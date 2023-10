Vecinos del Perpetuo Socorro de Huesca: "Alcaldesa, esto no hay quien lo aguante"

"Cambiar el aceite del coche en plena calle, pintar las fachadas para que se sepa en qué pisos se vende droga, insultar al párroco, fumar marihuana y beber alcohol en las piscinas...". Una representación de vecinos el Perpetuo Socorro de Huesca ha acudido este lunes a pleno del Ayuntamiento de la capital oscense para hablar al final de la sesión y pedir a los responsables municipales que intervengan para frenar la situación en la que viven desde hace años los residentes en esta zona y que ha llegado incluso a la Fiscalía.

Las palabras de este ciudadano fueron el colofón a un denso y tenso pleno y recibieron el aplauso de los vecinos que le acompañaron y esperaron a que acabara el debate de las ordenanzas y los enfrentamientos dialécticos entre el PP y Vox para manifestar su desesperación: "Alcaldesa, le pido que baje al Perpetuo Socorro porque llevamos años aguantando el abandono del barrio".

Miguel Ángel Lisa, que durante 30 años ha tenido un negocio abierto en esta zona de la ciudad, ha relatado que hace unos días tuvieron una reunión con un inspector de la Policía Nacional y que este led dijo que el problema del barrio "tiene una mala solución". "Nos dicen que denunciemos, pero ¿quién se atreve?", ha señalado . "¿Estamos esperando a que pase algo algo, a que lleguemos a las manos?", ha añadido.

Con el silencio del plenario y el asentimiento de sus convecinos, ha denunciado que no se multa a quienes colocan los palés en plena calle y que no se persigue a los que colocan bolsas de basura en las esquinas para marcar el camino hacia el sitio donde se vende droga. Ha reclamado que se eleven los pasos de cebra (como se ha hecho en otros barrios de Huesca) y que se sustituya por una rotonda definitiva la que lleva 20 años como provisional para impedir las carreras de coches.

Además, ha explicado que en las piscinas "se insulta a los trabajadores y a los socorristas y que se consume alcohol y droga. "¿Por qué no se les hace cumplir las mismas normas que cumplimos todos?", se ha preguntado. Lisa ha manifestado que la Policía Local "ha normalizado en el Perpetuo Socorro cosas que no son normales en otros sitios". Dirigiéndose a todos los grupos políticos ha preguntado si se pueden tener gallinas en la calle o si es normal que en la Ronda Isuela haya siete edificios en ruinas, cayéndose al suelo? "No dicen que en todas las ciudades hay un barrio así" apostilló.

Además de las situaciones que provocan quienes habitan en determinadas calles de esta parte de Huesca, los vecinos también han cuestionado la falta atención municipal en los parques: "El parque Joaquín Roig está abandonado, el del Encuentro (con una residencia de mayores y un hospital) es un vertedero con estorninos y el de Balsas de Chirín es el mayor cagadero para perros".

"Alcaldesa, esto no hay quien lo aguante", ha afirmado el portavoz vecinal, quien ha afirmado que no se trata de siglas políticas porque Ana Alós (PP) ha sido la que más ha hecho por el barrio. Lorena Orduna ha señalado que conoce la situación y los problemas del Perpetuo Socorro. "Dennos tiempo para trabajar porque llevo cuatro meses en la Alcaldía", ha contestado. Según ha dicho, sabe que se ha solicitado una reunión con el nuevo equipo de gobierno y "hemos pedido los informes de distintos ámbitos". "Dennos un plazo para valorar los problemas", ha apuntado. No obstante, se ha comprometido a que este encuentro se lleve a cabo en los próximos 15 días.