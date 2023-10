Boltaña suspende su Feria de Otoño ante la conmoción causada por el crimen de Úrbez

Han pasado nueve días desde el crimen que acabó con la vida de Fernando Úrbez Sarrablo, de solo 28 años, al recibir un navajazo en el pecho por parte de Sergio Domingo Elvira, de 38, pero todos los vecinos de Boltaña y del resto de la comarca de Sobrarbe siguen conmocionados por lo ocurrido. De allí que el ayuntamiento haya anunciado la suspensión de la tradicional Feria de Otoño que iba a celebrarse este próximo domingo, 15 de octubre.

En un bando firmado por el alcalde, José María Giménez, informa de que "debido a los trágicos y tristes hechos ocurridos el pasado 2 de octubre y que han dejado consternado a todo nuestro pueblo de Boltaña, se ha decidido suspender la celebración de la Feria de Otoño". Un certamen que iba a llenar de decenas de expositores la plaza Mayor, precisamente el lugar donde se cometió el crimen.

Desde el consistorio sobrarbense aprovecha, además, para agradecer "las múltiples muestras de apoyo recibidas ante los tristes acontecimientos vividos, que continúan sumiendo a nuestro pueblo en una honda tristeza", concluye el bando.

En solidaridad con lo ocurrido, la Guardia Civil también ha decidido cancelar los actos de celebración de su patrona, la Virgen del Pilar, previstos en el acuartelamiento este jueves, 12 de octubre, que se limitarán este año simplemente a una misa a las 13.00 en la iglesia de San Pedro, según informa el propio ayuntamiento.

Actos de celebración de la patrona de la Guardia Civil en Boltaña el pasado año. Ayuntamiento de Boltaña

Cabe recordar que la jueza de Boltaña decretó el pasado día 6 el ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza de Sergio Domingo Elvira, por matar a Fernando Úrbez Sarrablo tras una discusión por el pago de una cerveza en un terraza de la plaza Mayor de esta localidad pirenaica.

El detenido, que había abierto una empresa de deportes de aventura en Boltaña hacía unos meses, se acogió a su derecho a no declarar ya que, según manifestó su abogada, Rocío Notivoli, se encontraba "en un estado de shock y no es capaz de asumir todo lo que ha pasado hasta ahora, ya que dice no recordar nada de lo sucedido", dijo entonces.

El suceso tuvo lugar el día 2 de octubre, sobre las 23.45, en la terraza del bar La Plaza. Según algunos testigos, el detenido, que parecía estar bajo la influencia del alcohol, se negó a pagar una cerveza y entonces Úrbez, que estaba tomando algo con otro amigo, le recriminó su actitud diciéndole que "el pueblo no se sostenía solo" y que debía abonar la consumición. Tras un breve rifirrafe, el Sergio Domingo se marchó y la situación se calmó. Al parecer, fue a su coche y pocos minutos después regresó al mismo bar con una navaja. Un amigo de Úrbez se dio cuenta y le alertó, pero él no tuvo tiempo de apartarse y el detenido le asestó una puñalada que resultó mortal pese a los intentos de reanimación. Luego huyó en su coche aunque fue detenido una hora después por la Guardia Civil.