Vox propone que la parrilla de oro de Huesca se elija por votación popular

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha propuesto que la concesión de la parrilla de oro, la máxima distinción de las Fiestas de San Lorenzo, se realice por un sistema de votación popular pública "para asegurar que este prestigioso galardón refleje verdaderamente los valores y la diversidad de nuestra comunidad".

El año pasado, se entregó esta distinción a los gestores culturales del Ayuntamiento Luis Lles y Javier Brun (este a título póstumo) para premiar el peso de la cultura en el programa laurentino, a través de la música o de los espectáculos de calle.

Para Vox, la forma en que se otorga actualmente este galardón plantea "desafíos" en términos de transparencia y representatividad ya que, según el Reglamento Municipal de Protocolo y Ceremonial y Honores y Distinciones, la decisión de conceder la parrilla de oro recae en el pleno municipal, a propuesta del alcalde o alcaldesa y previa instrucción de un expediente en la Comisión Informativa de Fiestas.

En 2023, la propuesta que hizo el PP de Luis Lles y Javier Brun contó con el voto favorable del PSOE, pero Vox cambió su voto afirmativo inicial de la comisión de Cultura y finalmente se opuso alegando que el premio no debe ir a funcionarios sino a los sectores económicos que trabajan por la ciudad. Los socialistas votaron a favor "para no crear polémicas estériles" y apoyar a los galardonados, pero pidieron a los populares que antes de hacer este tipo de nombramientos abra un diálogo "y no sean impuestos", pues los comunicó minutos antes de la comisión.

Vox cree que "en aras de garantizar una mayor participación y un consenso más amplio, no solo entre los grupos políticos del Ayuntamiento, sino también entre la sociedad oscense en su conjunto, se hace imperativo abrir el proceso a la participación pública en el proceso de nominación y selección "ofreciendo una mayor diversidad de perspectivas y una mayor legitimidad en la elección de los premiados, disipando disipando cualquier sospecha de favoritismo político o sesgo en la designación de los premiados".