El coleccionista de arte ingenuo que se enamoró de Benasque

Javier Santos Lloro lleva el coleccionismo en los genes. Sobrino, primo y hermano de artistas, empezó a reunir objetos hace 43 años, cuando solo tenía 10. "Siempre lo he visto en casa", dice. Convivía con cuadros y esculturas pero su mirada se fijó, más allá de las artes clásicas, en el mundo de la ilustración y de los objetos populares. Así nació su colección, bautizada como ‘Arte Ingenuo’, compuesta por más de 5.000 objetos que quiere donar a Benasque.

Vive en Barcelona, pero "mis raíces están en la provincia de Huesca", confiesa. Veraneó de niño en Lupiñén, el pueblo de su madre, estudió en Zaragoza y empezó su carrera como notario en Benasque, un lugar que lo enamoró y donde tiene su segunda residencia. Aquí quiere exponer de forma permanente su colección. Sin embargo, el proyecto ya ha sufrido el primer revés.

La Diputación la expuso en 2021 y lo ayudó a llevarla a Benasque invirtiendo 170.000 euros en la rehabilitación de la Borda Albar, un edificio municipal donde se inauguró en agosto del 2022 el Centro de Arte Ingenuo. Apenas un año y dos meses después, ha echado el cierre. La razón son los desacuerdos con el Ayuntamiento. Santos Lloro cree que se ha descuidado el museo y no entiende por qué, pasado un año, todavía no se ha aceptado la cesión gratuita.

La suya no es una colección al uso. La componen más de 5.000 objetos, algunos tan curiosos como marionetas, juguetes, máscaras, cabezudos o juegos de mesa. También cuadros de pintores consagrados de las vanguardias del periodo de Entreguerras, como Joaquín Torres García, Rafael Pérez Barradas o Ángeles Santos. O muebles y esculturas. Él destaca además la de cerámica aragonesa, con más de 1.500 piezas inventariadas desde la edad Media al siglo XIX, "la más importante que existe en estos momentos en manos privadas", asegura.

Arte aragonés que vuelve

"En realidad es una colección de colecciones, y el criterio, el gusto de uno. Buena parte es arte aragonés porque también me ha preocupado de ir buscando objetos por todas las partes del mundo para volver a traerlos a Aragón", aclara. A la hora de destacar su valor artístico, asegura que algunas pinturas "podrían estar en el Museo Thyssen o en el Reina Sofía", y de hecho se las han solicitado.

No evita entrar en la polémica. Él mismo instó al cierre del centro de arte a través de un burofax enviado al Ayuntamiento a principios de mes y dio un plazo de seis meses para llevarse la colección. "Es un cúmulo de circunstancias. No pedimos dinero, solo implicación. Les enviamos el contrato formal de comodato, por un plazo de 10 años, y un año y dos meses después no lo habían aceptado. Y no solo es eso: incumplimiento de los horarios de apertura, falta de publicidad... y un sinfín de cosas. La única condición que puse era que fuese un espacio abierto al público y que se asegurase la colección", argumenta.

El Ayuntamiento no tira la toalla y el miércoles aprobó en pleno, por unanimidad, continuar con las conversaciones de cara a la reapertura del museo. Él está deseando que siga, pero cree que la fórmula debe ser una fundación, y no de una gestión directa de la administración local.

Santos Lloro se resiste a cederla a otros lugares. "Tengo una oferta de varios municipios de Barcelona, pero mi intención ha sido siempre que esto se quede en la provincia o en Aragón, porque de hecho en buena medida es arte aragonés".

Un proyecto más amplio en tres bordas

Recreación del futuro espacio de Anciles. Alba Barrau/Mirian Castel

La colección está repartida por Benasque en dos edificios municipales, la Borda Albar y el Palacio de los Condes de Ribagorza, además de dos trasteros alquilados por el Ayuntamiento. En el palacio debía abrirse en agosto otra exposición, en un espacio diseñado por técnicos de Cultura de la Diputación, pero según Santos Lloro exigía unos pequeños trabajos, "básicamente una puerta", que nunca se hicieron.

La Borda Albar y el Palacio de los Condes de Ribagorza solo tendrían capacidad para acoger una parte del amplio tesoro artístico, por lo que él ha comprado una parcela en Anciles, donde promueve una futura fundación de arte y residencia de artistas y donde quiere generar actividades, como conferencias, talleres o editar libros. En octubre ya organizó un seminario con la UIMP al que asistieron Juan Bordes, director de la Calcografía Nacional, o Juan Manuel Bonet, exdirector del Reina Sofía.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental tramita actualmente la evaluación del proyecto de Anciles, a 3 km de Benasque, en una finca de 6.600 metros cuadrados. Al ser suelo no urbanizable, debe pasar el control de este órgano, al que ha pedido la recalificación basándose en el interés público de la iniciativa cultural. El diseño arquitectónico plantea tres edificaciones unidas, al modo de bordas de montaña tradicionales, que suman 890 m2, con dos salas de exposición permanentes que albergarían parte de la colección, y una residencia de estancias cortas donde podrían convivir diferentes artistas en un entorno natural de gran valor.

El coleccionista confía en que al final el asunto se encauce, pero se niega a someterse "a los vaivenes políticos", en referencia al cambio de gobierno municipal. "Esto es un proyecto de futuro y quiero que estén de acuerdo todas las formaciones", señala. Por su parte, el alcalde, Manuel Mora, ha reiterado el interés de Benasque por albergar el Centro de Arte Ingenuo, como quedó demostrado con la moción aprobada en el último pleno.