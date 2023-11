El PP rehúsa cambiar el carril bici de Huesca pese a sus críticas en el anterior mandato

Los 4,3 nuevos kilómetros de carril bici de Huesca que se extendieron por nuevas calles como San Jorge, Santo Cristo de los Milagros, Marina Española, María Moliner o Martínez de Velasco fueron uno de los caballos de batalla política tanto en el final del pasado mandato como en la campaña electoral ante las duras críticas de los barrios afectados por la falta de participación y por la eliminación de aparcamientos (pese a las nuevas plazas que se crearon en el entorno).

Y aunque Lorena Orduna prometió si llegaba a la Alcaldía que se reuniría "en el primer mes de mandato" con los colectivos afectados y rectificaría todos aquellos nuevos tramos que rechazaban frontalmente los vecinos

-y lo siguen haciendo-, el equipo de gobierno del PP ha descartado ahora cambiar el polémico trazado por la "rigidez" de las condiciones que imponen los fondos europeos y el temor a perder la subvención de 372.000 euros (80% del coste de la obra).

"Ya no se pueden volver a poner aparcamientos"

El concejal de Movilidad, Iván Rodríguez, explica que "no vamos a poder modificarlo porque una vez ejecutados los fondos, te pueden hacer revisiones y debes tener lo que habías dicho que ibas a hacer porque si no, corres el peligro de tener que devolver toda la subvención por lo que hay que ir con cuidado". Por ello, solo tienen margen para corregir puntos concretos que resulten "peligrosos". "Pero ya no se pueden eliminar tramos para volver a poner aparcamientos", aclara.

Recientemente, las asociaciones de vecinos de Santiago y San José exigieron eliminar las "chapuzas" de calles como San Jorge o Santo Cristo de los Milagros, donde se suprimieron decenas de plazas de aparcamiento y apenas ven pasar bicis, y también denunciaron el «peligro» del cruce de Martínez de Velasco con Juan XXIII. Además, se opusieron al tramo pendiente de hacer en la avenida Pirineos que el exalcalde Luis Felipe ya paralizó por la contestación social que generó.

También el presidente de la Federación de Barrios Osca XXI, Javier Moreno, urgió actuar después de la convocatoria de la primera Ponencia de Movilidad "porque el carril bici ha generado mucho malestar y rechazo y no se puede demorar más", dijo.

Desde el colectivo Huesca en Bici reconocieron que algunos de los nuevos tramos están "infrautilizados porque los han hecho en calles donde no suele haber mucho tráfico y, por tanto, no hay peligro con lo que muchos ciclistas no los usan y va directamente por la calzada". Aun así, no eran favorables a deshacerlos por el riesgo de perder subvenciones.

Reforma pendiente de avenida Pirineos

De todas estas demandas, el concejal de Movilidad ya deja claro que solo van a atender la de Pirineos si desde la UE dan el visto bueno. Y es que han solicitado una autorización especial para que les eximan de tener que hacer este últimos tramo argumentando que hay una reforma pendiente de toda la avenida y sería malgastar ahora el dinero para tener que levantar a corto o medio plazo toda la obra.

"Los fondos europeos sí dejan cierto margen para modificar los proyectos si aparecen imprevistos y hemos solicitado una modificación de las condiciones porque es una de las avenidas más deterioradas de la ciudad y no nos parece bien construir un carril para que luego, si se rehabilita la zona de aquí a uno o dos años, tener que desmontar todo lo que se haya hecho", explica Iván Rodríguez, quien deja claro que el día que se reforme se incluirá un carril bici en el diseño.

El plazo para terminar la ejecución de este proyecto expira el próximo 31 de diciembre, aunque hay opción de pedir prórroga. En caso de que rechacen su propuesta, estudiarán hacer ese tramo en otra parte de la ciudad. "Pero si dan el visto bueno, se dará por finalizado el carril bici", remarca.

Nuevo parquin de Pilar Lorengar

Mientras tanto, ya se ha adjudicado el nuevo parquin disuasorio de la calle Pilar Lorengar (adjudicado a Vialex por 359.500 euros IVA excluido) y los ocho aparcamientos seguros para bicicletas (adjudicado a Ignasi Clotet SLUpor 182.970 euros). Ambos proyectos, impulsados por el PSOE en el anterior mandato, también están financiados con fondos europeos.