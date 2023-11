Estalla la crisis en Vox Huesca: uno de los tres concejales abandona el partido

Antonio Laborda, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca desde 2019, ha abandonado el partido pero continuará en la corporación oscense como edil no adscrito, formando del grupo mixto hasta ahora inexistente en el plenario. La decisión, según explica él mismo en un comunicado, obedece al "nulo apoyo recibido por parte de la dirección nacional de Vox, el grupo de parlamentario en las Cortes de Aragón, la comisión gestora provincial y los compañeros del grupo municipal".

Su abandono se debe también al hecho de haber sido relevado del cargo de portavoz y "no poder acudir a ninguna comisión informativa". Según añade, no podía desempeñar responsabilidad alguna y no tenía acceso a la información del Ayuntamiento como concejal de Vox". El grupo municipal se queda ahora con dos ediles.

Antonio Laborda recuerda que ha sido afiliado, presidente provincial portavoz y concejal del grupo municipal de Vox durante el pasado mandato. Encabezó la candidatura municipal en las elecciones del 28 M y desde el pasado junio hasta el pleno de octubre fue portavoz .

En la misma nota asegura que guarda "un gran respeto y agradecimiento hacia todos los afiliados, simpatizantes y votantes de Vox que hicieron posible que yo fuese concejal". Asimismo, señala que también mantiene "una gran consideración por la ciudad, el Ayuntamiento de Huesca y sus trabajadores, que siempre han tenido hacia mí un trato exquisito".

Laborda ha mostrado su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas en estos días por parte de los compañeros del anterior mandato y de la actual corporación. "Y lo extiendo al anterior alcalde, Luis Felipe, y a la actual alcaldesa, Lorena Orduna, por su buen trato y el respeto hacia mí y mi familia", ha añadido.

Antonio Laborda continuará como concejal del Ayuntamiento de Huesca "trabajando por la ciudad y estando plenamente al servicio de los ciudadanos durante el resto del mandato".