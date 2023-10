Los puntos flacos de la seguridad en montaña: más excursionistas solitarios y menos mapas para guiarse

Las encuestas realizadas este verano por la campaña Montaña Segura en Aragón ha vuelto a poner de manifiesto los puntos flacos de la seguridad en la práctica de actividades al aire libre en el Pirineo y la sierra de Guara. Los expertos, a tenor de los resultados, advierten de la mayor presencia de montañeros solitarios, un riesgo en caso de tener un percance, y del aumento de personas que salen sin mapa, más de la mitad. El GPS está sustituyendo paulatinamente a los planos impresos en las montañas de Aragón.

Las encuestas se realizaron entre el 15 de julio y el 15 de agosto en ocho de los lugares más visitados: el GR 11 en los accesos a los refugios de Respomuso (Sallent de Gállego) y al de los Ibones de Bachimaña (Panticosa); el mirador de Calcilarruego y la ruta del Balcón de Pineta, en el Parque Nacional de Ordesa; el valle de Estós (Benasque); y los barrancos Formiga, Peonera Inferior y Oscuros de Balcés, en la sierra de Guara. Aquí se recogieron datos sobre 8.655 personas que pertenecían a 2.697 grupos.

De todos los grupos encuestados, el 12% de los que hacían senderismo eran de un solo componente, un porcentaje que sube hasta el 23% en la alta montaña. La coordinadora de la campaña Montaña Segura, Marta Ferrer, ha advertido del aumento del número de montañeros solitarios, así como de las personas que salen a hacer una ruta sin llevar mapa. El 99% de los grupos van con teléfono móvil, pero un 40% no llevan ni brújula ni GPS. Un 63% tampoco mapa, sin pensar en que muchas zonas del Pirineo no tienen cobertura para poder recurrir al teléfono móvil.

Un 82% de los senderistas y un 97% de los montañeros encuestados dicen estar acostumbrados a practicar la actividad, pero Ferrer ha advertido de que muchas veces se sobrevaloran las capacidades, el principal problema detectado por las unidades de rescate de la Guardia Civil como causa de los accidentes.

De izquierda a derecha, Laurentino Ceña, Miguel Ángel Clavero y Marta Ferrer, en la rueda de prensa donde han dado a conocer los datos de las encuestas. Gobierno de Aragón

Otro problema es el calzado. Según ha comentado la coordinadora de la campaña, "la bota de montaña está perdiendo presencia en favor de la zapatilla de trail", que puede servir para hacer senderismo pero no para progresar por terreno abrupto. En el caso de los senderistas el uso de calzado inadecuado (calzado urbano) es de un 10%; y en la alta montaña llevan zapatillas tipo trekking-trail más de la mitad, un 51% (una subida de cuatro puntos en el último año), mientras que la bota se queda en el 47%.

El resultado de las encuestas se ha presentado este martes, con la presencia Marta Ferrer, el director general de Protección Civil, Miguel Ángel Clavero, y el vocal de seguridad de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), Laurentino Ceña. Este ha incidido en el problema de los montañeros solitarios. "Me preocupa especialmente", ha dicho, pidiendo que planifiquen su ruta de manera exhaustiva, y "que sean conscientes de las dificultades en caso de auxilio", cuando no se conoce ni dónde están ni cómo están. "Al menos que participen dónde van a ir para que se sepa dónde buscarlos", ha señalado Ceña, que durante años fue piloto del helicóptero de montaña.

Él también ha destacado la sobrevaloración de las posibilidades. "No basta con que el líder del grupo sea muy bueno. Hay que tener en cuenta las capacidades del menos capaz". El representante de la FAM avisa de que el GPS (su uso aumenta casi un 20% en alta montaña en solo un año) no es la solución a todo. "Hay gente que no sabe usarlo y en la montaña no siempre hay cobertura. Debemos tener un medio seguro de orientación como el mapa".

Las encuestas distinguen entre senderistas, personas que practican alta montaña y barranquistas. El perfil de los primeros es el de excursionistas de menos de 61 años, con alta presencia de grupos familiares (18% son menores de edad), un equilibrio hombre-mujer al 53%-47%, con un 14% de federados.

En el caso de los encuestados en zonas de alta montaña, el 100% lleva teléfono móvil o radio, pero un 20% no lleva brújula ni GPS, un 48% va sin mapa y un 35% no porta botiquín. En cuanto al perfil de las personas: un 21% tiene más de 50 años; el 66% son hombres y el 34%, mujeres; un 17% son de Aragón, un 25% de País Vasco y Navarra y un 13% de otros países; y el 42% están federados.

Marta Ferrer, a la hora de analizar los datos sobre barranquistas, ha mencionado los graves accidentes ocurridos este año, con cuatro fallecidos. Además, ha destacado el alto porcentaje de personas que van con guía (87%), y aquellos que no lo hacen tienen un perfil profesional. El 28% son menores de edad; el 62%, hombres; y más de la mitad (53%) de procedencia francesa.

Miguel Ángel Clavero ha insistido en la importancia de equiparse correctamente antes de salir a practicar actividades de montaña, con el objetivo de minimizar riesgos y prevenir accidentes. En el marco del programa Montaña Segura, este año se han distribuido casi 120.000 mapas para repartir de manera gratuita entre las personas que visitan las montañas de Aragón.