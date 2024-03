El prolongado cierre del cañón de Añisclo "ahoga" a los valles de este sector de Ordesa

Los prolongados cierres de la carretera que discurre por el cañón de Añisclo, el tercer sector más visitado del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, están suponiendo un lastre para los valles de Vio y Puértolas, a los que da servicio. Perjudica la movilidad de sus habitantes y "ahoga" a los negocios, que viven en buena medida de los turistas. Así lo afirma la Asociación de Empresarios del Valle de Puértolas, que ha recibido como un jarro de agua fría la noticia de que la vía (HU-631) no estará transitable para la Semana Santa. La previsión es que se abra el 31 de marzo, acabadas las vacaciones.

En los últimos años los continuos cierren han hecho caer la cifra de turistas en esta parte del Parque Nacional. Justo en Escalona, en la entrada del cañón, se está construyendo un centro de visitantes con un coste de 3 millones de euros, que este mismo martes ha conocido el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco. "Es completamente incongruente realizar una gran inversión como esta y tener cerrado el acceso", explica el presidente de los empresarios, Modesto Bielsa, quien asegura que el turismo se ha reducido "drásticamente". "Mucha gente que se aloja en Escalona, la tenemos que desviar para que conozca otras zonas porque la carretera está cerrada. La experiencia turística que se llevan es nefasta".

El año pasado la carretera se abrió en agosto y cerró en septiembre. "Y hasta ahora. Ha estado así todo el invierno. Nos dijeron que darían paso en Semana Santa y luego en verano, pero ha llegado el momento y sigue cerrada. La gente aquí está muy enfadada", cuenta indignado el presidente de los empresarios, quien lamenta que en todo 2023 solo estuviera operativa un mes y medio y este 2024, ni un solo día. No lo entiende porque se trata, dice, "de una magnífica zona del Parque Nacional de Ordesa". "Si no la quieren abrir, al menos que dejen pasar andando o con bici".

El socavón por un desprendimiento que motivó el último cierre se ha reparado y ahora mismo no hay nieve que impida pasar. "No hay ningún motivo aparente o al menos nosotros no le encontramos explicación", indica este empresario, que a pie de la carretera ha podido comprobar este martes cómo en unos minutos varios coches paraban para preguntar por qué no se podía acceder. "La respuesta del trabajador del Parque es que eso depende de Carreteras".

Algunos turistas se acercan al cañón y preguntan por qué está cerrado. Heraldo

Es el enésimo corte de la HU-631, lastrada por los desprendimientos y sin mantenimiento invernal. La visita a este emblemático paraje del Parque Nacional de Monte Perdido estuvo cerrada todo el 2017 y el 2018, debido al peligro de derrumbe de un túnel, donde hubo que hacer un proyecto de reparación con un coste de casi 2 millones de euros. En 2022 se produjo un desprendimiento y no se reabrió hasta 285 días después, en agosto de 2023, para volver a cerrar unas semanas después. Esta Semana Santa seguirá sin ser transitable, y no se da alternativa, lamentan.

El departamento de Fomento del Gobierno de Aragón alega que está cerrada por riesgo de caída de piedras y dadas las actuales previsiones de nieve y lluvia. "La carretera del cañón de Añisclo está cerrada durante el periodo de vialidad invernal, porque no cabe una quitanieves", indican esas fuentes, y tampoco se puede echar sal.

"Cuando acaba esta época, es decir el 31 de marzo, se abre en sentido ascendente y se vuelve por una carretera paralela que va por el parque natural. Con las previsiones de nieve y lluvia no hemos podido abrir, ya que aparte de la nieve, es un congosto en el que se producen muchos desprendimientos de roca", justifica el departamento, asegurando que esta práctica lleva haciéndose más de 10 años "y nunca ha habido ningún problema ni quejas de la zona".

Los empresarios replican que la carretera está ahora totalmente despejada de nieve y aclaran que antes la mantenían de doble sentido todo el año excepto en verano, cuando solo funcionaba en una dirección.