Las cifras de los atascos en la autovía del Pirineo: un 17% más de coches y tres tramos pendientes

El puente de la Constitución es quizá la peor fecha para circular por la autovía del Pirineo. Las largas colas en el inicio de la operación salida y en el regreso, con o sin estaciones de esquí abiertas, han vuelto a evidenciar la urgente necesidad de concluir los tramos aún pendientes en la A-23, desde Huesca a Jaca.

Y más este año, cuando el calendario facilitó todavía más las retenciones, con un macropuente de miércoles a domingo. Según los datos facilitados este lunes por la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca, entre el martes, día 5 de diciembre y el domingo, día 10, circularon por el puerto de Monrepós de la A-23, 74.476 vehículos en las dos direcciones, un 17% más que el año anterior, cuando se contabilizaron 63.551 entre el 5 y el 11 de diciembre, fecha de finalización del puente.

Aunque a diferencia de este año, entonces sí había arrancado la temporada de esquí, lo cierto es que el calendario fue menos favorable para los desplazamientos, al repartir las jornadas festivas entre martes y jueves, en lugar de estar tan concentradas como en este 2023.

Analizando solo los vehículos que se desplazaron en dirección al Pirineo entre la víspera del puente y el último día, la cifra asciende a 38.327, lo que representa un 37% más que en el puente de la Constitución del año pasado.

El día con más volumen de trafico de subida en este 2023 fue el miércoles, día de la Constitución. Un total de 11.119 vehículos hicieron el desplazamiento en el primer día festivo, lo que provocó retenciones de varios kilómetros durante casi tres horas en Lanave, cuando la autovía da paso a la carretera convencional en uno de los tramo todavía por desdoblar. Tanto el jueves como el viernes se mantuvo una circulación importante, con 6.948 y 6.121 vehículos, respectivamente, en sentido creciente.

En la vuelta, los conductores se concentraron la jornada del domingo, cuando se produjeron los mayores atascos. Solo el domingo, principal jornada de regreso, el puerto de Monrepós tuvo que absorber 12.573 vehículos en dirección a Huesca, muy por encima de los registrados el año anterior (7.709) en el final del puente.

Esta situación generó retenciones en los accesos a Sabiñánigo y en el puente de Monrepós desde las once de la mañana, y la circulación no se normalizó hasta las ocho de la tarde. Y eso que las estaciones de esquí todavía no han iniciado la temporada.

Los cuellos de botella propiciados por los tramos pendientes explican estas retenciones. En la A-23 todavía no se ha iniciado la variante de Jaca, que enlazará con la A-21, en dirección a Pamplona. Además está en obras el tramo de la circunvalación de Sabiñánigo para su conversión en autovía, y en fase de licitación el recorrido entre Lanave y Sabiñánigo, que no estará ejecutada hasta el 2028 o el 2029.

Aunque el puerto de Monrepós, principal acceso al Pirineo, registró el mayor volumen de tráfico, la circulación también fue muy intensa en la N-240 en Barbastro, con 53.370 vehículos.

Otro de los ejes de afluencia turística es la A-138, el Eje del Cinca, la carretera que conduce a Aínsa, donde se contabilizaron 7.779 desplazamientos en dirección al Pirineo, por encima de los del año pasado (6.034).