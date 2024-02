La fiscal mantiene la acusación por allanar el chalé de Castiello: "No era una peña, ni una casa abandonada"

La Fiscalía de Huesca ha mantenido la acusación contra los cuatro jóvenes, dos de Zaragoza y dos de San Sebastián, procesados por entrar ilegalmente en el chalé de lujo de Castiello de Jaca que acabó siendo pasto de las llamas. Los cargos contra ellos son por allanamiento de morada, un delito por el que la acusación pública solicita 18 meses de prisión, aunque durante la última sesión de la vista oral, la fiscal que lleva el caso ya ha adelantado que, en caso de ser condenados, apoyará la suspensión de la pena para evitar su ingreso en la cárcel.

"Nadie puede entrar en una casa ajena, afecta a un derecho fundamental, atenta contra la intimidad", ha dicho la representante del Ministerio Público. "Hasta la Policía necesita una orden judicial para penetrar en un domicilio". Y ha recordado el estado emocional del propietario de la casa, un notario zaragozano que tenía aquí su segunda residencia y declaró en el juicio haber caído en una depresión raíz de estos hechos.

"Se sentaron en su sofá, se tumbaron en sus camas y hurgaron en sus estancias", ha detallado, porque estaban en el parque haciendo botellón, tenían frío y decidieron meterse en el chalé. "No era una peña, ni una casa abandonada", ha añadido la fiscal, convencida de que ha quedado plenamente acreditado su conocimiento de estar allí sin permiso del dueño.

Los acusados tenían entre 18 y 20 años en el momento de los hechos, en la Semana Santa de 2022, pasaban sus vacaciones en Castiello, donde sus familias tienen segundas residencias, y formaban parte de un grupo más amplio de 14 o 15 chicos y chicas que se colaron en el chalé sin permiso del propietario para hacer botellón.

La fiscal ha explicado al jurado la diferencia en la acción de la justicia respecto a unos u otros en función de su edad y de su implicación o no en el incendio. Dos miembros del grupo, una chica de Castiello y otra de Madrid de vacaciones en el pueblo, tenían menos de 14 ellos y eran inimputables. Una de ellas, de 13 años, fue la que aportó muchas de las fotografías hechas en la casa que luego permitió identificar al resto.

A la mayoría, de entre 14 y 18 años, se les abrió un expediente en la Fiscalía de Menores. Se archivó para todos excepto para los cuatro que estaban allí cuando al prender un vaso de gasolina en el salón provocaron el incendio. Fueron condenados por allanamiento y daños con medidas de libertad vigilada o tareas socioeducativas, y sus familias han tenido que afrontar el coste de la reconstrucción del inmueble, más de medio millón de euros.

El tercer grupo lo formaban los cuatro acusados, mayores de edad, ninguno de los cuales estaba cuando se inició el fuego pero que sí habían participado en las fiestas clandestinas esas vacaciones de Semana Santa. Según ha aclarado la fiscal al jurado, no irán a prisión porque sus abogados pedirán la suspensión de la pena, al ser inferior a dos años. "No nos vamos a oponer, para que no tengan que entrar en prisión", ha dicho.

Por su parte, las defensas no ven pruebas suficientes para condenarlos y han querido dejar claro al jurado que la acusación se limita al allanamiento. "No se deben dejar arrastrar por el delito de daños (del incendio), en el que no tienen participación alguna", ha indicado Olga Oseira, abogada de uno de los cuatro, quien ha incidido en que su cliente "no sale en ningún vídeo ni ninguna foto" y que fue él mismo quien ante la Guardia Civil reconoció haber estado en la casa. "Solo entró una vez, no sabía quién era el dueño".

El resto de letrados han compartido el argumento de que los chicos desconocían si alguien del grupo tenía autorización para estar en la vivienda. "No podemos comparar la mentalidad de unas personas de 20 años con la de unas de 40. Si alguien dice que hay botellón en un sitio, no se preguntan si alguien tiene autorización".