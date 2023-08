Luis Lles: "Vivo las fiestas de Huesca con pasión, son cultura popular "

Usted y Javier Brun (a título póstumo) han recibido la parrilla de oro por su contribución a las fiestas como técnicos municipales de Cultura, ¿pero la cultura tiene peso suficiente en San Lorenzo?

Tiene un peso importantísimo: es circo, teatro, bandas callejeras… Las fiestas son parte de la cultura popular, desde los danzantes a la procesión. Y detrás hay mucha gente, del mundo de la cultura, que trabaja para que la gente se divierta, algo que a veces no se reconoce. Por eso valoro este reconocimiento a dos personas, que hago extensivo a todos.

¿Cómo ha recibido que la parrilla no haya contado con la unanimidad de la corporación? Vox votó en contra.

Sus argumentos no tienen ninguna razón de ser. Hablaban de que no es bueno personalizar, pero es lo que se ha hecho siempre, se da a personas o colectivos que representan la fiesta. También decían que dentro del ayuntamiento hay muchas áreas y todas merecen un reconocimiento, y es que de hecho lo han tenido. Se ha dado a las brigadas, al servicio de limpieza, a Gil Ciprés como técnicos de Fiestas... Si se ha ido dando a todos que trabajan por las fiestas, por qué no a la Cultura, que es la que más imbricada está en las fiestas.

¿El cartel musical de este año es capaz de contentar a todos?

Huesca no es Zaragoza o Madrid, con escenarios desplegados por todos los sitios, pero tenemos de todo. En la música están representados este año el pop más comercial de Lola Índigo, el rock de los Ilegales, el indie de Cariño, la electrónica de Paco Pil y Peinetta..., y luego están el festival de folk y el folclore. Cualquiera que tenga interés musical se va a ver reflejado. Solo nos falta la música clásica, que a lo mejor no es el momento. Sí es cierto que para gente de mi generación quizá faltaría algo como aquel Jardín de Verano que hubo, más tranquilo.

Quedan lejos los grandes conciertos de hace unas décadas. ¿Es solo cuestión de caché?

Sí. Muchas veces me preguntan que por qué no viene Aitana. No digamos ya Rosalía. Pues porque el caché se llevaría casi todo el presupuesto. La burbuja de los festivales los han inflado muchísimo. Contratar a figuras más comerciales que están en el candelero es imposible por lo que cobran, y más con entrada gratis. Si hay que pagar o no por los conciertos en las fiestas patronales es algo que deben decidir los políticos. Se podría traer a artistas más potentes, pero también es válida la opción de que la fiesta sea para todo el mundo, que durante siete días los oscenses pueden ir a ver lo que quieran sin pagar nada. Aún así el Ayuntamiento hace un esfuerzo, porque Lola Índigo o Los Ilegales son artistas caros.

¿Cuál ha sido en su opinión el mejor concierto de San Lorenzo?

La gente me puede identificar como alguien interesado solo por las vanguardias, pero eso no significa que no me divierta escuchando reguetón o a Georgie Dann. Para mí este fue uno de los grandes conciertos. Se puede ser ‘huesqueta’, amar tu tierra y tus fiestas populares, y ser ‘cultureta’, estar interesado en la cultura. No son cosas contrapuestas.

¿Y un concierto para olvidar?

Recuerdo el de David Civera, que pidió que le pagaran por anticipado y salió una hora y media tarde, pero sobre todo el de Tonino Carotone en el Jai Alai. Salió absolutamente borracho, no se tenía en pie, casi no podía no cantar. Me pareció lamentable, patético, pero la gente se lo tomó a cachondeo. Cuando un artista sale al escenario tiene que darlo todo.

¿La oferta musical ya la cubren los festivales de verano?

Huesca es un territorio festivalero alucinante. Tenemos algunos de los festivales más importantes de España, como Pirineos Sur o el Monegros Desert. Cada semana hay veinte sitios para ir a escuchar todo tipo de música. En Aragón no hay ningún paralelo ni en Zaragoza ni en Teruel, porque Huesca es una provincia más turística. También es verdad que hay una festivalitis que a lo mejor llegado un momento no será sostenible.

Hablando de festivales, el Iberia@Huesca.folk, ¿es la mejor demostración de que hay espacios en San Lorenzo para disfrutar la música de otra manera?

Quizá sea lo que tiene mayor sesgo cultural. Qué mejor que dar cancha en unas fiestas al alma musical del pueblo que es el folk. Fue uno de los primeros proyectos que lanzamos con Javier cuando entré en el Ayuntamiento y llamamos a Salvador Cored, que es la autoridad del folk en Huesca.

Uno de los méritos que se les atribuye es haber ayudado a poner a Huesca en el mapa cultural de Aragón. ¿Sigue teniendo una posición protagonista?

Si preguntas a la gente de la cultura de Zaragoza, la mayoría te dirán que Huesca ha sido un modelo muchos años. En 2003, los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza nos dijeron que venían humildemente a aprender de lo que estábamos haciendo. Huesca y la provincia son un foco de difusión. También es cierto que Zaragoza hace unos años vivió una etapa cultural muy dura, de la que ahora ya ha salido.

¿Alguna vez tuvieron cortapisas por parte de los políticos?

De ningún tipo. Fernando Elboj dijo que doblaría el presupuesto y lo dobló, y a partir de ahí se crearon Okuparte, Periferias, el iberia.folk, el Arlab y muchas cosas más. Los presupuestos fueron variando, pero ningún alcalde nos ha puesto cortapisas. Nuestro papel no habría sido posible si Fernando Elboj, Luis Felipe o Ana Alós no nos hubieran respaldado.

Cuando recibió la parrilla dijo que su laurentinidad estaba forjada a prueba de bomba.

Cuando eres un apasionado de la cultura se puede pensar que las fiestas te la traen al pairo y te vas de la ciudad para no aguantarlas. Pues yo no. Vivo las fiestas con pasión y con alegría. Parece que la fiesta sea algo chavacano y la cultura, algo más elitista, pero como ya he dicho es cultura popular, de la que soy un acérrimo defensor.