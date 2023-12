Un paciente catalán atendido desde Aragón denuncia que se le negó la ambulancia

Un paciente catalán adscrito a la sanidad aragonesa por cercanía, con médico en Arén (Ribagorza) y cuyo hospital de referencia es Barbastro, ha denunciado que se le denegó el transporte sanitario para regresar a casa, ya que su dolencia requería de la asistencia de camilleros. Finalmente tuvo que ser trasladado por su propia familia.

Desde el departamento de Sanidad justifican que las prescripciones técnicas del contrato del transporte sanitario no urgente de Aragón no contemplan el traslado de pacientes a su domicilio, si este se encuentra en otras Comunidades Autónomas. Aseguran que en este caso "el Hospital de Barbastro se le dieron varias opciones y finalmente, el paciente decidió, tras recibir el alta el sábado, regresar a su domicilio con sus propios medios".

El enfermo reside en El Pont d'Orrit, una población del municipio de Tremp (Lérida) pero situada justo enfrente de la localidad aragonesa de Arén. Para llegar hasta aquí, donde tienen a su médico de cabecera, solo debe cruzar el río. Aragón está a un kilómetro, mientras que la cabecera de su municipio dista 45.

Pont d'Orrit es uno de los pueblos amparado por el convenio de colaboración sanitaria entre Aragón y Cataluña. Este abarca 81 municipios limítrofes, 46 de ellos aragoneses, de las tres provincias: 12 de la comarca de la Ribagorza, 10 de La Litera, 7 del Bajo Cinca, 4 del Bajo Aragón-Caspe y 13 del Matarraña.

El paciente, de 72 años, se cayó por las escaleras de su casa el pasado 8 de diciembre por la tarde y se rompió la cadera. La familia, adscrita al médico de Arén y el centro de salud de Benabarre, llamó al médico de guardia, quien lo envió en una ambulancia al hospital. "Nos dijo que nos mandaba a Barbastro porque es nuestro hospital de referencia", cuenta su mujer.

Tras pasar una semana en este centro, le dieron el alta el día 15, viernes. Como en su casa hay una escalera con 27 peldaños, el personal del hospital dijo que requería un transporte sanitario, sobre todo para que lo subieran al piso. "Nos dijeron que entre las cuatro y las cinco de la tarde nos iría a buscar una ambulancia. Al cabo de un rato vi a unos trabajadores de transporte sanitario y les pregunté que cuando vendrían a por mi marido. Cuando se interesaron por dónde iba, les expliqué que somos del consultorio de Arén, pero que tenemos que cruzar el río porque vivimos en la parte catalana. Ellos mismos me marcaron un número de teléfono de Zaragoza en el que me informaron que el transporte de mi marido se había anulado porque tenían que entrar en Cataluña y ellos no iban a ir a Cataluña", cuenta la mujer del paciente.

La única alternativa que le dieron era buscarse una ambulancia del sistema público catalán o pagar una privada. El Hospital de Barbastro incluso se ofreció a tener al paciente dos días más ingresado hasta que el lunes se resolviera el asunto, pero finalmente, en vista de la situación y de que parecía que no iba a haber solución, la familia tuvo que resolver el traslado por su cuenta.

"Metí a mi marido en el coche, siguiendo las instrucciones del médico de cómo sentarlo, y en el pueblo, entre mi hijo y otra persona a la que llamó, lo subieron a casa por las escaleras sentado en una silla de ruedas que teníamos. Lo subieron peldaño a peldaño", dice.

"Es cierto que nosotros vivimos en Cataluña, pero nuestro médico de cabecera es el de Arén y nuestro hospital de referencia el de Barbastro. Si hay un convenio entre las dos Comunidades, nos tienen que atender", lamenta la afectada, que ha anunciado la interposición de una queja.