La oscense Noelia Rodríguez entra en La Voz con guiño de Orozco al pueblo de Fonz

La cantante oscense Noelia Rodríguez se subió anoche al escenario de La Voz, el programa de Antena 3, consiguiendo entrar en el show de talentos tras la audición. El bebé que espera le trajo suerte, ya que Antonio Orozco no dudó en incorporarla a su equipo.

"En La Voz seguimos haciendo historia. Noelia Rodríguez se ha subido al escenario de La Voz embarazada. Está convencida de que el pequeño le dará suerte y podrá cumplir su sueño", destacó la productora del programa.

Noelia, de 35 años, profesora de canto y miembro de una banda, interpretó 'Gravity', un tema del músico estadounidense John Mayer del que hizo su propia versión en las Audiciones a ciegas. Eso sí, tuvo que esperar hasta el último momento para ver a Antonio Orozco girar su silla.

Su felicidad ha sido máxima al ver al coach y no ha dudado en saltar de felicidad. Antonio Orozco ha ido directo a darle un abrazo. Se ha mostrado impresionado por todos sus registros. "Esperábamos el fallo y no ha llegado. Estoy supercontento de que vengas a mi equipo y lo que más contento me pone es que no estés en el de ellos", ha añadido en referencia a los otros 'coach', Pablo López, Luis Fonsi y Malú.

Orozco ha aprovechado el abrazo con la cantante de Huesca para acordarse de los orígenes aragoneses de su familia. "Mando un saludo a la gente de Fonz, mi madre es de allí, un beso para Fonz".

Noelia ha saltado de felicidad afirmando que ha sido muy emocionante ver girar la silla. Ahora ya encara la siguiente fase. Ella es profesora de la Escuela de Música Moderna de Huesca. De pequeña cantaba bien, "pero quería dedicarme a la danza, por lo que me llegó con un poco de rebote, y no fue hasta hace 7 u 8 años que me dediqué a la música", dijo en una entrevista con HERALDO. En el vídeo de presentación se ha acordado de algunos de los escenarios de Huesca donde ha actuado con su banda, como el Teatro Olimpia o el palacio de Congresos.