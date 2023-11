Críticas de los empresarios de Sobrarbe al reparto del Plan Pirineos: "Es lamentable dejarnos fuera"

"Es lamentable que hayan dejado fuera a una comarca como el Sobrarbe que siempre ha estado luchando por mantener e incluso aumentar la población y la economía y que lo ha tenido mucho más difícil por no tener una estación de esquí". Así valora Paz Agraz, la gerente de la Asociación Empresarial y Turística de Sobrarbe el reparto de fondos del Plan Pirineos por parte del Gobierno de Aragón ya que de los 75 millones de euros del primer paquete, "no nos ha correspondido nada", denuncia.

Agraz no arroja la toalla, sin embargo, y asegura que pese al varapalo, quiere pensar "en positivo" confiando en que "hay una sorpresa y nos va a llegar un buen regalo de Reyes Magos". Y remarca, además, que la asociación representa "a gran parte del tejido de gente emprendedora y luchadora para mantener este territorio vivo y va a ser gracias a nuestro esfuerzo, porque nos hemos reinventado mil veces y somos unos auténticos supervivientes, y no al favor de los fondos del Gobierno de Aragón".

Por ello, reclama "que Sobarbe es un territorio sostenible por naturaleza y podemos echar la vista atrás a nivel histórico y siempre hemos mantenido esa sostenibilidad".

Agraz ha realizado estas declaraciones en la presentación de las XII Jornadas de Astronomía 'Estrellas en el Pirineo', que se celebrará la Agrupación Astronómica de Huesca del 17 al 19 de noviembre en las localidades de Aínsa y Boltaña.

En el mismo acto, el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, del PSOE, se ha sumado a las críticas por el reparto de fondos del Plan Pirineos lamentando que no hayan recompensado los buenos datos turísticos de la comarca, que es la que más plazas tiene de Aragón (19.477) y la que más turistas internacionales atraer pese a no tener pistas de esquí. "Es triste que no apuesten por Sobrarbe", ha manifestado

Al respecto, Pueyo reclama que al menos el Gobierno de Aragón sufrague los 8 millones de euros que pidió la Comarca para el plan de dinamización turística ya que de momento solo les han adjudicado 2,5. "No es un proyecto pensado para construir ninguna infraestructura sino para aprovecharnos de los recursos endógenos que tenemos", subraya.

Cabe recordar que el primer paquete del Plan Pirineos se destinará a finalizar inversiones como la unión de las estaciones de Astún y Candanchú, la telecabina de Benasque a Cerler o un tobogán de montaña en Panticosa. Del montante total de 75 millones de euros, algo más de 50 proceden de fondos europeos Next Generation y el resto los aportará la Comunidad Autónoma.

El presidente Jorge Azcón anunció que en el siguiente paquete irá un proyecto singular relacionado con el cicloturismo para el Sobrarbe que desde la Comarca exigen incluir ya en las inversiones para 2024.