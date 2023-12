Cinco años del último gran Gordo que cayó en Aragón: "¿Por qué no vamos a repetir suerte?"

Hace cinco años, Aragón recibió el último gran Gordo de la Lotería de Navidad con el 03347, que dejó una lluvia de 125 millones de euros. Y de ellos, 80 los repartió la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio concertado San Viator de Huesca, que sueña con volver a descorchar las botellas de cava este próximo viernes.

En 2018, la asociación compró 4.000 euros de lotería de un número elegido al azar por la Administración nº5 de Huesca, ubicada en la avenida Juan XXIII, y a raíz del Gordo la demanda se ha disparado. Este año han vendido 28.000 euros, siete veces más, del número 95397 también en participaciones de cinco euros más uno de recargo, con peticiones desde muchos puntos de España donde viven ahora exalumnos.

Por cada papeleta, cada agraciado se llevó 80.000 euros (descontando ya los 20.000 que se queda Hacienda como impuesto). "Le tocó a muchísima gente, sobre todo alumnos que acudían a las reuniones de la asociación pero también familias, profesores... La verdad es que fue muy repartido y la mayoría se llevaron entre una y cuatro papeletas", recuerda Jesús Omiste, miembro de la junta de la asociación. La alegría se desató pronto ya que a los 10 minutos de haber salido el Gordo, el vestíbulo del colegio se llenó de afortunados "y se montó un ambientazo tremendo".

Él no resultó agraciado entonces pero así su hija y su yerno ya que ambos acudieron a la cena de exalumnos que se celebra cada 21 de octubre para celebrar los 25 y 50 años de sus respectivas graduaciones. "Se dieron un pequeño homenaje y nos invitaron también a la familia para celebrarlo", afirma.

Omiste reconoce que "tener la suerte de repartir tanto dinero entre tanta gente es lo más que te puede pasar" y no descarta que la fortuna les vuelva a sonreír este año. "Hay gente que dice que donde ha caído la piedra ya no vuelve a caer nunca más, pero el número está en el bombo y allí puede pasar de todo así que ¿por qué no vamos a repetir suerte? Sería una ilusión tremenda", asegura.

Agraciados con el Gordo repartido por la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio San Viator de Huesca muestran una foto de la participación premiada en el móvil. Rafael Gobantes

La asociación se quedó en 2018 cinco participaciones del Gordo, 320.000 euros, y la junta decidió en asamblea poner un tope de gasto anual de 15.000 euros para que el premio se gastase a lo largo del máximo de años posible. Así por ejemplo, en 2023 se han digitalizado más de 80 orlas "porque no cabían en los pasillos del colegio y ahora se pueden consultar en un tótem interactivo que hay en el hall del colegio". Gracias a este dinero pudieron comprar detectores de CO2 para las aulas durante la pandemia y conceder ayudas para un proyecto de cooperación al desarrollo en Honduras.

Aquel año, la librería Wodan del barrio de San José de Zaragoza repartió 40 millones de euros. Otros seis décimos premiados del 03347 recalaron en Tarazona (Administración de la avenida La Paz, número 1) y Zaragoza (estanco de la plaza Santa Engracia, Centro Comercial Aragonia, calle Fray Luis Regla, calle Roger de Flor 5 y avenida de La Ilustración 14).El estanco Bollic de Fraga, en la avenida de Aragón, vendió un décimo del Gordo. Y Teruel cazó también otro décimo del primer premio en la Administración número 3 de la calle del Padre Tomás Lozano.