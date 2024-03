Pablo Baltasar, el nuevo Jesús de 'La Pasión' de Huesca: "Me iba a arrepentir toda la vida si no aceptaba"

'La Pasión', el drama sacro sobre la vida de Jesús representado desde hace más de 75 años por la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Huesca, vuelve a subir este sábado, a las 17.00, el telón de una nueva temporada con Jorge Cored como protagonista, aunque el domingo le relevará Pablo Baltasar, que se estrena en este papel en sustitución de Javier Machuca. Ambos se repartirán las seis representaciones previstas (uno los sábados y otro los domingos).

Baltasar, exalumno de 26 años y actual profesor y monitor de tiempo libre del colegio, debuta sobre el escenario de 'La Pasión' ya que aunque está vinculado a la obra, colaboraba desde hace seis años en la tramoya, subiendo y bajando los decorados, un puesto que también ocupó su padre en su día.

El salto a primera escena se produjo a raíz de una llamada que le hicieron en junio del año pasado. "Me dijeron que Javi Machuca dejaba el papel porque ya llevaba diez años y que habían pensando en mi. Yo ni me había ofrecido, pero tardé una hora en decidirme y dije que para adelante porque era una oportunidad y pensé que si no me iba a arrepentir toda la vida", relata.

Comenzó los primeros ensayos en octubre y llega a su debut "con muchas ganas y nervios, aunque también me siento muy acompañado porque todo el mundo tiene ganas de ayudarte". Sus antecesores en el papel le han aconsejado, sobre todo, "que disfrute y espero hacerlo".

'La Pasión' se representará los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de marzo. Las entradas están a la venta en la web por precios que oscilan entre los 12 y los 18 euros. Para este primer fin de semana, se espera un aforo muy alto con la presencia de varios grupos llegados de fuera de Huesca.

Además del estreno de Pablo Baltasar, habrá más novedades en esta temporada ya que hay otros papeles importantes con actores que también doblarán (Juan y Judas). Y en cuanto a la escenografía, han renovado toda la iluminación por luces de tecnología led para mejorar la ambientación y sobre todo ahorrar costes a largo plazo.

Como explica Chiqui Ferrer, uno de los miembros de la comisión organizadora, más de 200 personas están involucradas en la obras. De ellos, unos 150 salen al escenario y el resto de ocupan de otras tareas como maquillaje, vestuario, sala, tramoya, luces...

Ferrer anima a ver la obra aunque aunque ya se haya hecho porque a pesar de que el argumento no cambia, "siempre hay novedades y los que no la han visto desde hace ocho o diez años, van a disfrutar de una 'Pasión' totalmente distinta", recalca. Y hace un llamamiento especial a los vecinos de Zaragoza "porque pueden venir a disfrutar de un espectáculo de tres horas que cuidad los detalles al máximo".