La alcaldesa de Huesca teme por la "pérdida" del viejo Seminario ante el bloqueo judicial

La alcaldesa de Huesca se reunirá en breve con Apudepa y la Plataforma en Defensa del Patrimonio para buscar una salida para el viejo Seminario, en desuso hace más de 20 años. Y es que Lorena Orduna teme que su situación "empeore aún más" con el bloqueo judicial que impide cualquier tipo de intervención hasta que se resuelva el litigio emprendido por estos colectivos para catalogar el conjunto como Monumento de Interés Local y frenar así los derribos previstos inicialmente. El Juzgado de lo Contencioso dio la razón al Ayuntamiento, pero recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Como ya hizo su antecesor Luis Felipe en la última reunión del Patronato General del Estudio de hace un año, en la que ya advirtió de que si no se actuaba, los espacios del Seminario que no tienen protección acabarían arrastrando a los protegidos "y sería un drama", Orduna también reconoció este jueves que le preocupa mucho el estado físico "porque las cubiertas están en una situación lamentable y podría suponer la pérdida de un edificio histórico muy importante".

La alcaldesa aseguró que su rehabilitación "será un proyecto ambicioso y caro que habría que estudiar con la consejería de Educación para acometerlo con fondos europeos". Y es que destacó que dada la necesidad de espacios que hay en la ciudad para nuevos servicios, "allí tenemos 8.000 metros cuadrados que son muy aprovechables y reutilizables".

Con todo, el Gobierno de Aragón de momento no tiene al Seminario entre sus objetivos a corto plazo, según confirmó la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés. "No se descarta nada, pero no está en nuestra agenda prioritaria. Tenemos que estar ahora centrados en Medicina y en la rehabilitación de la Residencia de Niños", remarcó.

En la anterior legislatura, la Universidad, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial consensuaron llevar a este edificio el vicerrectorado del campus y crear una biblioteca de investigación por parte de la Universidad; trasladar la biblioteca del IEA y algún espacio museístico de la DPH; y habilitar grandes espacios de estudio. El coste se estimó en 14 millones y se acordó pedir fondos europeos.