El Ministerio inyecta otros 68 millones a los regadíos de Huesca pero una comunidad no acude a la firma

En menos de un mes, el presidente de la sociedad pública Seiasa ha viajado a Aragón para firmar tres paquetes de inversiones millonarias en convenios de modernización de regadíos. El último, este jueves, en Huesca, donde Francisco Rodríguez Mulero suscribió acuerdos con las comunidades de Lanaja, la Campaña y Almudévar, todas pertenecientes a Riegos del Alto Aragón.

Los tres proyectos supondrán la mejora de 13.704 hectáreas, para 1.564 regantes, con una inversión del Ministerio, a través de la Sociedad de Infraestructuras Agrarias, de 68 millones de euros. Estaba previsto firmar también con la comunidad de Lalueza, pero esta no acudió porque ha pedido más tiempo ante las dudas suscitadas por el coste del proyecto. Y es que una parte de la inversión la acaban pagando los agricultores, eso sí con condiciones muy ventajosas en cuanto a los plazos de amortización y a los intereses.

El convenio de mayor cuantía es el de Lanaja (45,7 millones). Beneficiará a 656 regantes de este municipio, Sariñena, Poleñino y Alcubierre. Consiste en la construcción de cuatro balsas, una estación de bombeo con una planta fotovoltaica, la sustitución de acequias por redes de tuberías a presión y un sistema de automatización y telecontrol para la gestión del agua. También contempla medidas ambientales, con la construcción de tres humedales artificiales para recoger el agua excedentaria de riego y de lluvia y eliminar nitratos y otros residuos agrícolas.

En el caso de la comunidad de La Campaña (6,5 millones), en los municipios de Barbastro y Castejón del Puente, se construirá una nueva balsa, una tubería, un sistema de filtración y otro de medición. Y el proyecto de optimización energética de Almudévar (16,4 millones) prevé dos balsas, tuberías de impulsión y un parque fotovoltaico. También beneficiará a Gurrea de Gállego y Alcalá de Gurrea.

El caso de Lalueza: "No hemos renunciado"

Estaba previsto firmar otro convenio con Lalueza, pero el presidente de Seiasa ha dicho en el acto que esta comunidad ha renunciado a última hora a la inversión. Afirmación desmentida por los propios regantes afectados. Según el presidente del colectivo, Julio Sampériz, "no hemos renunciado, hemos pedido más tiempo. Nos avisaron hace un mes de la firma y no hemos podido hacer la asamblea general para aprobar o no el convenio porque se debe convocar con un mes de antelación", ha explicado el también alcalde de Lalueza.

"No podíamos ir a firmar", ha justificado, porque el convenio está en estudio, por parte de sus técnicos. No obstante, Sampériz reconoce que existen dudas, "no nos salen las cuentas". Esta modernización consiste en la ampliación de sus balsas con otra ubicación de forma que pudieran regar por gravedad y reducir el gasto energético. Pero ha sido necesario actualizar los precios de las obras, que pasarían de 11 a 14 millones de euros. Pese a todo, el presidente de la comunidad aún confía en poder contar con la inversión, "si salen las cuentas" y pendiente de lo que diga la asamblea.

Con la tractorada en la puerta

El acto de firma en Huesca, al que asistieron numerosos regantes y autoridades, se ha celebrado en la subdelegación del Gobierno, donde unos minutos después se han concentrado los agricultores que han entrado a Huesca con sus tractores. La movilización ha estado muy presente en los discursos. El presidente de Riegos, José Antonio Pradas, ha hablado en nombre de los beneficiarios para decir que el campo vive "momentos convulsos" con problemas muy graves como la pérdida de renta o los dos años de sequía prolongada.

También ha defendido la inversión en modernización porque busca un modelo de agricultura "más eficiente y más sostenible", pero ha precisado que no hay sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica y social para mantener a los habitantes en el medio rural.

La encomienda de los regantes, ha añadido Pradas, pasa por producir alimentos. "Ese es nuestro reto a pesar de las dificultades, como la importación de productos de países donde se permiten otras condiciones".

El subdelegado del Gobierno, José Campo, ha defendido el papel del Gobierno central, "atento a las necesidades del campo", con ayudas a los fertilizantes por la guerra de Ucrania o a la sequía. Por su parte, Francisco Rodríguez Mulero ha recordado, durante la firma de los últimos convenios en la provincia con cargo a la fase III del Plan de Recuperación, que los problemas del campo no vienen de ahora, y ha recordado que en Europa, donde se pone el foco de las críticas, gobierna la derecha. "Son de carácter coyuntural y estructural", ha declarado, y ha apuntado a la división como uno de los principales obstáculos para el progreso de la agricultura.