La concejala de Fondos Europeos de Huesca asegura que el PSOE está "perfectamente informado de los proyectos"

La concejala responsable de Fondos Europeos en el gobierno local de Huesca, Belén Almudévar, ha rechazado los reproches del grupo socialista sobre "una supuesta falta de transparencia en la información de los mismos". La edil popular ha indicado que los socialistas están "perfectamente informados de los proyectos que se solicitan y ha indicado que la preocupación de estos debería centrarse "en la hipoteca que han dejado al Ayuntamiento con su mala gestión de los fondos, una mochila con la que cargamos debido a que han solicitado y anunciado en los medios de comunicación solicitudes sin garantizar que el consistorio pudiera gestionarlas".

Almudévar ha querido dejar constancia de la "sorpresa" que le ha producido el anuncio en rueda de prensa de la "reclamación del PSOE por falta de transparencia en la información ante el Consejo de Transparencia de Aragón". "En el momento en el que nos llegue dicha reclamación, por el cauce correspondiente, se dará la contestación formal oportuna", ha señalado.

Belén Almudévar ha lamentado "la forma torticera de hacer política" de los socialistas. "No es cierto que no tengan acceso a la información. Es más, la consideración y el trato que se da a la oposición en las diferentes comisiones informativas no han sido objeto de queja en ningún momento", ha precisado la concejala.

En el caso de fondos europeos, "es falso que no se aporte información", ha apuntado Belén Almudévar. "No solo se informa en las comisiones de la marcha de cada una de las subvenciones que solicitó el anterior equipo de gobierno sino que, además, se informa y se facilita documentación de las solicitudes nuevas que ha presentado el actual gobierno municipal".

En concreto, la edil ha explicado que, en la comisión de Fondos Europeos se ha informado puntual y documentalmente a la oposición de los dos proyectos solicitados por el actual equipo de gobierno: "Huesca es deporte” y el Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) del Agua.

"Desde el equipo de gobierno se trabaja de manera responsable: antes de pedir un fondo para nuestra ciudad, se valora la conveniencia del mismo y la incidencia en el bienestar o mejora de la calidad de vida de los oscenses", ha apuntado la concejala. Respecto al acceso a los expedientes, Almudévar ha recordado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya han indicado que el acceso se debe facilitar a los expedientes resueltos, condición que cumple el equipo de gobierno.