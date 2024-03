Jura del nuevo jefe de la Guardia Civil de Huesca: "Cumplo uno de mis mayores sueños"

El teniente coronel José Enrique Cordobés Lucena ha tomado este viernes posesión de su cargo como nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca comprometiéndose a "poner lo mejor de mi actitud y aptitud para que este Cuerpo siga siendo un referente".

El acto ha sido presidido por el general jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil, Francisco Javier Almiñana Boluda, y han asistido numerosas autoridades civiles y militares, como el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la diputada Begoña Nasarre, o las senadoras Melania Mur y Rosa Serrano.

En un emotivo discurso, José Enrique Cordobés ha agradecido en primer lugar al general Almiñana "porque si no hubiera pensado y apostado por mí, hoy no estaría aquí delante de ustedes cumpliendo uno de los mayores sueños de mi carrera, que empezó allá por los años 70 cuando aquel crío de cuatro o cinco años empezó a decir que quería ser militar". Y es que ha asegurado que desde niño ya tenía clara su vocación.

El teniente coronel ha asegurado que se siente "con fuerzas y capacidad para afrontar este gran reto" después de haber pasado por numerosas unidades y gracias a sus compañeros que le han guiado día a día, "de los cuales pude aprender cientos de lecciones sobre el servicio, pero sobre todo de muchos de ellos, aprendí que ser un guardia civil que no es un trabajo más, es un estilo de vida, una forma de vida, es la pasión por ayudar y servir a los ciudadanos".

El nuevo jefe de la Comandancia de Huesca también ha valorado el "privilegio" de cumplir su sueño en una provincia que "aúna esplendor y belleza únicas por sus parajes incomparables y con una población acogedora y abierta".

Ha garantizado también que pondrá todo de su parte para salvaguardar especialmente a aquellos colectivos más vulnerables, como pueden ser las personas mayores, los menores, las personas con diversidad funcional y las víctimas de violencia de género.

Además, ha agradecido a su mujer, a sus dos hijos, a sus padres y a sus dos hermanos "por estos años de paciencia, cariño y apoyo, porque sé que no es fácil la vida con un guardia civil tan vocacional".

Por si parte, el general jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil ha recalcado que tener el honor de ser designado para mandar una Comandancia es "si no el que más, sin duda uno de los hitos más importantes y trascendentes en nuestra vida militar como mando". Y ha dejado claro que "no resultó difícil llegar a la conclusión de que eras el candidato idóneo porque te conozco y sé de tus virtudes: la honradez, la cercanía, la transparencia, tu elevado sentido, la responsabilidad, la ejemplaridad y la lealtad, tu compañerismo y tu constante preocupación por tu subordinados y, cómo no, tu compromiso personal en la búsqueda de la excelencia en el desempeño de tus cometidos, en definitiva ser un buen guardia civil". Por todo ello, está convencido de que tendrá "éxito" en su nuevo puesto. "No cambies y sigue siendo como eres", ha añadido.

El teniente coronel José Enrique Cordobés Lucena nació en Tarifa (Cádiz) en 1974. Antes de ejercer su cargo en la Comandancia de Huesca estaba destinado en la Plana Mayor de la 8ª Zona de la Guardia Civil de Aragón.

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional destinado en unidades pertenecientes a Aragón: teniente en el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) en Zaragoza entre 1999 y 2004; como capitán ejerció de profesor en la academia General Militar entre 2006 y 2009; y comandante en la Jefatura Funcional de Personal y Apoyo, como en la Jefatura Funcional de Policía Judicial e Información, ambas pertenecientes a la Comandancia de Zaragoza, entre 2010 y 2018.

Además, estuvo comisionado en misión de paz internacional de la OTAN formando parte de los primeros contingentes pertenecientes al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) en Istok, Kosovo, en el año 2000 y posteriormente en el año 2015 en los ejercicios de la OTAN realizado en el campo de maniobras, CENAD San Gregorio (Zaragoza) como mando responsable de la unidad de la Guardia Civil.

En el desempeño de sus servicios le han sido impuestas diversas condecoraciones a la orden del Mérito de la Guardia Civil como la de la Real y Militar orden de San Hermenegildo, así como la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco y la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario.