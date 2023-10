Prisión sin fianza para el supuesto asesino de Úrbez en Boltaña: "Dice no recordar nada"

La titular del juzgado de instrucción de Boltaña (Huesca) ha decretado prisión comunicada sin fianza para el hombre de 38 años detenido como presunto autor de la muerte de un joven en esta localidad pirenaica en un suceso que tuvo lugar la noche del pasado lunes.

El hombre responde a las iniciales S.D.E y es un vecino de Zaragoza de 38 años que había abierto hace unos meses una empresa de deportes de aventura en Boltaña.

El detenido por un presunto delito de homicidio se ha acogido a su derecho a no declarar ya que, según ha manifestado su abogada, Rocío Notivoli, "se encuentra en un estado de shock y no es capaz de asumir todo lo que ha pasado hasta ahora, y dice no recordar nada de lo sucedido". Pese a ello, la jueza ha ordenado su ingreso en prisión. La letrada del detenido ha anunciado que solicitará la práctica de nuevas pruebas que considera necesarias para esclarecer los hechos.

Los amigos de la víctima han enseñado fotos del presunto asesino del joven de Boltaña a las puertas de los juzgados. Verónica Lacasa

La víctima es Fernando Úrbez Sarrablo, hijo y hermano de miembros del conocido grupo folclórico La Ronda de Boltaña.

Los hechos sucedieron la noche del lunes en un bar de la plaza Mayor y en su origen, según fuentes de la investigación, está una discusión trivial en torno al pago de unas cervezas.

Al parecer, tras la discusión el presunto homicida se desplazó a su coche para coger una navaja y se la clavó a su víctima, que murió poco después a causa de la gravedad de la herida infligida sin que los servicios de emergencias del 112 desplazados al lugar pudieran hacer nada para salvarle la vida.

Tras el crimen, el sospechoso huyó del lugar en su vehículo y la Guardia Civil inició un operativo de búsqueda, que culminó con la localización del supuesto homicida por una patrulla del puesto de Nerín una hora más tarde.