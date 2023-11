Quejas por el cierre del puerto de Cotefablo: "Solo podemos salir del pueblo por una pista"

La carretera N-260a (puerto de Cotefablo) sigue cortada al tráfico desde que el sábado un desprendimiento taponara el túnel de Gavín (Biescas) a causa de las persistentes lluvias de los últimos días. La malla que sujetaba las rocas caídas desde la ladera se soltó y cubrió la entrada al túnel.

El corte afecta sobre todo a los vecinos de Yésero, que solo pueden salir a través de una pista forestal que los comunica con Biescas, un camino apto únicamente para todoterrenos. Ir por el otro lado hacia Torla tampoco es una solución porque hay piedras en la carretera en Linás de Broto.

El mismo sábado se realizó una intervención en el túnel, "pero la carretera sigue cortada", lamenta el alcalde, quien asegura que subieron con una máquina para limpiar un lado, pero no el otro. "Se han limitado a apartar la malla y las piedras al otro carril. Si esto pasara en Huesca o en otro sitio más grande, ya se habría solucionado", denuncia Javier Campo. "Esta mañana me ha llamado un vecino que se tiene que hacer una radiografía en Huesca el lunes para preguntarme si podría ir y le he dicho que no lo sé porque nadie me ha informado de nada", añade.

Según explica el alcalde, hay más piedras sobre la carretera en el puerto de Cotefablo, una vía con un sinuoso trazado que pasó a jugar un papel secundario cuando se abrió el tramo Sabiñánigo-Fiscal y que sobre todo absorbe el tráfico local. "Únicamente podemos salir del pueblo por una pista forestal hasta Biescas, pero si hay una urgencia médica... El transporte escolar tampoco puede pasar, tendrá que ir por la pista. El martes tiene que venir el que viene a vender, y luego está también el camión de la basura", aclara el responsable municipal.

La pista, de 9 km, solo es apta en todoterreno y en algunas partes está en malas condiciones, sobre todo tras los últimos temporales. "No todos los vecinos tienen todoterreno", constata Javier Campo. A este problema se añade la situación en la otra dirección hacia Torla. "En Linás también está cortada la carretera por piedras en la calzada. Puedes pasar pero bajo tu responsabilidad, dice la Guardia Civil. Si haces caso de las indicaciones solo hay un trayecto, la pista, pero deberíamos poder ir por la carretera y la deberían tener limpia".

El desprendimiento de rocas taponó casi por completo el túnel de Gavín el sábado sobre las 14.20 cortando la N-260a, que comunica Biescas con Torla por el puerto de Cotefablo. El derrumbe se produjo en medio de las intensas lluvias que caían en el Pirineo otra jornada más, debido a la sucesión de borrascas.