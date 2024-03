La alcaldesa de Huesca descarta a Vox como socio preferente ante el clima "enrarecido"

El PP, que tiene 12 de los 25 concejales del Ayuntamiento de Huesca, ya no contempla a los dos ediles de Vox como sus socios preferentes para sacar adelante sus propuestas de gobierno tras reconocer que el clima con los voxistas está "enrarecido" a raíz de las últimas declaraciones de su portavoz, José Luis Rubió.

Así lo ha asegurado este martes la alcaldesa, Lorena Orduna, quien ha reconocido, como ya se visto en los últimos plenos municipales, que existen "problemas" en la relación entre el PP y Vox, pese a que ambas formaciones firmaron en diciembre un acuerdo para dar estabilidad al equipo de gobierno popular durante este mandato.

"Tengo 12 concejales y con acuerdo de unos y otros vamos a seguir gobernando porque mi empeño ha sido siempre negociar todos los asuntos para sacar cuestiones importantes adelante. Algunos han salido con el apoyo del PSOE, otros con el concejal no adscrito -como el destino de los 4,5 millones de remanentes- y otros con Vox y vamos a seguir en esa línea", ha advertido la alcaldesa.

Pese a que Vox acusó el martes a los populares de haber roto ese pacto de gobernabilidad, Lorena Orduna ha recalcado, en la misma línea que manifestó el portavoz Ricardo Oliván en el pleno del lunes, que "nosotros no rompimos el pacto". Y ha desvelado que fue en una reunión "muy complicada" que mantuvieron en enero con el portavoz de Vox, José Luis Rubió, cuando este último "se levantó y se rompió el pacto". No obstante, no lo habían hecho público hasta ahora "porque siempre queda la esperanza de poder recuperar la relaciones personales por el bien de la ciudad porque siempre hemos tenido ese afán de comunicación y de colaboración", ha afirmado la alcaldesa.

Además, ha negado los incumplimientos del acuerdo denunciados por Vox: permitir que tuviera representación en Grhusa y en la mesa de contratación del Ayuntamiento; otorgar ayudas únicamente a inmigrantes legales y residentes efectivos en Huesca; y negociar el destino de los remanentes de 2024. "Tenemos las actas de las reuniones y sabemos lo que hemos firmado", ha recalcado.

Orduna ha replicado que algunas demandas no se pueden atender por "cuestiones técnicas" y ha puesto como ejemplo la petición de un sitio en la mesa de contratación. "Me parece muy bien que él quiera pertenecer a la mesa, pero quizá el ayuntamiento no necesita un miembro más porque ya está el equipo de gobierno, el principal partido de la oposición y los técnicos", ha dicho al respecto.

También ha recordado que lograron el apoyo de Vox a los presupuestos a cambio de aceptar dos de sus "líneas rojas", la cancelación del festival Periferias y el recorte de las ayudas de cooperación al desarrollo. "El resto de cuestiones parecía que no les interesaban", ha añadido.

Por último, ha criticado a Vox porque, a su juicio, "quieren llamar siempre la atención y que se hable de ellos, pero a mí me interesa hablar de la ciudad y de lo que los oscenses necesiten, así que ya vale de hablar de Vox y de fijar el foco en ellos porque aquí tenemos problemas reales en la ciudad que hay que resolver y ese es mi empeño".