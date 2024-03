Ordesa busca soluciones a los aparcamientos incontrolados y las colas para sacar billete

Coches mal aparcados en estrechas carreteras de alta montaña, colas para adquirir el billete de autobús, ausencia de un sistema de compra ‘on line’ que regule el volumen de visitantes... Estos son algunos de los problemas de masificación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en días de gran afluencia, teniendo en cuenta que la temporada alta ya no es solo el verano. También en otoño se producen colapsos, sobre todo en el acceso de Torla a la Pradera, que en 2023 se tuvo que cerrar hasta en 25 ocasiones al completarse el cupo máximo establecido.

Con el objetivo de "ordenar y mejorar los accesos tanto para los visitantes como para la población de la zona", el parque ha empezado a diseñar un Plan de Movilidad Sostenible. Y lo hace no desde arriba sino a través de un proceso participativo, con implicación de todos los sectores afectados, desde alcaldes hasta montañeros, pasando por ganaderos o la propia Guardia Civil.

Ordesa, el principal espacio protegido de Aragón y el octavo Parque Nacional más visitado de España, recibe a una media de 600.000 turistas, distribuidos de forma desigual: el 39% en el sector Ordesa, el 31% en Pineta, el 22% en Añisclo y el 8% en Escuaín. El Plan de Movilidad pretende reducir el uso del vehículo privado, apostar por el transporte público, incrementar la seguridad eliminando coches en los arcenes y aumentar la satisfacción del visitante. En suma, ofrecer "un estacionamiento regulado que se podría reservar con antelación para ordenar la visita", según fija en sus objetivos.

Y es que en una sociedad digitalizada, el visitante de Ordesa no tiene hoy por hoy la opción de comprar el billete de autobús o reservar el parquin anticipadamente, lo que origina colas interminables en días punta frente al centro de visitantes y, lo que es peor, algunos se quedan sin poder entrar.

Una imagen del aparcamiento de la Pradera de Ordesa, lleno en el puente de la Constitución. Verónica Lacasa

En el vídeo difundido dentro del proceso participativo, la ingeniera de Montes Susana Iglesias, técnico encargada del plan, explica que el parque recibe "la insatisfacción de los visitantes", reflejada en quejas sobre la organización de los accesos y de los aparcamientos y la imposibilidad de entrar al no poder adquirir el billete de bus con anterioridad. "A menudo pierden tiempo de sus vacaciones, el parque recibe el enfado y las reclamaciones, a veces mostrando rudeza con el personal".

Actualmente existen 10 lugares para estacionar, pero sin plazas delimitadas, a excepción del centro de visitantes Torla. El resultado es que en temporada alta se aparca en las márgenes de vías estrechas, que son carreteras del alta montaña, donde los trabajadores del parque tienen que dedicarse a ordenar los flujos de tráfico para no bloquearlas. Supone un riesgo para la circulación y para la seguridad de los visitantes. "¿Qué pasaría si se produjese un incendio en el sector de Añisclo?", se preguntan los responsables del plan.

En la Pradera de Ordesa, donde caben unos 410 coches, se han llegado a contabilizar 470; en la zona de La Tella y Ereta de Biés, 300, cuando hay opción para 15 y 16. Incluso en el de Torla, el único con plazas definidas (569), se han registrado más de 130 mal estacionados.

Sin reservas ‘on line’

Otro problema es que el servicio del bus lanzadera a la Pradera, que funciona en épocas de mayor afluencia, gestionado por el Ayuntamiento de Torla a través de la empresa pública Tragsa, no permite comprar un billete ‘on line’, solo se puede adquirir en la taquilla del centro de visitantes.

"Al no existir servicio digital de reservas, ni de billetes de bus ni de plazas de aparcamiento, no se puede prever el volumen de visitantes que llega a Torla ni tampoco informar con suficiente antelación de que el sector se cierra al alcanzar el número máximo de visitantes, fijados en 1.800 simultáneamente. En consecuencia, los turistas no pueden planificar su visita, incluso viniendo de la otra punta del país o del extranjero", reconocen los responsables del plan. Corren el riesgo de no poder subir al parque o ni siquiera aparcar en Torla o sus alrededores, "con el consiguiente enfado y malestar". Una situación que deteriora la imagen de Ordesa y la calidad de la visita.

En el vídeo del proceso participativo se constata que en temporada alta es frecuente la suspensión del servicio del bus por alcanzarse la cifra máxima de acogida del sector, el colapso del aparcamiento del centro de visitantes y "una masificación en general de todo el entorno". Pero el sector de Ordesa no es el único con problemas de tráfico. En Añisclo, sin servicio de autobús, se han llegado a contabilizar 300 vehículos distribuidos en 3 km de carretera sin línea central.

Reunión celebrada en Torla con instituciones y colectivos dentro del proceso participativo. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Abierto a la participación

El proceso participativo incluyó una ronda de reuniones en 2023 con los ayuntamientos afectados (Torla, Broto, Fanlo, Tella-Sin, Puértolas y Bielsa) y encuestas a 1.200 personas en los cuatro valles sobre el grado de satisfacción de la visita (hubo otras 500 cuando funcionaba el servicio de autobuses), cuyos resultados todavía no se conocen. También se contó con la opinión de otros parques (Teide, Aigüestortes y Picos de Europa), que explicaron sus experiencias. Y desde febrero se están celebrando encuentros en los distintos sectores, bajo la coordinación del Laboratorio de Aragón de Gobierno Abierto.

El alcalde de Bielsa, Miguel Noguero, valora positivamente que se afronte este desafío y además se haga de forma participativa. "Se plasmará en un plan por escrito surgido de la opinión de la gente afectada. El reto será implantarlo", dice, sobre todo teniendo en cuenta las peculiaridades de cada valle.

Las reuniones previas han servido para poner sobre la mesa la demanda de opciones de transporte público "que eviten los coches en la carretera". Noguero reconoce que la masificación está sobre todo localizada en Torla, "pero acaba siendo la imagen de todo el parque". Destaca que los turistas "esperan otro tipo de recibimiento: aparcamientos más ordenados y servicios dignos".

En su sector, el de Pineta, con hasta 400 o 500 visitantes diarios, está prevista una regulación del acceso, con un nuevo aparcamiento y un puente. "Pero cualquier iniciativa nos cuesta mucho tiempo pelearla a los ayuntamientos. Yo llevo 8 años luchando por el puente", afirma el alcalde de Bielsa.

Mejoras en marcha por 6,7 millones

En estos momentos están en ejecución inversiones por 6,7 millones de euros en el parque, que según el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón permitirán aliviar parte de las dificultadas. En el sector de Añisclo hay previsto un aparcamiento con plazas debidamente delimitadas y una pequeña rotonda para facilitar la circulación del tráfico.

En Pineta, el segundo valle más visitado después de Ordesa, se construirá otro parquin para 260 turismos y un nuevo puente de acceso. Unas obras con un coste de 845.000 euros para resolver los estacionamientos incontrolados y el riesgo de inundaciones.

En Escalona se está levantando un centro de visitantes con un presupuesto de 3,3 millones de euros. Y aparcamientos en Escuaín y en Tella, así como mejoras en el acceso y estacionamiento en Revilla, el sector más desconocido del parque.