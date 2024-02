Trece procesiones y diecisiete pasos saldrán a la calle en la Semana Santa de Barbastro

La Semana Santa de Barbastro, declarada de interés turístico nacional, ha presentado esta tarde en el aula Magna de la UNED su boletín número 14, su cartel, su video promocional realizado por We Screen y hasta se ha anunciado un álbum de fotos, iniciativa del semanario local El Cruzado Aragonés. El acto, conducido por la junta coordinadora de cofradías de Semana Santa, ha reunido a cofrades, al alcalde y concejales del Ayuntamiento y a colaboradores de esta manifestación religiosa que cada año va en aumento y que ha sabido captar a los más jóvenes a través de sus secciones de instrumentos. Precisamente, los sonidos de la Semana Santa barbastrense protagonizan el video realizado por Javier Armisén y Jorge Juan Pascau de We Screen y Mr Think. Esta última firma patrocina el XX premio del concurso fotográfico que ha recaído en el fotógrafo de Serraduy Sergio Sanz por una imagen titulada ‘Procesionanso’ y que refleja la procesión de El Prendimiento de la cofradía de La Merced.

Como curiosa novedad, el semanario local El Cruzado Aragonés en colaboración con la junta coordinadora de cofradías está preparando un álbum de cromos de todas las cofradías y hermandades de 48 páginas y que se podrá adquirir próximamente en librerías.

La principal novedad de esta Semana Santa es que la pregonera anunciada la religiosa María Luisa Berzosa no podrá desplazarse tras recuperarse de una lesión. Su pregón se leerá el año próximo. Le sustituirá el periodista madrileño José Beltrán Aragoneses, director de Vida Nueva. Su pregón se escuchará el 23 de marzo en la Catedral, y acto seguido se realizará reconocimiento al joven barbastrense Pablo Jurado, gran colaborador. Para después realizar el acto de exaltación del tambor que volverá a la plaza de toros y en el que participan todas las secciones de instrumentos de las cofradías.

Los actos previos de la Semana Santa arrancan ya este 9 de marzo con un concierto solidario a beneficio de Cáritas con la orquesta y coro Tempo Justo y la Coral Barbitanya que interpretarán el Requiem de Fauré a las 20.30 en la Catedral. Y del 19 de marzo al 7 de abril en la sala temporales del Museo Diocesano se podrán ver las 90 fotografías participantes en el concurso para elegir el cartel.

La primera procesión, la de Nuestra Señora de La Merced, saldrá el domingo 17 a las 10.30 desde la iglesia de los Escolapios hasta el Convento de las Madres Capuchinas, y las doce restantes en los sucesivos días hasta el Domingo de Resurrección con la salida de la Procesión del Encuentro Glorioso que finalizará con la eucaristía en la plaza del Mercado.

La Semana Santa de Barbastro cuenta con 17 pasos, de los cuales cinco proceden de talleres andaluces tras las últimas adquisiciones realizadas a partir de 2008. Las cinco cofradías y una hermandad reúnen a más de 2.500 cofrades.