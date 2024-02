Aragoneses propone seguir descubriendo el patrimonio oculto y desconocido del monasterio de San Juan de la Peña

El grupo de Aragoneses en Jaca va a presentar al próximo pleno una propuesta en la que solicita al Gobierno de Aragón realizar más investigaciones y excavaciones en el monasterio de San Juan de la Peña, ya que existiría más patrimonio que permanece oculto. Lucía Guillén, portavoz del partido, ha explicado que aunque ahora el monasterio se encuentra en muy buenas condiciones, “han sido pocas las iniciativas y prospecciones que se han llevado a cabo”.

Reconocidos y expertos historiadores especializados en el nacimiento del Reino de Aragón y en su defecto en el Monasterio de San Juan de la Peña, “comparten con rotundidad que existen un gran número de factores que dibujan un Monasterio Viejo de mayor envergadura que la edificación que se conoce actualmente”.

Jose Luis Solano, el que fuera guarda del monasterio y el que mejor lo conoce ha explicado las intervenciones que se han llevado a cabo en los últimos 40 años. En los años 80 durante la última intervención en el monasterio complementada con una excavación arqueológica dirigida por Carlos Escó, se localizaron dos estructuras constructivas anteriores al siglo XII. “Se excavó también la necrópolis medieval, con Ignacio Lorenzo, en la que se localizaron los restos de los tres primeros reyes de Aragón, las mujeres e infantes”, añade.

En 1987 se localizó una ‘trompa’ de 2,3 metros al nivel de la carretera. Se profundizó a 4,5 metros y no se localizó el suelo de esa habitación. Pero con total seguridad se puede afirmar que si hay una ‘trompa’ tiene que haber otras tres y un sistema de escaleras.

Partiendo de la base en la que los monasterios benedictinos de la época estaban dotados de dependencias de gran magnitud, y dada la relevancia del de San Juan de la Peña es lógico pensar que debía ser así, no se han identificado espacios como el refectorio, los dormitorios, la enfermería, la hospedería, la limosnerÍa, escritorio, archivo, biblioteca, fuente del claustro, cocina conventual, posible cocina del abad y huéspedes, cuarto para donados e infantes, residencia abacial y otra un poco más apartada, bodegas, caballerizas, almacenes, pajar, huerta, lavandería, cementerio, letrinas, etc, entre otras dependencias. Y es que tal y como indica Solano, en el monasterio no sólo vivían los monjes, había personal de servicio, como panaderos, barberos, lavanderas, costureras, mozos de establo, cocineros, hortelanos, herreros, carpinteros, etc, “lo que dice la cantidad de espacios que se han perdido”.

Por todo ello, el grupo municipal Aragoneses Plataforma Aragonesista, insta al Gobierno de Aragón a que investigue, desde el punto de vista arqueológico, el entorno de San Juan de la Peña, lugar emblemático de Aragón y referente turístico del municipio de Jaca, utilizando para ello los métodos que considere más adecuados y oportunos.