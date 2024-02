La Escuela de Hostelería de Huesca prepara 'una oferta que no podrán rechazar'

Las Jornadas Gastronómicas de la Escuela de Hostelería de Huesca, que este año se desarrollan del 5 al 14 de febrero, giran en su 32ª edición en torno a la icónica trilogía cinematográfica ‘El Padrino’ (1972, 1974 y 1990), basada en la novela homónima de Mario Puzo (1969). Las tres películas, dirigidas por Francis Ford Coppola, se centran en la vida de una gran familia italiana que emigra a los Estados Unidos. Los Corleone, que proceden de Sicilia y se afincan en Nueva York, desarrollan actividades ilícitas, inmersos en un mundo de violencia y venganza.

Como buenos sicilianos, en 'El Padrino' la comida es más que la ingesta de alimentos, ya que se convierte en elemento unificador del núcleo familiar, creando un espacio que permite la expresión de la tradición. "Italia es un referente indiscutible en el mundo cultural y gastronómico y, por ello, es objeto de nuestras jornadas anuales y del trabajo de investigación desarrollado por los alumnos del centro", señala Teresa Castaño, directora de la Escuela de Hostelería de Huesca.

Los estudiantes del titulo de Guías, Información y Asistencia Turística, una delas especialidades que se imparten en este centro de Huesca han recreado la escena de la boda con la que se inicia 'El Padrino' para presentar las jornadas, en las que ellos y sus compañeros de Cocina y Gastronomía, Panadería y Repostería y Servicios han estado trabajando todo el trimestre.

Teresa Castaño indica que los 230 alumnos de la escuela así como el profesorado y el resto de personal, se vuelcan con la preparación y celebración de estas semana, que nunca ha repetido temática. Parte de los estudiantes investiga y parte da forma a lo que representa cada tema estudiado. Durante estas jornadas, el comedor de la Escuela está siempre lleno, y la cocina se pone 'a tope', comenta la directora.

Para llegar a la mesa, los cócteles, panes, primeros y segundos platos así como el postre y el café han pasado una selección previa entre los alumnos y profesores. El público emitirá sus propios votos.

Este es el contexto: Nueva York años, en plena ola inmigración, con el apogeo del sueño americano. La llegada de italianos a Estados Unidos fue masiva a principios de siglo XX, ya que el nuevo mundo brindaba grandes oportunidades para aquellos que querían dejar atrás la pobreza de sus países de origen.

Los Corleone provienen de Sicilia y en la comida cobra en 'El Padrino' una especial relevancia como "elemento unificador del núcleo familiar, creando un espacio que permite la expresión de la tradición". La isla italiana es reconocida mundialmente por belleza y tradiciones y, también, por su excelente cocina que logra cautivar a la mayoría que la prueba.

Según el estudio realizado por los alumnos, sus ingredientes forman parte de los pilares de la cocina occidental: pastas, salsas, arroces, pastelería, técnicas culinarias... La gastronomía italiana y, por ende, la siciliana, es un referente indiscutible.

En las películas de 'El Padrino' son frecuentes las escenas relacionadas con la gastronomía. "Todos los platos e ingredientes son un recurso que el director utiliza para explicar la historia de las familias, para transmitir mensajes y alusiones mediante los platos típicos sicilianos", señalan los alumnos.

Una de las más conocidas es una escena donde, tras un gran asalto en carretera, Peter Clemenza dice: 'Leave the gun, take the cannoli (Deja el arma, toma los cannoli). Los cannoli son un postre carnavalesco típico Siciliano que, según el portal La Cucina Italiana, podría representar la fertilidad. También llama la atención la preparación de platos como la pasta y los 'rituales' de elaboración de las salsas, entendidos como un momento de socialización y unión familiar.