos personas: una mujer francesa de 53 años en Tella-Sin el 14 de abril y un madrileño de 35 en la cascada de Sorrosal, en Broto, el pasado sábado. Este era un bombero del parque de Arganda del Rey, al que ayer le rindieron un homenaje sus compañeros y cuyo fallecimiento lamentó la Comunidad de Madrid.

Los expertos han hecho un llamamiento a la prudencia después de las dos últimas tragedias en el Pirineo en apenas 15 días. Es una época en la que coinciden actividades invernales y estivales. "En estos momentos queda todavía mucha nieve y al mismo tiempo hay mucho caudal en los barrancos", advierte el teniente jefe del Área de Montaña de Aragón y Navarra, Baín Gutiérrez, quien también hace referencia al aluvión de rescates que ha habido algún fin de semana de abril con hasta 10 intervenciones y varios esquiadores de montaña heridos.

El responsable del Greim avisa "de la peligrosidad que en ocasiones tienen los barrancos por un fuerte caudal del agua". Por ello aconseja planificar la salida teniendo en cuenta esa posibilidad y consultar la previsión meteorológica. Hay webs donde los profesionales aportan información de su estado.

"Un barranco no lleva el caudal que hay en el momento que uno se mete, porque una tromba de agua viene en cuestión de minutos", señala. Las imágenes del vídeo del rescate permitían ver la fuerza de la cascada de Sorrosal donde ocurrió el accidente. Otra cuestión a tener en cuenta es la gestión de las cuerdas, ya que exige conocer bien la técnica del rapel.

El fallecido realizaba la actividad en solitario. Baín Gutiérrez recuerda otra regla de oro: no salir solo. Además, reconoce que algunos deportistas buscan un plus de dificultad con condiciones de máximo caudal. "En la montaña lo importante es disfrutar y volver a casa", concluye el responsable del Greim.

El barranquismo es la tercera actividad donde se producen más rescates, por detrás del senderismo y la alta montaña. En el 2022 concentró 69 auxilios, la mayor parte por fracturas, esguinces o contusiones por saltar a pozas, aunque cuando está de por medio una crecida súbita las consecuencias pueden ser fatales. También hay que considerar que es la práctica en la que más se recurre a guías. El 90% de los practicantes van con profesionales.

Desde la campaña Montaña Segura se suman a la recomendación de la Guardia Civil de extremar las precauciones. "La primavera es una época delicada para los barrancos por la abundancia de caudal", advierte Marta Ferrer, su coordinadora. "Hay que asegurarse de que es el adecuado para nuestra experiencia y nuestra formación".

En esta época del año, los del Pirineo requieren estar muy atentos a la formación de tormentas en la cabecera, que en pocos minutos pueden generar una fuerte corriente aguas abajo, y al deshielo. "Si además llueve sobre la nieve la fusión se acelera todavía más", aclara Ferrer.

La campaña Montaña Segura aconseja consultar a las empresas de turismo activo ante cualquier duda y estar muy atentos a la previsión del tiempo, y sobre todo no salir solo, lo mismo que en otras actividades. "En un sendero las condiciones siempre son las mismas, pero no en un barranco. No hay barrancos fáciles o difíciles, dependen mucho del caudal. No es que no se pueda hacer barranquismo, es que hay que escoger el lugar y el momento", resume Marta Ferrer.

