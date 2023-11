Jorge Azcón tacha de "vergonzoso, humillante e indignantes" el pacto entre PSOE y Junts

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de "vergonzoso, humillante e indignante" el pacto alcanzado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez que incluye la amnistía. Y ha llamado a participar "de una forma cívica, pacífica y democrática" en las manifestaciones convocadas por el PP este domingo 12 de noviembre, a las 12.00, en las tres capitales aragonesas.

"Al final han alargado durante un tiempo lo que todos veíamos que iba a ocurrir, el pacto de la vergüenza porque hay que pactar con un prófugo de la Justicia fuera de España porque no puede venir aquí. Y es humillante e indignante para los españoles que tengamos que esperar a que alguien perseguido por la Policía dé el visto bueno a que el Gobierno pueda empezar a trabajar", ha manifestado el presidente antes de inaugurar en Huesca la la 25ª Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón sobre 'El futuro del regadío: retos ambientales y tecnológicos para un regadío viable'.

Por ello, Azcón considera que los españoles tienen que salir a la calle a decir "basta ya". "No puede ser que todo valga y no estamos dispuestos a pagar lo que a Pedro Sánchez le parezca necesario. Hay que defender nuestra democracia porque es el ataque más grave que ha habido a nuestros valores constitucionales y al imperio de la ley que es de todos", ha añadido.

El líder de los populares ha insistido en que la ley de amnistía "no solo es ilegal sino que es inmoral porque no piensa en la convivencia, piensa en Pedro Sánchez; y si de dicta una ley después que el PSOE ha dicho por activa y por pasiva que no iba a aprobarla, lo hace porque necesita seguir durmiendo en la Moncloa".

Además, Jorge Azcón ha reiterado su condena "sin paliativos" los actos violentos ocurridos esta semana en las manifestaciones convocadas frente a la sede del PSOE en Madrid. "Si hay violencia, no son demócratas", ha subrayado. No obstante, también ha criticado a los socialistas "porque es difícil que quien quiere amnistiar a los violentos nos pueda dar lecciones de democracia".