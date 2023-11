La mayoría de alcaldes respaldan el Plan Pirineos pero Sobrarbe se siente excluida

El Plan Pirineos presentado el lunes por Jorge Azcón para dinamizar el turismo ha obtenido el respaldo mayoritario de los alcaldes de la Jacetania, el Alto Gállego y la Ribagorza, donde se reactivan inversiones como la unión de las estaciones de Astún y Candanchú y la telecabina de Benasque a Cerler, además de incorporar un nuevo proyecto, el tobogán de montaña de Panticosa. Sin embargo, la comarca del Sobrarbe se siente marginada, ya que no se contempla ninguna partida para el 2024 en este territorio, que queda aplazada al siguiente paquete de acciones.

El presidente aragonés se reunió en Panticosa con los representantes de los ayuntamientos y de las cuatro comarcas del Pirineo para exponer la primera lista de inversiones de su prometido plan. Del montante total de 75 millones de euros, algo más de 50 proceden de fondos europeos Next Generation y el resto los aportará la Comunidad Autónoma. Se incluye la reasignación de 26 millones de la fallida unión de Astún y Formigal por Canal Roya y de 8 millones de la carretera entre la estación de Cerler y el valle de Castanesa, en el municipio de Montanuy. Esta no se podía ejecutar por no tener avanzados los trámites y estar infradotada económicamente.

La alcaldesa de Montanuy (Ribagorza), Esther Cereza (PSOE), que en principio podría parecer la más perjudicada al redistribuirse los fondos de su municipio a otros proyectos, ha expresado su acuerdo con el paso dado por el Gobierno de Aragón, ya que está convencida de que, como ha prometido Azcón, la carretera se ejecutará con dinero de la Comunidad Autónoma a través de un plan plurianual a 4 años hasta alcanzar los 18 millones necesarios.

"Estamos contentos porque vemos que se sigue apostando por la conexión de Castanesa con Cerler. El proyecto va para adelante y habrá dinero del presupuesto de Aragón", ha declarado Esther Cereza. Entiende el nuevo reparto del fondo asignado a Montanuy "porque le faltaba financiación", ya que el coste casi triplicaba la subvención.

En la comarca de la Jacetania, el valle del Aragón ha visto cómo se ha "reactivado" la unión de Astún y Candanchú, en palabras del presidente de su asociación turística y alcalde de Villanúa, Luis Terrén (PSOE). Pese al retraso de la obra (el calendario se ha reajustado para poder finalizarla en marzo del 2025), cree que "se está a tiempo", y además el Gobierno de Aragón aportará 13 millones de su presupuesto del 2025 para completar los 26 del coste total de la conexión entre las dos estaciones mediante una telecabina y un telesilla.

"Hay que remangarse y ponerse a trabajar a tope para cumplir los plazos. Es una buena noticia que el Gobierno se ponga a ejecutar esta obra, fundamental para el desarrollo del valle. Aunque tarde un año más lo importante es que se confirma la inversión", ha señalado Terrén. Además, el valle contará con 4 millones adicionales para otras acciones.

La obra singular del tobogán

Motivos para la satifacción tiene también el alcalde de Panticosa, Jesús María Úriz (PP), en el valle de Tena (Alto Gállego). El futuro tobogán de montaña, que aspira a convertirse en uno de los más grandes del mundo, se presentó sin éxito a dos convocatorias de los fondos europeos de turismo sostenible. Azcón lo ha elegido como el primero de los cuatro proyectos singulares del Plan Pirineos a ejecutar en otros tantos años, uno por cada comarca, y garantiza el pago de los 4,2 millones que cuesta. "Estábamos buscando financiación por todos los medios desde el inicio del anterior mandato", ha indidado Úriz.

El siguiente proyecto singular, relacionado con el cicloturismo, debería ir para el Sobrarbe, anunció el presidente, una vez que se negocie con los representantes políticos y sociales de la zona, pero de momento esta comarca se siente discriminada en el Plan Pirineos. El PSOE solicitó el martes al Gobierno de Aragón que la incluya en las inversiones para el 2024.

"Nos ha sorprendido que no estuviera entre los proyectos del próximo ejercicio el que propusimos para potenciar el cicloturismo, con un presupuesto de más de 4 millones, y pedimos que se incluya. Supondría un importante revulsivo para el territorio", ha declarado José Manuel Bielsa, líder de los socialistas sobrarbenses y presidente del ente comarcal, quien participó el lunes en la reunión de alcaldes. Basa la petición en que es la comarca con más plazas turísticas de Aragón pero en los puestos de cola en densidad de población.

El plan de cicloturismo se presentó a la convocatoria de fondos europeos del 2022 y 2023 pero no pasó el corte. Según Bielsa, incide en el modelo de "turismo sostenible y eficiente económicamente" que persigue desde hace años este territorio del Pirineo.

Benasque se asegura los 17 millones de la telecabina

La reasignación de los fondos Next Generation del Programa de Sostenibilidad Turística en Destino permite, entre otras cosas, asegurar la financiación para la telecabina Benasque-Cerler. Contaba con una subvención europea de 10.140.500 euros, insuficiente para afrontar una obra que inicialmente costaba 16 millones. Ahora dispondrá de 6,1 millones más, del dinero que no se gastará en la carretera de Cerler a Castanesa, y otros 1,5 millones extra, que asumirá la DGA. Estos servirán para afrontar un problema de última hora, la necesidad de reforzar la protección ante el riesgo de inundaciones en la estación de salida, tal y como solicitó la Confederación Hidrográfica del Ebro en un reciente informe.

El hecho de asegurar el montante total ha permitido al Ayuntamiento, promotor de la obra, encararla de otra manera, ha asegurado el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ignacio Abadías, que ve "cómo se despeja el panorama". La idea inicial era convocar un concurso público para que el adjudicatario instalara la telecabina y la explotara, y así recuperar la inversión. Pero con la financiación asegurada el Ayuntamiento licitará la obra, será su titular y luego contratará la gestión.

Abadías valora positivamente la inclusión en el Plan Pirineos "porque viene a resolver las carencias económicas". El nuevo gobierno del Pignatelli negoció además con la secretaría de Estado de Turismo algunos cambios para alargar el plazo de ejecución. Aunque una parte se pueda justificar en marzo del 2025, él cree que podrá estar en el 2024.

Según el teniente de alcalde, la obra se podrá licitar en cuanto haya una resolución firme de la DGA garantizando la financiación. "Las administraciones públicas no podemos contratar nada sin una consignación", aclara.

Una pantalla de cristal y acero

Esta obra largamente reivindicada ha sufrido un último tropiezo con el informe de la CHE. Aunque el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental la avaló, vio como "especialmente significativo" el alto riesgo de inundabilidad de la parcela donde se construirá la estación de salida, dentro de una zona de flujo preferente, y pidió al promotor que aplicara las medidas necesarias y evaluara la sobreelevación del terreno para evitar el riesgo.

El Ayuntamiento encargó un estudio hidrológico que incluía no solo este terreno sino todo el casco histórico y en base a él hizo un proyecto, que consiste en el recrecimiento del muro actual de la margen izquierda del Ésera, además de la colocación en una parte de una pantalla homologada especial de cristal y acero.