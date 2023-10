Vecinos de varios barrios de Huesca urgen eliminar las "chapuzas" del carril bici

La implantación de los 4,3 nuevos kilómetros de carril bici en Huesca que impulsó el anterior gobierno del PSOE fue una de las polémicas del final del pasado mandato y, a día de hoy, sigue sin resolverse. Y eso que las airadas críticas de los vecinos de los barrios por los que discurre no se han apagado sino que incluso han ido a más. Tanto que las asociaciones de Santiago y San José exigen eliminar las "chapuzas" de calles como San Jorge o Santo Cristo de los Milagros, donde se suprimieron decenas de plazas de aparcamiento y apenas ven pasar bicis.

El concejal de Movilidad, Iván Rodríguez, reconoce que tienen que revisar todavía los puntos más peligrosos y conflictivos del carril bici "para hacerlos más seguros". Un compromiso que adquirió la alcaldesa, Lorena Orduna, en campaña electoral. Y pese a que la UE ha financiado el 80% de las obras (372.000 de 459.000 euros), confían en no perder ese dinero "porque la normativa permite introducir cambios, siempre que sean justificados, así que se está trabajando para argumentarlo bien". El plazo acaba el 31 de diciembre.

En la primera reunión del mandato de Ponencia de Movilidad no se entró a analizar en detalle esta problemática. Sin embargo, el presidente de la Federación de Barrios Osca XXI, Javier Moreno, urge actuar "porque ha generado mucho malestar y rechazo y no se puede demorar más", subraya. Deja claro que están a favor de extender este tipo de infraestructuras por la ciudad "pero de una forma cuidados y armoniosa que afecte lo menos posible".

El proyecto del carril bici que iba en el tramo central de avenida Pirineos se paralizó hace unos meses por la contestación social de los vecinos de este barrio de Huesca. Javier Navarro

Por ello, por ejemplo, rechaza el tramo pendiente de avenida Pirineos que el exalcalde Luis Felipe paralizó por la contestación social pese a las decenas de plazas nuevas de aparcamiento que se pintaron en el entorno para compensar. Moreno plantea como alternativa desviar a las bicis por el pasaje paralelo de Cosme Blasco. "Pirineos es una avenida muy concurrida y los vecinos y los comercios necesitan sitio para aparcar", dice.

También el barrio de Santiago se opone a este tramo, "porque ya tenemos pocos aparcamientos como para quitar más", argumenta Maribel Abril, presidenta de la asociación, quien critica que el actual equipo de gobierno aún no les haya comunicado «absolutamente nada» sobre sus planes para el carril bici. Además, denuncia que por el tramo de Santo Cristo de Los Milagros "no pasa nadie".

Los vecinos se quejan del escaso uso del tramo del carril bici de Santo Cristo de los Milagros, en Huesca. Javier Navarro

La presidenta de San José, Dzulijana Zitlinskiene, asegura que los vecinos les han trasladado sus quejas por la peligrosidad del cruce de Martínez de Velasco con Juan XXIII, donde las bicis tienen que subirse a la acera y además unos árboles dificultan la visibilidad; y por la supresión de aparcamientos en la calle San Jorge, donde el carril también sube y baja de la acerca. "Hay que eliminar todo eso porque es una chapuza y hacer un proyecto nuevo para que la bici vaya por la calzada», reclama.

Vecinos de Huesca se quejan de que el carril bici de la calle San Jorge suprimió decenas de aparcamientos, sube y baja de la acera y apenas se usa. Javier Navarro

Al respecto, el concejal de Movilidad descarta retomar este proyecto y asegura que, de hecho, están redactando ya la solicitud para modificar las condiciones iniciales del proyecto. "La avenida Pirineos está en mal estado y va a requerir una reurbanización más pronto que tarde, por lo que hacer el carril bici sería tirar el dinero, un detalle que no se tuvo en cuenta a la hora de diseñarlo", dice. En su lugar, plantean reforzar la señalización para que bicis y vehículos compartan la calle con seguridad.

"No vamos a apoyar nada sin participación"

Un planteamiento de vías compartidas que siempre han defendido desde Huesca en Bici "porque además cuesta muy poco dinero", destaca su representante, Samuel Escámez, quien critica que los nuevos tramos están "infrautilizados" ya que "lo han hecho en calles donde no suele haber mucho tráfico y, por tanto, no hay peligro por lo que muchos ciclistas no los usan y va directamente por la calzada". Aun así, no es favorable a deshacerlos por el riesgo de perder subvenciones.

Escámez reclama carriles bici para acceder al IES Pirámide o a los polígonos industriales, e incrementar los aparcabicis y colocarlos junto a los pasos de peatones para mejorar la visibilidad. Y avisa al PP de que "no vamos a apoyar nada sin participación".