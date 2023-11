Las viviendas desocupadas de Sabiñánigo pagarán más IBI

El Ayuntamiento de Sabiñánigo ha aprobado de manera inicial la modificación de las ordenanzas fiscales para 2024, que en su mayoría se congelan o se incrementan únicamente el IPC. Hay algunas excepciones, como el IBI que planteará recargos para las viviendas que están desocupadas o la tasa de recogida de residuos de sólidos urbanos, que se incrementa un 30%.

El concejal de Hacienda, Jesús Lacasta explica que los impuestos “se mantienen” y en el IBI se incluye una posibilidad que ofrece la Ley de Vivienda, que plantea recargos para viviendas desocupadas y “en función de determinadas circunstancias”. Se ha incorporado a las ordenanzas “con la finalidad de estudiar cuál es la situación de Sabiñánigo”, señala el edil, y tiene como objetivo que las viviendas “no estén desocupadas”. Esos recargos o incremento del impuesto “están previstos para circunstancias concretas”, por lo que “habrá que ver las viviendas en las que se puede aplicar”. De esta manera el IBI podría subir un 50% para los propietarios de viviendas que llevan sin ocuparse más de dos años. No obstante, los recargos “están previstos para circunstancias concretas y habrá que ver las viviendas en las que se pueden aplicar”, insiste.

Por otro lado, se incrementa considerablemente la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos y que se paga en función de lo que se lleva al vertedero, según establece un nuevo impuesto europeo. Esta tasa se ha incrementado un 30%, aunque para una vivienda normal no va a suponer un incremento importante al año. El coste será, entre agua y basuras, de entre 112 y 115 euros en viviendas cuyo consumo de agua sea “normal”. En este sentido, el concejal de Hacienda y portavoz del PSOE reitera que se puede reducir el precio que se paga de esta tasa si se recicla, ya que en este aspecto “se ha avanzado bastante pero todavía queda mucho recorrido”. Por lo tanto, “lo que hay que hacer es intentar reciclar todo lo que se pueda, ya que por ahí vendrá el ahorro”.

En el resto de tasas “lo que hacemos son modificaciones económicas para retocarlas, porque llevamos varios años sin tocarlas, en 2022 había una inflación alta y se ha incrementado el coste de bienes y servicios, por lo que la prestación de servicios supone un corte más alto”, subraya Lacasta. Por ello, en algunas tasas “se procura que se compense el coste del servicio”.

La aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2024 salió adelante en un pleno extraordinario con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE y Cambiar Sabiñánigo) y en contra del PP.

Javier Sadornil, portavoz de Cambiar Sabiñánigo explicó que lo que se propone es un “reajuste en el caso de las tasas”, y en cuanto a los impuestos, “no ha habido cambios, por lo que el ayuntamiento pierde capacidad económica”, algo que aceptan desde este grupo, teniendo en cuenta que la ciudadanía pasa por situaciones complicadas en algunos casos.

El Partido Popular proponía una reducción del IBI en un 5%, ya que tal y como indicó su portavoz Pepe Cebollero, “es el más alto de Aragón”, y del impuesto de circulación en un 3%, porque consideran que hay “suficiente recorrido para que no suponga un quebranto” para el consistorio serrablés. En cuanto a las basuras y la subida que se propone, Cebollero subrayó que el ciudadano no sabe que si no se recicla, el coste se incrementa. También criticó que no se hubiera subido el año pasado.

A este respecto, la alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, explicó que en una reunión de alcaldes que se celebró en la Comarca Alto Gállego se decidió no subir la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos “porque había margen y superávit”. Pero en el último encuentro que tuvo lugar “hace poco”, se volvió a tratar el tema, “se puso sobre la mesa que era un problema y había que incrementar la tasa”. Y también se habló de la necesidad de hacer un plan de información y concienciación sobre el reciclaje por parte de la Comarca, que es quien tiene la competencia de los residuos con Grhusa, “con independencia de que los ayuntamientos lo podamos reforzar”.