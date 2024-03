Biescas no concederá licencias a las viviendas de uso turístico hasta que haya una normativa local

El Ayuntamiento de Biescas ha celebrado este miércoles el primer pleno ordinario después de la moción de censura que dio la alcaldía a la socialista Lorena Cajal. En esta sesión no han faltado los reproches a la anterior alcaldesa, Nuria Pargada (PAR), y a su gestión. Además se ha dado cuenta de la nueva organización del gobierno pelaire, de manera que junto al PSPE gobernará CHA y los dos concejales no adscritos (antes del PP), y se ha aprobado el régimen de dedicación exclusiva para la alcaldesa. Otro de los temas destacados del orden del día ha sido la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias para viviendas de uso turístico.

La suspensión cautelar es para un año y se justifica por la necesidad de abordar una correcta regulación y limitación de este tipo de viviendas en el municipio de Biescas, debido a la proliferación de éstas, con diversos “efectos no deseados”, según se ha explicado en el pleno. Este tipo de viviendas altera el nivel de convivencia en las comunidades de propietarios, ya que se producen quejas y denuncias y generan un aumento del alquiler, tal y como considera el nuevo equipo de gobierno. La alcaldesa ha matizado que “no se prohíbe que se siga ejerciendo la actividad”, sino que se hace “un paréntesis” sólo para las Viviendas de Uso Turístico, pensando “en edificios donde hay viviendas familiares”.

Esto está unido “a que la presión en cuanto a vivienda de alquiler está muy tensionado y creemos que una regulación puede paliarlo”, añadía Cajal. Ha apuntado igualmente que hay que velar por los intereses económicos de las personas que se dedican a este negocio “y tienen competencia desleal, y así podremos regularlo y enfrentarnos a personas que alquilan de manera ilegal”. El objetivo es suspender el otorgamiento de licencias temporalmente “hasta que lo regulemos y convivan los intereses de unos y otros”. La alcaldesa también ha señalado que “todas las licencias que se solicitan en el ayuntamiento de Biescas se conceden porque no hay regulación”.

Respecto al régimen de dedicación exclusiva de la alcaldesa, se ha aprobado, con la abstención del PAR, un sueldo de 46.464 euros, en 14 pagas. La portavoz del PAR, Nuria Pargada ha dicho que su grupo entiende que este cargo en Biescas es para una dedicación exclusiva, pero no les parece adecuado “que sea la primera decisión que tome la alcaldesa”. Igualmente ha querido aclarar que cuando ella tomó posesión en 2022, tenía el 50%, es decir 21.251 euros, que en junio de 2023 se subió al 75%, llegando a los 35.506 euros.

La portavoz del PSOE, Isabel Manglano, le ha respondido que ha solicitado esa dedicación exclusiva “porque Lorena es funcionaria de carrera, trabaja para la administración y no puede compaginar las dos tareas”. Además “cobraba más como funcionario que como alcaldesa, ya que va a perder unos 3.000 euros al año”. Y ha añadido que “la anterior alcaldesa tenía sus propios ingresos, con su negocio, pero en este caso es imposible”.

En cuanto a la nueva organización del equipo de gobierno, Lorena Cajal ha dado cuenta de que Isabel Manglano (PSOE) se ocupará de las delegaciones de Ferias, Cultura, Transparencia y Relaciones con los ciudadanos; Francisco Campillo (CHA) Urbanismo, Núcleos y Servicios; Jorge Martínez (PSOE) Niños, Jóvenes, Mayores, Educación, Fiestas y Asuntos Sociales; y Maria Teresa Coti (concejala no adscrita) Agricultura, ganadería y Espacios naturales. El primer teniente de alcalde será Francisco Campillo y la segunda Isabel Manglano.

Por último, el concejal del PAR José Ignacio Bergera ha anunciado que renuncia a su acta por motivos personales. Ha dicho que ya anunció que si “no se daban unas condiciones me marcharía, y en un pleno de noviembre, de los que salía destrozado por dentro y por fuera, os dije que estaba incómodo. A raíz de los últimos acontecimientos considero que ya no pinto nada aquí”. Ha reconocido que se marcha triste, nervioso, abochornado pero sereno “y con la conciencia tranquila de haber hecho lo que he podido”. Ha dado las gracias a su familia, a todos los concejales y a Nuria Pargada, “sobre la que se ha hecho una tremenda injusticia”. Le sustituirá como edil Belén Vicente.