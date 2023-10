El PSOE Huesca denuncia que los impuestos de 2024 "miran hacia quienes más tienen"

El pleno del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado este lunes las ordenanzas fiscales (impuestos y tasas) para el próximo año, con el voto en contra del grupo municipal socialista. El documento incluye "una serie de modificaciones que, lejos de seguir en la línea de la progresividad que siempre ha defendido el PSOE, plantea bonificaciones sin tener en cuenta el nivel de ingresos". "Los socialistas creemos que hay que apoyar a los colectivos más vulnerables con medidas que supongan cierto alivio y les ayuden a llegar a final de mes".

José María Romance, viceportavoz socialista, señaló, por ejemplo, la “tan anunciada bajada del IBI", que finalmente se rebaja un 3% a petición de Vox. "Si lo llevamos a un recibo medio, el ahorro va a ser de 9 euros anuales, pero para los recibos más elevados, es decir las economías más potentes, va a ver un ahorro mayor: estamos hablando de más de 200 euros al año". Ha recordado que la propuesta del PSOE era actualizar los valores catastrales en familias numerosas para llegar a un mayor número de familias, "pero no ha sido escuchada".

Romance ha añadido que tampoco se ha atendido "la propuesta de utilizar como base el SMI en todas las ordenanzas afectadas por el Iprem". "Es más, el PP, a propuesta de Vox y para contar con su beneplácito, directamente suprime este indicador”, ha apostillado. El edil socialista ha añadido que "están favoreciendo a quienes perciben sueldos más altos: no tiene sentido que una familia que ingresa más de 100.000 euros al año reciba la misma ayuda que una que no llega a ni a un tercio de esta cantidad". "Estamos ayudando a quien no lo necesita en detrimento de aquellos que tienen que hacer malabarismos económicos", añadió.

El viceportavoz socialista, que fue concejal de Hacienda en el anterior mandato, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el PP no haya incluido la propuesta del PSOE de bonificar con un 50% del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a las empresas que tengan un plan de igualdad o que hayan obtenido el sello de Responsabilidad Social de Aragón. "Lo que se pretende es premiar el compromiso de las empresas oscenses con la igualdad de género y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, que engloba políticas de conciliación, de economía circular o de lucha contra el cambio climático. Pero ya sabemos qué opina al respecto el socio preferente del PP", ha explicado.

En relación con la lucha contra el cambio climático, el PSOE había propuesto un 10% de bonificación en la tasa de basuras a los usuarios poseedores de la tarjeta para la recogida selectiva de residuos orgánicos. "El equipo de gobierno no la ha aceptado, pero creemos que podría ser una medida efectiva a la hora de concienciar a la población sobre la importancia del reciclaje como herramienta para mitigar, en la medida de nuestras posibilidades, el calentamiento global", ha apuntado Romance .

Otras propuestas de los socialistas oscenses que el equipo de gobierno no ha tomado en consideración para las ordenanzas de 2024 son las bonificaciones a pequeñas y medianas empresas en las licencias de apertura de establecimientos, rebajar la fianza a entidades sin ánimo de lucro para la utilización de la plaza de toros, o, con el objetivo de fomentar el consumo responsable, añadir un nuevo tramo de consumo en los diferentes tipos de tarifas de la tasa por suministro de agua potable.