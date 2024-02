Habla el dueño del chalé incendiado en Castiello: "Sentí rabia e impotencia y caí en una depresión"

El juicio contra cuatro jóvenes por allanar un chalé de lujo en Castiello de Jaca que acabó siendo pasto de las llamas ha permitido este martes por primera vez escuchar el testimonio del propietario de la vivienda, un notario de Zaragoza que ha asegurado ante el tribunal del jurado haber sentido "impotencia y rabia" por todo lo sucedido, que le llevó a "caer en una depresión". "Sentí que mi intimidad había sido vulnerada", ha dicho al ver las imágenes difundidas en el grupo de whatsapp donde chicos y chicas del pueblo y veraneantes colgaban las fotografías y los vídeos de las fiestas en su casa.

Su declaración ha abierto el turno de testigos en el tercer día del juicio con jurado en la Audiencia de Huesca. El propietario compró el chalé hace 6 años. La casa estaba habitada, "se dejaba conectada la luz y en la nevera había cosas", ha respondido a las preguntas de la fiscal, demostrando que, aunque era una segunda residencia, la visitaba con frecuencia. El domingo de Pascua de 2022 lo llamó la Guardia Civil para informar que la vivienda estaba ardiendo. "Me quedé en estado de shock y cometí el error de meterme en una página de Castiello de Jaca donde pude ver la casa en llamas", ha relatado.

Por el incendio se ha juzgado a otros chavales, cuatro menores, cuyos padres tuvieron que hacerse cargo de la reconstrucción del inmueble, valorado en más de medio millón de euros. A raíz del fuego, la Guardia Civil averiguó que otros jóvenes entraban en la casa para hacer botellón, lo que dio lugar al segundo proceso, a juicio estos días, con una petición de un año y medio de prisión por allanamiento de morada.

El chat de los chavales, bautizado como 'Remodeladores', reproducía imágenes en la bodega bromeando sobre lo caros que eran los vinos, en el salón o en los dormitorios tirados en las camas. "Tenía una bodega preciosa con un acceso muy difícil y vi que era la mía, la identifique", ha precisado el testigo.

El propietario ya estuvo en el juicio de los menores, "no quise ni mirarlos". El daño material se ha resarcido, "pero hubo un daño moral". Ha justificado que renunció a la acusación particular en esta segunda vista contra los mayores de edad por allanamiento "porque este episodio de mi vida me ha causado enormes problemas psicológicos y ya no quería saber nada. Quiero cerrar esta etapa".

A preguntas de las defensas ha relatado que unos días antes la mujer que limpiaba la casa le informó de la rotura de un cristal en una puerta secundaria de acceso. "Pusimos una de madera para impedir el acceso", ha aclarado.

Otro de los testigos era un menor que también entró al chalé los días 14 y 15 de abril de 2022 pero que no se vio involucrado en el incendio, ocurrido el domingo, 17. Ha corroborado la versión de los acusados de que se reunían en el parque por la noche, y como hacía frío un chico del pueblo, también menor, los animó a ir al chalé. Según ha dicho, cuando él llegó la puerta estaba abierta. "Bebíamos y jugábamos a las cartas. Estuvimos en el sofá del salón y en los dormitorios", ha indicado.

El testimonio del menor que los animó a ir a la casa, que luego fue condenado por el incendio, era muy esperado. Ha llegado dos horas tarde al juicio, después de que lo llamaran por teléfono y ha reconocido haber entrado sin permiso, justificando que no sabía que era una segunda residencia y que tenía pinta de que no viviera nadie.