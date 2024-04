Diez años bailando al ritmo del swing en Fonz

Fonz se ha posicionado en la última década como la pista de baile del swing aragonés, y también catalán, con la organización de la Trobada de Jazz -aunque en las últimas ediciones ha tornado el sobrenombre a Swing-. Este fin de semana la localidad renacentista del Cinca Medio ha vuelto a ser testigo del movimiento lindy – hop, el baile asociado al estilo musical del jazz y del swing con la celebración de la X Trobada Swing, organizada por el Ayuntamiento de Fonz, con la dirección del músico y promotor de la primera escuela de jazz de Aragón, Daniel Escolano y con el patrocinio de la Diputación Provincial de Huesca, que lo ha incluido dentro de su ruta de festivales Alto Aragón Jazz Tour.

El festival comenzó ayer tarde en el polideportivo municipal con la actuación de dos bandas, New Kids in the Swing, dirigida por el propio Escolano (la versión más bailable de su aclamado proyecto Jazz for Kids) con jóvenes talentos aragoneses de 11 a 18 años, y Swing Shot, una de las bandas de referencia en España de este género musical. Bajo el liderazgo del saxofonista Nil Mujal, el sexteto reúne a alguno de los mejores y más activos solistas de la escena barcelonesa. Su repertorio, inspirado en los años dorados de este género, en la década de los 30 y 40, hizo bailar ayer a decenas de bailarines que ya son fieles a este festival, procedentes de escuelas y grupos de bailes clandestinos de la geografía aragonesa y catalana.

Además, el público local y llegado de otras localidades pudo cenar mientras disfrutaba de la música de la primera década del siglo XX con las food trucks ubicadas en el polideportivo.

Entre ambas actuaciones, llegó el turno de las exhibiciones de baile lindy – hop a cargo de Debeat Company, escuela de Huesca – Zaragoza de bailes relacionados con la música swing, Lindy Hop y Jazz Stetps, que se encargó además de las clases impartidas este domingo por la mañana en L’ Urmo y que reunió a 45 parejas.

Y el colofón al festival lo pusieron de nuevo, en sesión vermút, en la Plaza Mayor Swing Shot Band, haciendo bailar también a numerosas parejas.

El director Daniel Escolano se mostraba muy satisfecho por el resultado de esta edición “en la que hemos contado con bastantes más bailarines y público, sobre medio millar, y para próximas edicones esperamos más porque es un festival que se tienen en cuenta dentro del circuito de swing”. Escolano también destacaba que el público ha valorado “el nivel de las bandas y ha reconocido el talento aragonés” y considera que gracias a festivales como el de Fonz están proliferando grupos de baile en otros puntos de la geografía aragonesa y catalana.

Para la próxima edición se espera contar con una banda internacional, como ha adelantado el director.

La alcaldesa, María Clusa, que ha visto nacer este festival primero como concejala de Cultura y ahora como primera edil, realizaba un “satisfactorio balance” por las “estupendas sensaciones que nos han dejado el público, los bailarines y las bandas”, así como el impacto económico entre la hostelería local.